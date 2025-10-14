Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сергей Полунин лишился украинского гражданства: какая причина стоит за этим решением
Когда кошка становится тенью человека: 10 пород, для которых любовь — закон
Самое грязное место в доме — не туалет: 7 вещей в ванной, на которых кишат миллионы микробов
Сад без души: 6 обидных промахов лишают участок уюта и очарования
Месть Поднебесной? Китай ввёл новые портовые сборы для судов из США
Омоложение и защита: мощные компоненты, преобразующие вашу кожу этой осенью
Простая клавиша делает то, чего не умеет компьютер: авто проверяет себя за секунду
Бета-каротин падает с пьедестала: глаза устали верить в старую сказку о зрении
300 миллионов рублей за память: дочь Ободзинского шокирована запросами радиостанций

Окна нового поколения: российская разработка заставит стёкла вырабатывать электричество

4:18
Наука

Российские инженеры впервые разработали солнечные панели нового поколения, которые можно использовать прямо в окнах и стеклянных фасадах зданий. Технологию представили специалисты "Норникеля" совместно с учёными НИТУ "МИСИС".

Прозрачная солнечная панель на окне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Прозрачная солнечная панель на окне

Архитектура, которая вырабатывает энергию

Новая разработка основана на концепции Building Integrated Photovoltaics (BIPV) — "строительной солнечной энергетики". Она позволяет превращать элементы архитектуры — окна, крыши и стеклянные стены — в полноценные источники электричества.

"Панели нового поколения демонстрируют оптимальное сочетание прозрачности и эффективности. Каждый квадратный метр способен вырабатывать до 150 ватт электроэнергии при сохранении прозрачности выше 30%", — сообщили в пресс-службе "Норникеля".

Такие панели не только пропускают дневной свет, но и защищают помещения от перегрева, отражая часть теплового излучения.

Как это устроено

В основе лежат гибридные перовскитные плёнки толщиной менее микрона, нанесённые на стекло методом печати — то есть технология потенциально масштабируемая и недорогая.

Главное отличие российских панелей от традиционных — отказ от металлических непрозрачных контактов. Вместо них используются многослойные прозрачные электроды, в которых ключевую роль играет палладий.

"Палладий наносится на электроды в виде тончайшего слоя — этого достаточно, чтобы защитить элементы от окисления и продлить срок службы без заметного увеличения себестоимости", — пояснила руководитель проектов Центра палладиевых технологий "Норникеля" Анна Ставицкая.

По её словам, такое решение делает технологию конкурентоспособной не только в лабораторных условиях, но и в реальной эксплуатации.

Почему это важно

До сих пор прозрачные солнечные панели считались "лабора­торной экзотикой" — слишком дорогими и хрупкими для массового применения. Новая разработка решает сразу несколько проблем:

Проблема Решение
Хрупкость плёнок Использование гибридных перовскитов, устойчивых к деформациям
Коррозия электродов Нанослой палладия защищает от окисления
Потеря света при генерации Прозрачные многослойные контакты сохраняют светопроницаемость
Высокая стоимость Метод печати снижает себестоимость производства

Таким образом, окна, витражи и купола зданий могут стать не только элементом дизайна, но и частью энергосистемы, обеспечивающей автономное питание.

Испытания и перспективы

Сейчас инженеры готовят прототипы к испытаниям на долговечность и надёжность. На этом этапе проверят устойчивость панелей к ультрафиолету, температурным колебаниям и механическим воздействиям.

"Мы ожидаем, что в перспективе технология будет использоваться в жилых и коммерческих зданиях, где есть обширные стеклянные поверхности", — уточнили разработчики.

Кроме того, "Норникель" прогнозирует, что развитие солнечной энергетики в ближайшие годы создаст дополнительный спрос на палладий — до 10 тонн в год. Металл используется не только в перовскитных, но и в кремниевых и тандемных фотоэлементах.

Зачем это нужно

Появление полупрозрачных панелей открывает возможности для нового формата "энергетически активных зданий" — сооружений, которые сами производят электроэнергию, сокращая нагрузку на городские сети.

Такие решения особенно актуальны для умных городов, медицинских центров, торговых комплексов и бизнес-центров, где большие стеклянные фасады можно превратить в мини-электростанции.

Российские учёные и инженеры сделали шаг к будущему, где окна и крыши будут обеспечивать здания энергией. Пластичные перовскитные плёнки, прозрачные контакты и защитный слой палладия делают разработку устойчивой, долговечной и готовой к внедрению.
Если испытания подтвердят расчёты, первые здания с "солнечными окнами" могут появиться уже в ближайшие годы.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Сейчас читают
Молодая резина со старческим хрустом: новая афера захлестнула вторичный рынок шин
Авто
Молодая резина со старческим хрустом: новая афера захлестнула вторичный рынок шин
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Наука и техника
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Садоводство, цветоводство
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Популярное
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит

Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.

Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Последние материалы
Она потеряла всё, кроме силы воли: путь Марии Бутырской от изгнания до триумфа
До сих пор не понимаю: Юлия Высоцкая — о том, как Кончаловский выбрал её, а не роскошную женщину
Сотрудничество исключено: Альбина Джанабаева назвала певицу, с которой никогда не станет петь дуэтом
Автоохота по-русски: после паники из-за утильсбора водители стали добычей аферистов
Кошки, бомжи и комната размером со стол: Александр Молочников — о кошмарах эмиграции в США
Кошельки автомобилистов Красноярского края похудеют: транспортный налог готовится к взлёту
Как одна немецкая закуска покорила мир: готовим солёные палочки
Они стояли рядом с пастухами и королями: собаки, которые служат человеку уже 4000 лет
Бабушкин плед стал дизайнерской сенсацией: старинная техника превратилась в магию 21 века
Секретный цилиндр раскрывает урожайную магию: правильная посадка защищает батат от холода и вредителей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.