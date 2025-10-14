Ошиблись на миллиарды световых лет: как одно открытие может переписать космические карты

Учёные из Московского физико-технического института (МФТИ) и Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН) обнаружили новый тип активных галактик, координаты которых раньше были определены с ошибкой. Как выяснилось, наиболее яркие участки этих объектов в радиодиапазоне — вовсе не их ядра, а ударные волны в струях плазмы, вырывающихся из центра.
Открытие позволит скорректировать астрономические координаты, используемые при настройке спутниковых систем — в том числе GPS и ГЛОНАСС, — и повысить их точность.
"Астрофизики из МФТИ и ФИАН нашли и исследовали необычный класс активных галактик, координаты которых ранее были определены с ошибкой. Оказалось, что в радиодиапазоне самая яркая их область — не ядро, а ударная волна в джете", — сообщили в пресс-службе МФТИ.
Активные галактики (или квазары) излучают колоссальное количество энергии. В их центре находятся сверхмассивные чёрные дыры, окружённые раскалённым аккреционным диском. Из ядра вырываются релятивистские джеты — узкие потоки частиц, летящие почти со скоростью света. Их яркость в триллионы раз превышает солнечную, поэтому квазары видны даже на расстоянии миллиардов световых лет.
До сих пор считалось, что оптическое и радиолокационное положение квазара совпадает, однако новое исследование показало: примерно в 10% случаев наблюдается смещение координат.
Астрофизики сравнили наблюдения спутникового телескопа Gaia и данные радиоинтерферометров со сверхдлинной базой. Разница в координатах подсказала, что источник излучения в разных диапазонах — не один и тот же участок галактики.
Используя эти сдвиги как подсказку, учёные проанализировали сотни тысяч архивных снимков и нашли 35 галактик, где в радиодиапазоне ярче всего светится не ядро, а участок джета — на расстоянии нескольких световых лет от центра.
Вероятно, релятивистская струя, вырываясь из ядра, сталкивается с плотными облаками межзвёздного газа. Возникает стоячая ударная волна, которая работает как гигантский ускоритель частиц и заставляет эту область ярко светиться, затмевая истинное ядро.
Такое столкновение превращает джет в своеобразный "космический прожектор". При этом само ядро становится аномально тусклым — его яркостная температура в десятки раз ниже обычных значений. Это может быть связано с поглощением излучения межзвёздной плазмой или с особенностями ускорения частиц внутри струи.
Квазары служат своеобразными ориентирами для спутниковых систем — именно на них опираются при калибровке координатной сетки Земли. Но если в качестве "маяка" используется объект, у которого яркая точка не совпадает с ядром, возникают ошибки в расчётах.
Квазары — это маяки для всех навигационных спутников. Если использовать "ложный маяк”, появляется систематическая ошибка. Наша выборка — это своего рода чёрный список таких источников. Их нужно либо учитывать с поправкой, либо исключать из числа опорных объектов.
Кроме того, если активность ядра или ударной волны со временем меняется, координаты объекта могут "скакать", что тоже влияет на стабильность спутниковых систем.
|Возможное объяснение
|Что происходит
|Столкновение джета с плотным облаком газа
|Возникает стоячая ударная волна, затмевающая ядро
|Поглощение излучения плазмой
|Ядро становится аномально тусклым
|Нестандартная структура джета
|Излучение смещается относительно центра
|Изменения активности ядра
|Координаты источника меняются во времени
Открытие российских астрофизиков не только расширяет знания о природе квазаров, но и имеет практическое значение для навигации и космических технологий.
В ближайшие годы учёные планируют пополнить список "ложных маяков" и внести уточнения в астрометрические каталоги, чтобы улучшить точность систем позиционирования — от GPS до ГЛОНАСС.
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (РНФ), результаты опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).
Российские учёные доказали, что в некоторых галактиках самые яркие точки вовсе не совпадают с ядрами — и это создаёт погрешность при построении небесных карт. Исправив эти координаты, можно повысить точность навигации на Земле и сделать GPS, ГЛОНАСС и будущие космические системы ещё надёжнее.
