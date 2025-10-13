Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Обычный день на природе для одного шведского земледельца обернулся открытием, о котором мечтают археологи. Недалеко от Стокгольма мужчина копал червей для рыбалки — и наткнулся на клад, который может стать одной из самых значимых находок раннего Средневековья в истории Швеции.

клад из Стокгольма
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
клад из Стокгольма

Сокровища под землёй

Под слоем земли он обнаружил сосуд, доверху заполненный серебром. Внутри медного котла — около 20 000 монет и украшений, общий вес находки — примерно 6 килограммов. Осознав ценность артефактов, мужчина немедленно сообщил о кладе местным властям, как того требует шведское законодательство.

Археологи, прибывшие на место, подтвердили, что находка относится к концу XII века — времени, когда Швеция активно укрепляла свои позиции в регионе и начинала колонизацию Финляндии.

Что скрывал медный котёл

Монеты, аккуратно сложенные слоями, оказались поистине уникальными. Среди них — денарии короля Канутариксона, правившего в середине XII века, а также редкие епископские монеты, чеканившиеся в церковных центрах. Некоторые экземпляры, по предварительным оценкам, встречаются впервые.

"Это один из самых крупных и интересных серебряных кладов раннего Средневековья в Швеции", — отметил представитель Административного совета округа Стокгольм.

Вместе с монетами исследователи нашли фрагменты ювелирных изделий — подвески, пряжки и мелкие серебряные слитки. Всё это указывает на то, что клад принадлежал состоятельному человеку или семье, владевшей торговыми или военными доходами.

Почему сокровища спрятали

Конец XII века в Скандинавии был временем перемен и нестабильности. Швеция расширяла границы, а внутренние земли переживали борьбу за власть. В такой обстановке прятать серебро под землёй было способом защитить накопления. Часто клады оставались невостребованными — их владельцы могли погибнуть или не успеть вернуться.

Археологи предполагают, что и этот котёл был зарыт в спешке — возможно, во время военных конфликтов или народных волнений.

Первая находка такого уровня в столице

Особую значимость придаёт тому, что это первый средневековый клад, найденный в районе Стокгольма. До этого подобные открытия чаще происходили в южных и западных регионах страны, где в Средние века проходили основные торговые пути.

"Это не просто коллекция монет — это живая история становления средневековой Швеции", — подчеркнул археолог Карл Хансен, участвующий в раскопках.

Что будет дальше

Находка временно помещена под охрану и передана специалистам для детального изучения. Исследования продолжаются: археологи проводят анализ сплава, определяют место чеканки и проверяют, не скрывает ли грунт дополнительные предметы.

Официально о кладе будет доложено в Совет по национальному наследию Швеции. После оценки находки государство решит, положена ли компенсация мужчине, сделавшему открытие. В Швеции действует закон, по которому все археологические находки принадлежат государству, но честным первооткрывателям обычно выплачивают вознаграждение.

Исторический контекст

XII век — время, когда в Швеции укреплялась власть монархии, а католическая церковь активно распространяла влияние. Серебряные монеты служили не только средством расчёта, но и показателем статуса. Их часто хоронили как семейные ценности, передаваемые по наследству.
Сами клады нередко становились "банковскими ячейками" средневековья — тайниками, где богатые семьи прятали имущество на случай войн или набегов.

Значение открытия

Для археологов эта находка — не просто впечатляющее количество серебра. Она открывает новые возможности изучения торговых связей, чеканки и денежного обращения в Скандинавии. Возможно, анализ клада позволит пересмотреть хронологию перехода от древних серебряных слитков к полноценной монетной системе.

А для самого фермера, отправившегося за наживкой, этот день, вероятно, стал самым неожиданным приключением в жизни.

Уточнения

Короле́вство Шве́ция  — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове. Столица и крупнейший город — Стокгольм. Официальный язык — шведский — один из германских языков, распадающийся на множество диалектов; на севере страны используется также северносаамский язык.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
