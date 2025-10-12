Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глаза без занавесок: древний восточный способ, возвращающий ресницам густоту, о котором давно забыли
Заставляют работать в выходные — а вы можете спокойно отказаться: причина удивит многих
Газовая западня: отказ Германии от российского топлива создал проблемы для хранилищ
Хотите, чтобы тело терпело, а прогресс исчез? Тогда забудьте, что отдых — часть результата
Привычка, которая подводит в самый нужный момент: как бардачок подставляет своего владельца
Существо, которое эволюция создала для испытания человечества: ядозуб и его смертельное чудо
Покупаешь красоту — получаешь разочарование: какие цветы не выживают в квартире
Сильнее цикла: как современные методы помогают победить месячные боли без вреда для здоровья
Осень в тарелке: один глоток супа-пюре — и на душе становится теплее, чем под пледом

Цветение яда: водоросли сводят с ума морских гигантов

3:51
Наука

Для поклонников морской фауны нет зрелища горше, чем гигантский кит или грациозный дельфин, застрявший на мелководье и отчаянно пытающийся вздохнуть.

дельфин
Фото: Wikimedia Commons by CCPapa is licensed under Public domain
дельфин

Если существо еще подаёт признаки жизни, спасатели и специалисты по океаническим видам бросаются на выручку: они поливают его солёной влагой, укрывают сырыми тканями, чтобы предотвратить обезвоживание, и ждут прилива, чтобы осторожно направить обратно в глубину.

Но порой помощь приходит слишком поздно. Многие из этих созданий обнаруживают уже бездыханными, и эта трагедия оставляет цепь вопросов, которые мучают океанологов десятилетиями: что толкает таких умных обитателей волн на самоуничтожение, выталкивая их на сушу?

Команда из солнечной Флориды и прерий Вайоминга выдвинула гипотезу, которая переворачивает привычные представления.

По их мнению, афалины, подобно людям, страдающим от возрастных расстройств памяти, могут сбиваться с пути из-за неврологического недуга, напоминающего старческий маразм. Авторы связывают эту потерю направления с накоплением ядовитых веществ, продуцируемых крошечными водорослями — цианобактериями, что бурно размножаются в нагретых, удобренных акваториях.

Опросы на Гуаме выявили: местные, регулярно пробующие морепродукты с примесями этих ядов, чаще сталкиваются с мозговыми сбоями, аналогичными деменции, — от спутанных волокон тау до скоплений амилоидов.

Среди главных угроз — β-N-метиламино-L-аланин (BMAA) и его близнецы: 2,4-диаминомасляная кислота (2,4-DAB), N-2-аминоэтилглицин (AEG). Эти вещества губительны для нейронов. Тесты на подопытных млекопитающих подтвердили: контакт с BMAA провоцирует церебральные дефекты, схожие с прогрессирующей потерей разума, и ухудшает мышление. В океанических цепях они скапливаются, поднимаясь от планктона к вершинам — вроде стаек дельфинов.

Анализ тканей мозга у двух десятков афалин, оказавшихся на суше в лагуне Индиан-Ривер, выявил избыток бисфенола А и родственных загрязнителей, в том числе 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты. У особей, прибывших в разгар бактериального нашествия, уровень этой кислоты зашкаливал в 2900 раз по сравнению с "спокойными" сезонами. В их нейронах нашли те же отклонения, что у пациентов с преждевременным угасанием: бляшки β-амилоида, сверхфосфорилированные тау-структуры. Плюс, там скопился TDP-43 — индикатор бурного течения болезни, — а также активировались 536 генов, типичных для такого расстройства.

Расцвет цианобактерий затягивается под влиянием глобального потепления и сбросов удобрений из ферм с очистными сооружениями. Загрязнённые потоки из озера Окичоби просачиваются в реку Сент-Люси и Индиан-Ривер. Один из авторов, нейрофизиолог из медшколы Университета Майами, подчёркивает: поскольку эти млекопитающие служат барометром ядов в морях, растёт тревога за благополучие людей в зонах цветения.

В 2024-м округ Майами-Дейд лидировал по случаям старческой деменции в Штатах. Тот же специалист уточнил: среди триггеров недуга всё чаще фигурируют встречи с цианобактериями, хотя причин хватает.

Другой участник проекта, биохимик из вайомингской лаборатории, отметил: на Гуаме эти яды, похоже, провоцируют мозговые аномалии у населения.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Наука и техника
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым
Бизнес
Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Домашние животные
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Популярное
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире

Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.

Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Последние материалы
Газовая западня: отказ Германии от российского топлива создал проблемы для хранилищ
Хотите, чтобы тело терпело, а прогресс исчез? Тогда забудьте, что отдых — часть результата
Привычка, которая подводит в самый нужный момент: как бардачок подставляет своего владельца
Существо, которое эволюция создала для испытания человечества: ядозуб и его смертельное чудо
Покупаешь красоту — получаешь разочарование: какие цветы не выживают в квартире
Сильнее цикла: как современные методы помогают победить месячные боли без вреда для здоровья
Осень в тарелке: один глоток супа-пюре — и на душе становится теплее, чем под пледом
Цветение яда: водоросли сводят с ума морских гигантов
Спорт будущего уже здесь: вот как искусственный интеллект заменяет фитнес-инструкторов
Выбор дизайна новой 500-рублёвой купюры сорван: что заставило ЦБ принять решение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.