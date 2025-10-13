Планета теряет равновесие: подо льдами Антарктиды просыпается газ, который грозит расплавить будущее

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:48
Наука

Из глубин Южного океана поднимается невидимая угроза. Учёные зафиксировали десятки новых точек, где из-под дна Антарктиды вырывается метан — мощный парниковый газ, способный усилить глобальное потепление быстрее, чем предполагалось.

Водолазы исследуют морское дно
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Водолазы исследуют морское дно

Газ, который греет Землю в 80 раз сильнее

Метан долгое время считался спящим гигантом — он заключён в толщах морского дна в виде газовых гидратов. Но при повышении температуры эти хрупкие структуры начинают разрушаться. Газ выходит наружу в виде пузырьков, поднимающихся к поверхности, а часть его поглощается микробами, живущими в воде.

Разница между ними и атмосферой — вопрос баланса климата. Ведь за первые 20 лет присутствия метан улавливает около 80 раз больше тепла, чем углекислый газ, и именно поэтому он считается одним из самых опасных парниковых газов.

Тихие утечки Антарктиды

Ранее в Антарктиде была зарегистрирована всего одна активная точка выброса метана. Но новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, перевернуло картину. Международная команда обнаружила более 40 новых мест утечек в море Росса, на глубинах от 5 до 240 метров.

"То, что мы считали крайне редким, теперь, похоже, становится обычным явлением", — сказала CNN океанолог Сара Сибрук.

Многие из этих участков ранее уже обследовались и признаков газа не имели. Значит, утечки начались совсем недавно — возможно, из-за потепления вод и изменения давления на морском дне.

Фактор X глобального потепления

Учёные называют этот процесс "тихими утечками" — не потому что он безопасен, а потому что пока остаётся почти незаметным для моделей климата.

Метан, выходящий из глубин, не учитывается в большинстве прогнозов глобального потепления. Если его поток усилится, глобальная температура может расти быстрее, чем предсказывают современные расчёты.

Кроме того, утечки влияют на морские экосистемы: метан меняет состав осадков, нарушает баланс кислорода и угрожает микрофлоре, которая служит пищевой базой для многих видов.

"Метан — это нечто совершенно неизвестное. Его концентрация в атмосфере растёт, и мы не знаем, почему", — сказал профессор морской биологии Калифорнийского университета Эндрю Тербер.

Почему это происходит именно сейчас

Учёные предполагают, что рост утечек связан с несколькими факторами:

  • повышением температуры океанских слоёв;
  • изменением давления после таяния ледников;
  • подъемом морского дна, которое веками находилось под тяжестью льда.

Такие процессы ранее наблюдали за Полярным кругом — в Арктике и на шельфе Сибири. Теперь аналогичный сценарий разворачивается на юге планеты.

Факты о феномене тихих утечек

Показатель Значение Последствия
Количество новых утечек Более 40 точек Резкий рост за последние годы
Глубина выбросов От 5 до 240 м Угроза высвобождения метана
Потенциал метана В 80 раз сильнее CO₂ по удержанию тепла Ускорение глобального потепления
Основная опасность Неучтённый парниковый эффект Искажение климатических моделей

Что это значит для планеты

Если утечки продолжат множиться, Антарктида перестанет быть "белым континентом спокойствия". Подводные выбросы метана могут стать новым драйвером глобального потепления, о котором человечество ещё не готово говорить.

Учёные уже обсуждают необходимость пересмотра климатических моделей и создания систем наблюдения за подводными газовыми выбросами в реальном времени.

Три интересных факта

  • В одном кубометре морского дна может содержаться до 160 кубометров метана в виде гидратов.
  • На планете сосредоточено в 3 раза больше метана под водой, чем во всей атмосфере.
  • Даже если в атмосферу попадёт лишь 1% этих запасов, температура Земли может вырасти на 0,5-1 °C.

Исторический контекст

  • Первые подводные источники метана в Антарктиде зафиксированы в 2011 году.
  • В 2020 году учёные сообщили о "спящей" утечке, которая активировалась впервые за тысячелетие.
  • В 2025 году число подтверждённых выбросов увеличилось в 40 раз, что стало самым быстрым ростом за историю наблюдений.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
