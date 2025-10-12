После 60 жизнь только начинается: секретный рецепт от канадских учёных

Свежий анализ от специалистов Мейбл Хо и Эсме Фуллер-Томпсон из Торонтского университета, показал: почти каждый четвертый человек за 60, изначально ощущавший упадок сил, обретает гармонию в ближайшие три года.

Фото: Freepik by Ads, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Старость

Это подчеркивает ценность сбалансированных привычек — от контроля массы тела и отказа от никотина до регулярных нагрузок, качественного отдыха и timely терапии долгосрочных недугов. Не менее значимы эмоциональная устойчивость, душевный покой и социальные связи для общего тонуса.

В последние годы все больше внимания уделяют факторам, укрепляющим стойкость в зрелом периоде. Разнообразные элементы быта влияют на сохранение бодрости и внутреннего равновесия, которое здесь трактуют как сплав телесной формы, ментальной ясности, душевного комфорта, межличностных отношений и личной самооценки — даже на фоне постоянных болячек. Впрочем, работ, фокусирующихся на возврате к пику самочувствия после спада в поздние годы, единицы.

Опираясь на материалы Канадского лонгитюдного опроса по старению, Хо и Фуллер-Томпсон разобрали траектории 8332 индивидов старше 60, стартовавших с отклонениями от идеала, и проследили их эволюцию за три года.

К финалу отслеживания четверть группы поднялась до вершины гармонии. Те, кто с самого начала демонстрировал душевную и эмоциональную стабильность, в пять раз чаще возвращались к норме, нежели лишенные ее.

Шансы на подъем также росли у тех, кто был младше 70, имел пару или превышал финансовый порог выживания. Положительный эффект давали подвижность, отсутствие табака, глубокий сон и отсутствие фоновых проблем вроде лишнего веса, сахарного диабета, суставных воспалений или хрупкости костей.

Поскольку в Канаде здравоохранение доступно всем резидентам, авторы уточняют: выводы не универсальны для систем, где лечение зависит от кошелька. Они добавляют, что данные вряд ли подойдут для развивающихся регионов.

Если будущие работы подтвердят причинные нити, то стратегии по укреплению телесного, ментального, душевного, социального баланса и самоуважения помогут зрелым людям вернуть пик формы. Например, через инициативы, побуждающие к динамике, борьбе с болячками и противодействию одиночеству. По замыслу авторов, такие шаги усилят выносливость и вернут полноту бытия в серебряные годы.

Мейбл Хо, первая автор и свежая доктор социального обеспечения из Factor-Inwentash и Института жизненного пути с акцентом на старение при Торонто, отметила: главное послание — даже после кризисов существование способно дарить полноту, где телесная сила сочетается с близкими, целями и удовольствиями.

Эсме Фуллер-Томпсон, старшая автор, глава Института жизненного цикла с фокусом на старение и лектор социальной работы Торонто, добавила: это сигнал вкладывать в барьеры, экономику и медицину — не только как в умный ход, но и как в инструмент для подъема тонуса тех, кто борется.