Складной картон-убийца: Финляндия решила проблему лишней упаковки

Наука

Сколько раз вы распаковывали крошечный гаджет из громоздкой коробки, забитой пеной и пленкой?

Фото: Designed be Freepik by efemadrid, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пузырчатая пленка

Переизбыток материалов — бич онлайн-шопинга и доставки, наносящий удар по экологии. По оценкам Arcep, в 2023-м по миру разошлось 7,3 миллиарда отправлений, значительная доля которых утонула в ненужных обертках.

Из Финляндии предлагают выход: FOLD — гибкий картон, рожденный в Центре технических исследований VTT совместно с Аалто Университетом. Заимствуя хитрости оригами, он превращается в надежный контейнер без лишних вставок. Название отражает суть: многослойные складки обеспечивают жесткость и подгонку под груз, избавляя от синтетики и подкладок.

Главный плюс — минимизация мусора: меньше синтетики, проще утилизация, выше эффективность цепочек поставок. В отличие от лабораторных идей, FOLD уже проверяют в реальных сценариях с партнерами, оценивая масштабируемость.

Универсальность открывает двери в разные сферы, где отходы — вечная головная боль. В косметике традиционные футляры часто летят в помойку; здесь — вариант для повторного использования, без полимеров, с акцентом на практичность.

В сегменте еды на вынос пенопласт и фольга доминируют, но влагоотталкивающий FOLD обещает замену: компактный, разборный, дружелюбный к природе. Для e-commerce это шанс подогнать объем под товар, сэкономив на хранении и транспорте, снижая углеродный след.

Проект на пороге рынка: коммерческий запуск — через 3-5 лет. Европейские и заокеанские фирмы уже интегрируют прототипы, проверяя на прочность. Выгода двойная: планета дышит легче, бизнес тратит меньше на сырье и пространство.

Если идея приживется, эра раздувных коробок канет в лету, подарив логистике и экологии передышку.