Умирающие миры и миллиарды лет одиночества: мы нашли соседей по космосу

4:16
Наука

Новое исследование, озвученное на объединённой конференции EPSC-DPS2025 в Хельсинки, предполагает, что в нашей галактике ближайшая развитая инопланетная культура расположена на расстоянии около 33 тысяч световых лет.

Земля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Земля

Чтобы такая общность могла сосуществовать с людьми в одно время, ей пришлось бы продержаться минимум 280 тысяч лет, а то и гораздо дольше — возможно, миллионы столетий.

Выводы подчёркивают, как трудно отыскать миры, напоминающие Землю: с активной геодинамикой и воздухом, где азот доминирует, а кислород сочетается с углекислотой в идеальной пропорции для поддержания экосистем.

Учитывая эти жёсткие условия, перспективы проекта по поиску сигналов от разумных существ выглядят туманными, полагают специалисты из австрийского центра космических исследований в Граце. Один из них отметил, что развитые общества в галактике, скорее всего, возникают нечасто.

Концентрация углекислоты в атмосфере — фактор, определяющий выживание биосферы. Её повышенное присутствие стимулирует зелёные процессы и удерживает газовую оболочку от рассеивания в пустоте, но переизбыток грозит катастрофическим нагревом или отравлением среды. Движение литосферных плит помогает балансировать этот газ через обмен между небом и почвой, однако постепенно он уходит в осадки навсегда.

По оценкам, на нашей планете запасы углекислоты иссякнут настолько, что растения перестанут расти, через 200 миллионов — миллиард лет. В настоящее время воздух Земли на 78 процентов заполнен азотом, на 21 — кислородом, а углекислоты там всего 0,042 процента.

Моделирование для гипотетических планет показало: если доля углекислоты достигнет 10 процентов — особенно при удалённости от звезды или у молодой, слабой звезды, — жизнь там потянется до 4,2 миллиарда лет. А при одном проценте пригодность сохранится около 3,1 миллиарда лет.

Для эволюции сложных форм требуется не меньше 18 процентов кислорода в смеси. Исследования подтверждают: ниже этого уровня не хватит газа для пламени, а без огня невозможно выплавлять металлы — основа любого прогресса в технологиях.

Авторы сравнили, сколько времени ушло на Земле на путь от простых форм к инструментам — 4,5 миллиарда лет, — с предполагаемой долговечностью разумных видов. Чем дольше держится такая группа, тем вероятнее встреча с аналогичными во времени.

Расчёты привели к мысли, что на мире с 10-процентной углекислотой развитое общество обязано просуществовать свыше 280 тысяч лет, чтобы галактика вместила хотя бы одну пару цивилизаций одновременно. Для десяти таких — средний срок жизни должен превысить 10 миллионов лет. В итоге число подобных сообществ остаётся скромным и напрямую зависит от их стойкости.

Это намекает: если сигнал от другой культуры дойдёт до нас, её носители, вероятно, будут куда древнее нас самих. Цифры позволяют прикинуть, что ближайший технологический центр прячется за 33 тысячами световых лет. Поскольку Солнце отстоит от ядра галактики на 27 тысяч, такая точка может скрываться по ту сторону диска Млечного Пути.

Оценки приблизительны. Нужно помнить о шансах на зарождение органики, зелёных реакций, многоклеточности и перехода к инструментам — их сейчас не измерить. Высокая вероятность каждого шага сделает соседей обыденностью; низкая — подтвердит одиночество. Но один из исследователей настаивает: охота за сигналами обязательна. Без попыток правда не вскроется. Провал укрепит модель, а находка перевернёт науку, доказав, что мы не в вакууме космоса.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
