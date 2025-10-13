Планета теряет равновесие: подо льдами Антарктиды просыпается газ, который грозит расплавить будущее

Из глубин Южного океана поднимается невидимая угроза. Учёные зафиксировали десятки новых точек, где из-под дна Антарктиды вырывается метан — мощный парниковый газ, способный усилить глобальное потепление быстрее, чем предполагалось.
Метан долгое время считался спящим гигантом — он заключён в толщах морского дна в виде газовых гидратов. Но при повышении температуры эти хрупкие структуры начинают разрушаться. Газ выходит наружу в виде пузырьков, поднимающихся к поверхности, а часть его поглощается микробами, живущими в воде.
Разница между ними и атмосферой — вопрос баланса климата. Ведь за первые 20 лет присутствия метан улавливает около 80 раз больше тепла, чем углекислый газ, и именно поэтому он считается одним из самых опасных парниковых газов.
Ранее в Антарктиде была зарегистрирована всего одна активная точка выброса метана. Но новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, перевернуло картину. Международная команда обнаружила более 40 новых мест утечек в море Росса, на глубинах от 5 до 240 метров.
"То, что мы считали крайне редким, теперь, похоже, становится обычным явлением", — сказала CNN океанолог Сара Сибрук.
Многие из этих участков ранее уже обследовались и признаков газа не имели. Значит, утечки начались совсем недавно — возможно, из-за потепления вод и изменения давления на морском дне.
Учёные называют этот процесс "тихими утечками" — не потому что он безопасен, а потому что пока остаётся почти незаметным для моделей климата.
Метан, выходящий из глубин, не учитывается в большинстве прогнозов глобального потепления. Если его поток усилится, глобальная температура может расти быстрее, чем предсказывают современные расчёты.
Кроме того, утечки влияют на морские экосистемы: метан меняет состав осадков, нарушает баланс кислорода и угрожает микрофлоре, которая служит пищевой базой для многих видов.
"Метан — это нечто совершенно неизвестное. Его концентрация в атмосфере растёт, и мы не знаем, почему", — сказал профессор морской биологии Калифорнийского университета Эндрю Тербер.
Учёные предполагают, что рост утечек связан с несколькими факторами:
Такие процессы ранее наблюдали за Полярным кругом — в Арктике и на шельфе Сибири. Теперь аналогичный сценарий разворачивается на юге планеты.
|Показатель
|Значение
|Последствия
|Количество новых утечек
|Более 40 точек
|Резкий рост за последние годы
|Глубина выбросов
|От 5 до 240 м
|Угроза высвобождения метана
|Потенциал метана
|В 80 раз сильнее CO₂ по удержанию тепла
|Ускорение глобального потепления
|Основная опасность
|Неучтённый парниковый эффект
|Искажение климатических моделей
Если утечки продолжат множиться, Антарктида перестанет быть "белым континентом спокойствия". Подводные выбросы метана могут стать новым драйвером глобального потепления, о котором человечество ещё не готово говорить.
Учёные уже обсуждают необходимость пересмотра климатических моделей и создания систем наблюдения за подводными газовыми выбросами в реальном времени.
