Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После 60 жизнь только начинается: секретный рецепт от канадских учёных
Удар по кумиру: Тарантино уверен, что Стивен Кинг лишь переписал чужой кошмар
Вы сушите лицо хуже батареи: одна ошибка после душа заставляет кожу стареть в два раза быстрее
Зима любит подготовленных: как не разориться и не растянуть мышцы на первом горнолыжном спуске
Увидели — молчите и отступайте: сейчас в лесу правят матери с характером бронетехники
Забудьте про спортзал: эти простые движения при уборке сжигают до 400 калорий
Гибриды перестают быть игрушкой богатых: почему всё больше россиян пересаживаются на умные машины
Метаболизм ускоряется, желудок страдает: когда острая еда приносит вред
Когда деньги становятся программой: банки готовятся к заработку на цифровых контрактах

Складной картон-убийца: Финляндия решила проблему лишней упаковки

2:06
Наука

Сколько раз вы распаковывали крошечный гаджет из громоздкой коробки, забитой пеной и пленкой?

Пузырчатая пленка
Фото: Designed be Freepik by efemadrid, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пузырчатая пленка

Переизбыток материалов — бич онлайн-шопинга и доставки, наносящий удар по экологии. По оценкам Arcep, в 2023-м по миру разошлось 7,3 миллиарда отправлений, значительная доля которых утонула в ненужных обертках.

Из Финляндии предлагают выход: FOLD — гибкий картон, рожденный в Центре технических исследований VTT совместно с Аалто Университетом. Заимствуя хитрости оригами, он превращается в надежный контейнер без лишних вставок. Название отражает суть: многослойные складки обеспечивают жесткость и подгонку под груз, избавляя от синтетики и подкладок.

Главный плюс — минимизация мусора: меньше синтетики, проще утилизация, выше эффективность цепочек поставок. В отличие от лабораторных идей, FOLD уже проверяют в реальных сценариях с партнерами, оценивая масштабируемость.

Универсальность открывает двери в разные сферы, где отходы — вечная головная боль. В косметике традиционные футляры часто летят в помойку; здесь — вариант для повторного использования, без полимеров, с акцентом на практичность.

В сегменте еды на вынос пенопласт и фольга доминируют, но влагоотталкивающий FOLD обещает замену: компактный, разборный, дружелюбный к природе. Для e-commerce это шанс подогнать объем под товар, сэкономив на хранении и транспорте, снижая углеродный след.

Проект на пороге рынка: коммерческий запуск — через 3-5 лет. Европейские и заокеанские фирмы уже интегрируют прототипы, проверяя на прочность. Выгода двойная: планета дышит легче, бизнес тратит меньше на сырье и пространство.

Если идея приживется, эра раздувных коробок канет в лету, подарив логистике и экологии передышку.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Домашние животные
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Еда и рецепты
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Домашние животные
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Популярное
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире

Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.

Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Сладкие томаты на следующий год: 6 надёжных сортов и 4 рискованных, но очень вкусных
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Последние материалы
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Увидели — молчите и отступайте: сейчас в лесу правят матери с характером бронетехники
Забудьте про спортзал: эти простые движения при уборке сжигают до 400 калорий
Гибриды перестают быть игрушкой богатых: почему всё больше россиян пересаживаются на умные машины
Метаболизм ускоряется, желудок страдает: когда острая еда приносит вред
Складной картон-убийца: Финляндия решила проблему лишней упаковки
Когда деньги становятся программой: банки готовятся к заработку на цифровых контрактах
Домашний враг под носом: почему полотенце на духовке — худшее место для него
Не игрушка, а ловушка: как каштаны превращают прогулку в визит к ветеринару
Зелёный покойник: туя выглядит здоровой, но внутри идёт разрушение — как вовремя распознать гибель
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.