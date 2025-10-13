Океан готовится выйти из берегов: исследователи назвали десятилетие, которое решит судьбу планеты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Современные прибрежные города полны жизни: гавани кипят торговлей, на набережных гуляют туристы, а экономические центры растут прямо у линии прибоя. Но за этим видимым благополучием скрывается угроза. Если человечество продолжит медлить с сокращением выбросов, океан начнёт подниматься быстрее, чем мы успеем строить защиту. Новое исследование учёных из Корнеллского университета показало: важен не только масштаб сокращения выбросов, но и время, когда мы начнём действовать.

Подъём уровня моря угрожает прибрежным городам
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подъём уровня моря угрожает прибрежным городам

Почему решающими станут 2060-е

Команда под руководством профессора Вивека Срикришнана из Колледжа сельского хозяйства и естественных наук Корнелла выяснила, что именно десятилетие между 2065 и 2075 годами может стать поворотным моментом.

"Где-то между 2065 и 2075 годами выбросы начинают играть доминирующую роль — именно тогда проявляются переломные моменты в таянии антарктического ледникового щита", — отметил профессор Вивек Срикришнан.

Учёные создали модель, объединяющую данные о температуре, выбросах и динамике ледников. Результаты показали: даже десятилетняя задержка в сокращении выбросов значительно повышает риск необратимого подъёма уровня моря.

Сравнение сценариев выбросов

Сценарий Начало активного сокращения Прогноз роста уровня моря к 2200 году Вероятность необратимого таяния
Оптимистичный До 2035 года <0,3 м Менее 20 %
Умеренный 2045 год 0,4–0,5 м Около 50 %
Пессимистичный После 2050 года >0,7 м Более 80 %

Даже разница в 10 лет может определить, останутся ли прибрежные мегаполисы на карте или станут подводными археологическими памятниками будущего.

Как работает механизм таяния

Повышение концентрации CO₂ нагревает атмосферу и океаны. В ответ ледяные щиты Гренландии и Антарктиды начинают таять. Но таяние происходит неравномерно: когда лёд теряет устойчивость, процесс становится лавинообразным. Ледниковая плита может буквально «соскользнуть» в океан, ускоряя повышение уровня моря.

"К 2060-м годам меры, принимаемые сегодня, определят диапазон возможных изменений уровня моря", — подчеркнул Срикришнан.

Скорость потепления определяет момент, когда процесс станет необратимым, и это — главный аргумент в пользу немедленных действий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ожидать идеальных технологий улавливания углерода.
    Последствие: превышение критических температурных порогов.
    Альтернатива: сокращать выбросы поэтапно уже сейчас.

  • Ошибка: делать ставку на адаптацию вместо предотвращения.
    Последствие: рост расходов на защиту побережий и переселение людей.
    Альтернатива: инвестировать в устойчивую энергетику и климатическую политику.

  • Ошибка: рассматривать ледники изолированно.
    Последствие: недооценка вклада океанических потоков и атмосферных циклов.
    Альтернатива: применять комплексное моделирование, учитывающее все климатические взаимосвязи.

Советы шаг за шагом: как действовать государствам

  1. Принять реальные цели по выбросам — с юридическим закреплением сроков и ежегодной отчётностью.

  2. Инвестировать в возобновляемую энергетику — солнечные панели, ветропарки и гидросистемы должны стать приоритетом.

  3. Развивать климатическое моделирование — чтобы своевременно фиксировать «предвестники» опасных тенденций.

  4. Укреплять прибрежную инфраструктуру — строить дамбы, расширять зелёные зоны, внедрять «умные» системы дренажа.

  5. Повышать информированность населения — знание механизмов изменения климата помогает требовать решений от властей.

Почему время важнее объёма

Большинство климатических моделей раньше оценивали только объём выбросов, а не момент их сокращения. Работа Срикришнана показывает: временной фактор критичен. Даже если в будущем технологии позволят сократить углерод быстрее, слишком позднее начало приведёт к эффекту «догоняющего обвала» — таяние льда продолжится по инерции десятилетиями.

Плюсы и минусы раннего сокращения выбросов

Плюсы Минусы
Снижение рисков катастрофического подъёма уровня моря Высокие краткосрочные затраты
Устойчивое развитие энергетики и экономики Необходимость международной координации
Сохранение экосистем и прибрежных территорий Потенциальные потери в углеродных отраслях
Возможность избежать климатической миграции Сопротивление бизнеса и политические барьеры

Гренландия и Антарктида: ледяные гиганты

Хотя внимание часто сосредоточено на Антарктиде, именно Гренландия может стать главным источником таяния в ближайшие века.

"Общий объём повышения уровня моря, связанный с таянием ледников Гренландии, может быть значительным", — пояснил Срикришнан.

Если весь лёд Гренландии растает, уровень океана поднимется почти на семь метров. Даже частичное таяние приведёт к изменению океанических течений, что повлияет на климат Европы и Северной Америки.

А что если...

Если меры будут отложены до середины века, вероятность повышения уровня моря на 0,5 метра превысит 50 %. Для низменных стран это означает десятки миллионов переселенцев и триллионные убытки.
Города вроде Майами, Мумбаи и Джакарты окажутся в зоне постоянных наводнений, а малые островные государства рискуют исчезнуть физически.

Именно поэтому исследователи подчёркивают: любое сокращение лучше, чем его отсутствие. Даже частичное снижение выбросов может «выиграть время» для адаптации.

FAQ

Почему важно сокращать выбросы уже сейчас?
Потому что температура и уровень моря реагируют с задержкой. Действия сегодня определяют климат конца века.

Насколько опасен рост уровня на 0,5 м?
Это многократное увеличение частоты наводнений и потеря прибрежных территорий, где живут сотни миллионов человек.

Можно ли остановить таяние полностью?
Нет, но можно замедлить его, удерживая глобальное потепление в пределах 1,5–2 °C.

Мифы и правда

  • Миф: технология улавливания углерода решит всё.
    Правда: она помогает, но без сокращения выбросов эффект будет кратковременным.

  • Миф: повышение уровня моря — медленный процесс.
    Правда: при достижении критической точки лёд тает лавинообразно.

  • Миф: глобальное потепление — естественный цикл.
    Правда: скорость современных изменений беспрецедентна для геологической истории Земли.

Три интересных факта

  1. Каждый сантиметр повышения уровня океана затопляет прибрежную полосу шириной до 1 м.

  2. Более 40 % населения Земли живёт в 100 км от моря.

  3. Ледниковая вода не только повышает уровень океана, но и разбавляет солёность, изменяя морские экосистемы и климатические течения.

Исторический контекст

В прошлом Земля уже переживала периоды таяния ледников. 125 000 лет назад уровень моря был на 6 м выше современного, но этот процесс занял тысячелетия. Сегодня аналогичные изменения могут произойти всего за несколько столетий — из-за человеческой деятельности.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
