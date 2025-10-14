Окна нового поколения: российская разработка заставит стёкла вырабатывать электричество

Российские инженеры впервые разработали солнечные панели нового поколения, которые можно использовать прямо в окнах и стеклянных фасадах зданий. Технологию представили специалисты "Норникеля" совместно с учёными НИТУ "МИСИС".
Новая разработка основана на концепции Building Integrated Photovoltaics (BIPV) — "строительной солнечной энергетики". Она позволяет превращать элементы архитектуры — окна, крыши и стеклянные стены — в полноценные источники электричества.
"Панели нового поколения демонстрируют оптимальное сочетание прозрачности и эффективности. Каждый квадратный метр способен вырабатывать до 150 ватт электроэнергии при сохранении прозрачности выше 30%", — сообщили в пресс-службе "Норникеля".
Такие панели не только пропускают дневной свет, но и защищают помещения от перегрева, отражая часть теплового излучения.
В основе лежат гибридные перовскитные плёнки толщиной менее микрона, нанесённые на стекло методом печати — то есть технология потенциально масштабируемая и недорогая.
Главное отличие российских панелей от традиционных — отказ от металлических непрозрачных контактов. Вместо них используются многослойные прозрачные электроды, в которых ключевую роль играет палладий.
"Палладий наносится на электроды в виде тончайшего слоя — этого достаточно, чтобы защитить элементы от окисления и продлить срок службы без заметного увеличения себестоимости", — пояснила руководитель проектов Центра палладиевых технологий "Норникеля" Анна Ставицкая.
По её словам, такое решение делает технологию конкурентоспособной не только в лабораторных условиях, но и в реальной эксплуатации.
До сих пор прозрачные солнечные панели считались "лабораторной экзотикой" — слишком дорогими и хрупкими для массового применения. Новая разработка решает сразу несколько проблем:
|Проблема
|Решение
|Хрупкость плёнок
|Использование гибридных перовскитов, устойчивых к деформациям
|Коррозия электродов
|Нанослой палладия защищает от окисления
|Потеря света при генерации
|Прозрачные многослойные контакты сохраняют светопроницаемость
|Высокая стоимость
|Метод печати снижает себестоимость производства
Таким образом, окна, витражи и купола зданий могут стать не только элементом дизайна, но и частью энергосистемы, обеспечивающей автономное питание.
Сейчас инженеры готовят прототипы к испытаниям на долговечность и надёжность. На этом этапе проверят устойчивость панелей к ультрафиолету, температурным колебаниям и механическим воздействиям.
"Мы ожидаем, что в перспективе технология будет использоваться в жилых и коммерческих зданиях, где есть обширные стеклянные поверхности", — уточнили разработчики.
Кроме того, "Норникель" прогнозирует, что развитие солнечной энергетики в ближайшие годы создаст дополнительный спрос на палладий — до 10 тонн в год. Металл используется не только в перовскитных, но и в кремниевых и тандемных фотоэлементах.
Появление полупрозрачных панелей открывает возможности для нового формата "энергетически активных зданий" — сооружений, которые сами производят электроэнергию, сокращая нагрузку на городские сети.
Такие решения особенно актуальны для умных городов, медицинских центров, торговых комплексов и бизнес-центров, где большие стеклянные фасады можно превратить в мини-электростанции.
Российские учёные и инженеры сделали шаг к будущему, где окна и крыши будут обеспечивать здания энергией. Пластичные перовскитные плёнки, прозрачные контакты и защитный слой палладия делают разработку устойчивой, долговечной и готовой к внедрению.
Если испытания подтвердят расчёты, первые здания с "солнечными окнами" могут появиться уже в ближайшие годы.
