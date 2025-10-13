Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Когда стены начинают говорить: археологи уверены — Теотиуакан хранил письменность задолго до майя

8:04
Наука

Две тысячи лет назад в сердце Мексики стоял Теотиуакан — величественный город с пирамидами, храмами и прямыми проспектами, уходящими к горизонту. Он был крупнейшим центром цивилизации доколумбовой эпохи и, возможно, первым мегаполисом Америки. Но за этой грандиозной архитектурой до сих пор скрывается одна из самых интригующих загадок археологии — кто жил в Теотиуакане и на каком языке говорили его создатели.

Пирамиды Теотиуакана в Мексике
Фото: commons.wikimedia.org by Ralf Roletschek is licensed under Free Art License
Пирамиды Теотиуакана в Мексике

Город, опередивший своё время

Теотиуакан, основанный около 100 года до н. э., когда Рим ещё строил дороги, а Китай укреплял Великую стену, поразительно напоминает современные мегаполисы.
Он был тщательно спланирован: прямые улицы, жилые кварталы, водные каналы и огромные храмы, ориентированные по звёздам. Самые известные — Пирамиды Солнца и Луны, возвышающиеся над Аллеей мёртвых, — до сих пор считаются чудом инженерной мысли.

Тысячи жителей занимались ремёслами, торговлей и земледелием, осваивая террасное выращивание культур и ирригацию. В городе процветало искусство: фрески, расписная керамика, резьба по обсидиану. Это было общество с глубоким пониманием космоса и природы.

Фрески, которые могут говорить

Недавнее открытие показало, что на стенах Теотиуакана остались не просто изображения, а следы возможной письменности. Команда из Копенгагенского университета — Магнус Фарао Хансен и Кристофер Хельмке — обнаружила на фресках и керамике серии символов, образующих закономерности, характерные для языковых систем.

"В Мексике существует множество различных культур. Некоторые из них можно связать с определёнными археологическими культурами", — отметил исследователь Магнус Фарао Хансен.

Учёные предполагают, что эти знаки могут быть ранней формой уто-ацтекского языка — предка современных языков науатль, кора и уичоли. Если гипотеза подтвердится, это радикально изменит представление о развитии языков Центральной Америки.

Как могли выглядеть эти письмена

На фресках видны группы знаков — изображения растений, животных, фигур и абстрактных символов. По словам исследователей, система сочетает логограммы (знаки, обозначающие целое слово или понятие) и ребусный принцип, когда изображение передаёт не смысл, а звук.

"В противном случае это всё равно что пытаться расшифровать руны на Еллингском камне с помощью современного датского языка. Нужно искать язык, близкий по времени и контексту", — пояснил археолог Кристофер Хельмке.

Именно поэтому команда изучает древние формы уто-ацтекских языков, чтобы "услышать" звучание слов, скрытых за символами.

Сравнение: письменности древнего мира

Цивилизация Тип письма Ключевой принцип Уровень расшифровки
Египет Иероглифы Логограммы и фонемы Полностью расшифровано
Месопотамия Клинопись Слоговое письмо Почти полностью
Майя Иероглифы Слогово-логографическое письмо Частично
Теотиуакан Символы на фресках Логограммы и ребусы В стадии расшифровки

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что все знаки — просто орнаменты.
    Последствие: теряется шанс понять язык и культуру.
    Альтернатива: рассматривать изображения как часть семантической системы.

  • Ошибка: использовать современные языки для дешифровки.
    Последствие: неверные интерпретации и хронологические ошибки.
    Альтернатива: применять методы сравнительно-исторической лингвистики.

  • Ошибка: игнорировать контекст находки.
    Последствие: утрата связи между символом и местом его применения.
    Альтернатива: анализировать фрески и артефакты в их культурной среде.

Как учёные расшифровывают древние тексты

Исследователи применяют методы компьютерной лингвистики, создают цифровые копии фресок и сопоставляют повторяющиеся знаки.
Каждый новый фрагмент, найденный при раскопках, сравнивается с базой данных, чтобы выявить повторяющиеся комбинации — возможные слова или грамматические элементы.

"Было бы здорово, если бы мы могли найти одни и те же знаки, используемые одинаково, в большем количестве контекстов. Это подтвердило бы нашу гипотезу", — добавил Хансен.

А что если мы стоим на пороге нового открытия?

Если гипотеза датских исследователей верна, письменность Теотиуакана станет самым ранним подтверждением уто-ацтекских языков. Это не просто лингвистическая находка — она может изменить хронологию переселений народов и показать, что носители языка науатль жили в Центральной Мексике задолго до падения города.

Плюсы и минусы гипотезы

Плюсы Минусы
Помогает связать археологические и лингвистические данные Пока мало текстов для анализа
Даёт новое понимание истории региона Возможность ошибочной интерпретации
Открывает перспективы междисциплинарных исследований Требует длительной проверки
Привлекает внимание к охране памятников Нужны новые технологии сканирования

Советы шаг за шагом: как работает археолингвистика

  1. Сканирование фресок. Используется фотограмметрия и ИК-съёмка для восстановления потёртых участков.

  2. Сравнение знаков. Алгоритмы ищут повторения и соотношения с другими мезоамериканскими символами.

  3. Лингвистическая реконструкция. Исследователи сопоставляют знаки со словами в уто-ацтекских языках.

  4. Проверка гипотез. Каждое толкование сверяется с контекстом археологических находок.

Так создаётся "словари" древних систем письма, шаг за шагом приближающие нас к пониманию того, что хотели сказать жители Теотиуакана.

FAQ

Что такое уто-ацтекский язык?
Это языковая семья, к которой относятся науатль (язык ацтеков) и современные диалекты народов Мексики и США.

Можно ли считать находку доказанным письмом?
Пока нет. Учёные говорят о вероятной письменной системе, но нужны дополнительные тексты.

Почему Теотиуакан называют "мексиканским Римом"?
Из-за масштабного влияния: его культура, архитектура и религия распространялись далеко за пределы города.

Мифы и правда

  • Миф: Теотиуакан построили ацтеки.
    Правда: когда ацтеки пришли в долину, город уже лежал в руинах.

  • Миф: письменность Мезоамерики ограничивалась майя.
    Правда: другие цивилизации тоже имели собственные системы знаков.

  • Миф: фрески — чисто декоративные.
    Правда: они могут содержать осмысленные записи и имена.

Три интересных факта

  1. Площадь Теотиуакана — более 20 кв. км, а Пирамида Солнца сопоставима по размеру с пирамидами Гизы.

  2. Название "Теотиуакан" дали ацтеки — оно означает "место, где рождаются боги".

  3. В 2023 году при раскопках нашли подземный туннель с ртутью и нефритом — вероятно, часть ритуального комплекса.

Исторический контекст

После упадка Теотиуакана около 600 года н. э. его потомки расселились по Центральной Америке. Считается, что именно они передали свои знания и архитектурные традиции народам майя и тольтеков. А уже позже, в XIV веке, ацтеки построили Теночтитлан — город, архитектура которого во многом повторяла Теотиуакан.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
