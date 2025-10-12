Космический шторм: солнечный ветер из корональной дыры обрушился на Землю раньше срока — что нас ждет

Нашу планету раньше прогнозируемого срока накрыла мощная волна солнечного ветра. Как сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, Земля уже вошла в поток плазмы, исходящий из обширной корональной дыры на Солнце.
Ранее моделирование показывало, что это событие произойдет лишь в воскресенье вечером, поэтому подобное развитие событий ученые назвали неожиданным.
В своем официальном Telegram-канале Лаборатория опубликовала данные о резком возрастании скорости солнечного ветра — потока заряженных частиц, истекающих из атмосферы Солнца. Специалисты наглядно пояснили текущую ситуацию, используя данные мониторинга.
"Планета уже внутри потока плазмы из корональной дыры. Красная линия (на графике скорости солнечного ветра) — это отсечка, отделяющая очень высокие скорости солнечного ветра от экстремально высоких, поэтому дует хорошо", — отмечается в сообщении.
Эта метафора "ветра" точно описывает происходящее: Земля подверглась воздействию интенсивного потока частиц, который и является причиной возмущений в магнитном поле планеты. Корональные дыры — это области в солнечной короне с пониженной температурой и плотностью, являющиеся источником высокоскоростного солнечного ветра. Именно такой поток и достиг нашей планеты.
Ученые дали краткосрочный прогноз на ближайшие часы, основанный на текущей динамике. Они предупредили о двух ключевых событиях, которые произойдут в течение дня.
"Исходя из того, как всё складывается, сегодня будет еще два оповещения. В течение 3-4 часов — про начавшиеся магнитные бури, и ближе к темному времени суток в центральной части страны — про полярные сияния", — уточнили в Лаборатории.
Это означает, что:
Магнитная буря уже началась или начнется в ближайшие часы. Подобные геомагнитные возмущения могут влиять на работу энергосистем, навигационных систем и на самочувствие метеозависимых людей.
Жители центральных регионов России получат редкую возможность стать свидетелями полярного сияния. Обычно это явление наблюдается в высоких широтах, но во время мощных магнитных бурь его можно увидеть и на значительно более южных территориях. Ученые советуют с наступлением темноты следить за небом.
