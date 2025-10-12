Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Срочно перестаньте выбрасывать свекольные листья: мусор стал главным щитом от болезней

Наука

Оказывается, то, что мы привыкли выбрасывать после ужина, скрывает огромный потенциал.

Сладкая свекла
Фото: commons.wikimedia.org by Danielle Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сладкая свекла

Специалисты открывают неожиданные пути, чтобы превратить остатки еды — будь то высушенная масса из сахарной свеклы или волокна кокоса, обработанные насекомыми, — в ценные материалы. Четыре свежих работы, вышедшие в изданиях Американского химического общества, показывают, как такие "мусорные" элементы помогают экологии в агрономии и поставляют полезные вещества для лечебных целей.

Сначала о побочном продукте сахарного производства.

В статье из "Сельскохозяйственной и пищевой химии" ACS описано, как остаток свеклы после выжимки сладкого сока — это почти восемьдесят процентов исходного сырья — превращается в углеводы. Они провоцируют защитные механизмы у растений. Эксперименты с пшеницей подтвердили: добавка снижает риск грибковых болезней вроде мучнистой росы, позволяя отказаться от химических средств.

Далее — про кокосовые остатки. В "ACS Omega" ученые протестировали компост из измельченных волокон, где главную роль сыграли многоножки. Этот материал заменяет торф, добываемый из уязвимых болот и вредящий природе. Смешанный с другими органическими добавками, он обеспечивает отличное развитие ростков болгарского перца — не хуже стандартных субстратов.

Не менее интересно про зелень редиса. Обзор в той же "Сельскохозяйственной и пищевой химии" ACS подчеркивает: верхушки, которые обычно идут в помойку, богаче корнеплода по питательности.

В них полно волокон, полисахаридов и веществ, борющихся с окислением. Лабораторные тесты и опыты на грызунах выявили: такая зелень стимулирует размножение "добрых" микробов в кишечнике, что обещает пользу для пищеварения человека.

Наконец, о листьях свеклы. В "ACS Engineering Au" предложен метод фиксации активных компонентов из них для отраслей еды, ухода за кожей и лекарств. Разработаны микрокапсулы: экстракт, полный антиоксидантов, высушивают с биополимером из продуктов. Эти гранулы сохраняют устойчивость и усиливают защитные свойства по сравнению с чистым раствором, оберегая ингредиенты от порчи.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
