Цветение яда: водоросли сводят с ума морских гигантов

Для поклонников морской фауны нет зрелища горше, чем гигантский кит или грациозный дельфин, застрявший на мелководье и отчаянно пытающийся вздохнуть.

Фото: Wikimedia Commons by CCPapa is licensed under Public domain дельфин

Если существо еще подаёт признаки жизни, спасатели и специалисты по океаническим видам бросаются на выручку: они поливают его солёной влагой, укрывают сырыми тканями, чтобы предотвратить обезвоживание, и ждут прилива, чтобы осторожно направить обратно в глубину.

Но порой помощь приходит слишком поздно. Многие из этих созданий обнаруживают уже бездыханными, и эта трагедия оставляет цепь вопросов, которые мучают океанологов десятилетиями: что толкает таких умных обитателей волн на самоуничтожение, выталкивая их на сушу?

Команда из солнечной Флориды и прерий Вайоминга выдвинула гипотезу, которая переворачивает привычные представления.

По их мнению, афалины, подобно людям, страдающим от возрастных расстройств памяти, могут сбиваться с пути из-за неврологического недуга, напоминающего старческий маразм. Авторы связывают эту потерю направления с накоплением ядовитых веществ, продуцируемых крошечными водорослями — цианобактериями, что бурно размножаются в нагретых, удобренных акваториях.

Опросы на Гуаме выявили: местные, регулярно пробующие морепродукты с примесями этих ядов, чаще сталкиваются с мозговыми сбоями, аналогичными деменции, — от спутанных волокон тау до скоплений амилоидов.

Среди главных угроз — β-N-метиламино-L-аланин (BMAA) и его близнецы: 2,4-диаминомасляная кислота (2,4-DAB), N-2-аминоэтилглицин (AEG). Эти вещества губительны для нейронов. Тесты на подопытных млекопитающих подтвердили: контакт с BMAA провоцирует церебральные дефекты, схожие с прогрессирующей потерей разума, и ухудшает мышление. В океанических цепях они скапливаются, поднимаясь от планктона к вершинам — вроде стаек дельфинов.

Анализ тканей мозга у двух десятков афалин, оказавшихся на суше в лагуне Индиан-Ривер, выявил избыток бисфенола А и родственных загрязнителей, в том числе 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты. У особей, прибывших в разгар бактериального нашествия, уровень этой кислоты зашкаливал в 2900 раз по сравнению с "спокойными" сезонами. В их нейронах нашли те же отклонения, что у пациентов с преждевременным угасанием: бляшки β-амилоида, сверхфосфорилированные тау-структуры. Плюс, там скопился TDP-43 — индикатор бурного течения болезни, — а также активировались 536 генов, типичных для такого расстройства.

Расцвет цианобактерий затягивается под влиянием глобального потепления и сбросов удобрений из ферм с очистными сооружениями. Загрязнённые потоки из озера Окичоби просачиваются в реку Сент-Люси и Индиан-Ривер. Один из авторов, нейрофизиолог из медшколы Университета Майами, подчёркивает: поскольку эти млекопитающие служат барометром ядов в морях, растёт тревога за благополучие людей в зонах цветения.

В 2024-м округ Майами-Дейд лидировал по случаям старческой деменции в Штатах. Тот же специалист уточнил: среди триггеров недуга всё чаще фигурируют встречи с цианобактериями, хотя причин хватает.

Другой участник проекта, биохимик из вайомингской лаборатории, отметил: на Гуаме эти яды, похоже, провоцируют мозговые аномалии у населения.