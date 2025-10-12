Секретный эксперимент: миллионы изображений раскрыли страшную правду о женщинах в интернете

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Масштабный анализ выявил, как цифровая среда и алгоритмы искусственного интеллекта искажают образ женщин на профессиональном поприще: их систематически "омолаживают", приписывая меньший стаж, в то время как мужчины предстают зрелыми и компетентными.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Это не случайность, а культурный сдвиг, проникающий в повседневные изображения и автоматизированные системы.

Специалисты проанализировали 1,4 миллиона визуалов и роликов из сети, плюс девять крупных языковых моделей, натренированных на огромных корпусах текстов. Результат: на тысячах позиций — от офисных ролей до общественных — дамы выглядят заметно моложе коллег-мужчин.

Солен Делекур из Калифорнийского университета в Беркли, один из соавторов, отметила, что подобные возрастные стереотипы фиксировали в отдельных секторах или инцидентах, вроде обращения к женщинам как к "девочкам". Однако никто ранее не охватывал феномен в таком объеме.

Разрыв особенно бросается в глаза на вершинах: женщины-директора, пилоты или медики кажутся юными, хотя демография США не подтверждает такого перекоса. Дуглас Гилбо из Стэнфорда, соавтор, подчеркнул: виртуальные картинки переворачивают факты, и мы, принимая их за истину, усиливаем заблуждения, усугубляя дискриминацию.

В тесте с ChatGPT команда сгенерировала 40 тысяч профилей: алгоритм приуменьшал возраст и экспертизу соискательниц, а для зрелых мужчин — преувеличивал. Другой опрос показал: зрители, видевшие дам на фабричном конвейере, занижали средний стаж коллектива, а при мужских образах — завышали.

Для женских доминирующих сфер респонденты предлагали нанимать в более раннем возрасте, а для мужских — в зрелом. Делекур заключила: возрастной гендерный уклон — это повсеместное культурное искажение, просачивающееся в медиа через картинки, поисковики, видео, контент и генеративные системы.

OpenAI в ответ на запросы отметила: аудит выявил менее процента ответов с вредными клише, но компания продолжает мониторинг.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
