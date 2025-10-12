Космический шторм: солнечный ветер из корональной дыры обрушился на Землю раньше срока — что нас ждет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Нашу планету раньше прогнозируемого срока накрыла мощная волна солнечного ветра. Как сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, Земля уже вошла в поток плазмы, исходящий из обширной корональной дыры на Солнце.

Ранее моделирование показывало, что это событие произойдет лишь в воскресенье вечером, поэтому подобное развитие событий ученые назвали неожиданным.

"Дует хорошо": планета внутри потока плазмы

В своем официальном Telegram-канале Лаборатория опубликовала данные о резком возрастании скорости солнечного ветра — потока заряженных частиц, истекающих из атмосферы Солнца. Специалисты наглядно пояснили текущую ситуацию, используя данные мониторинга.

"Планета уже внутри потока плазмы из корональной дыры. Красная линия (на графике скорости солнечного ветра) — это отсечка, отделяющая очень высокие скорости солнечного ветра от экстремально высоких, поэтому дует хорошо", — отмечается в сообщении.

Эта метафора "ветра" точно описывает происходящее: Земля подверглась воздействию интенсивного потока частиц, который и является причиной возмущений в магнитном поле планеты. Корональные дыры — это области в солнечной короне с пониженной температурой и плотностью, являющиеся источником высокоскоростного солнечного ветра. Именно такой поток и достиг нашей планеты.

Что ждать дальше: магнитные бури и полярные сияния

Ученые дали краткосрочный прогноз на ближайшие часы, основанный на текущей динамике. Они предупредили о двух ключевых событиях, которые произойдут в течение дня.

"Исходя из того, как всё складывается, сегодня будет еще два оповещения. В течение 3-4 часов — про начавшиеся магнитные бури, и ближе к темному времени суток в центральной части страны — про полярные сияния", — уточнили в Лаборатории.

Это означает, что:

  1. Магнитная буря уже началась или начнется в ближайшие часы. Подобные геомагнитные возмущения могут влиять на работу энергосистем, навигационных систем и на самочувствие метеозависимых людей.

  2. Жители центральных регионов России получат редкую возможность стать свидетелями полярного сияния. Обычно это явление наблюдается в высоких широтах, но во время мощных магнитных бурь его можно увидеть и на значительно более южных территориях. Ученые советуют с наступлением темноты следить за небом.

