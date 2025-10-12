Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму

В последние годы ученые фиксируют парадокс: южная часть африканского континента медленно приподнимается.

То, что десятилетиями объясняли глубинными толчками мантии, теперь связывают с антропогенными факторами — истощением подземных запасов из-за засух и климатических сдвигов.

Долгое время специалисты приписывали этот подъем восходящим потокам магмы из недр, которые миллионы лет постепенно выталкивают кору. Но свежие спутниковые снимки и точные GPS-измерения опровергают старую версию.

Работа в Journal of Geophysical Research: Solid Earth фиксирует средний рост уровня почвы на шесть миллиметров за период с 2000 по 2021 год — скромно, но ощутимо. Авторы подметили корреляцию с пиками дефицита влаги и перерасходом ресурсов. Вывод: не вулканические импульсы, а опустошение аквиферов провоцирует всплытие.

Регион страдает от нарастающего водного коллапса: пик пришелся на 2018-й с кризисом в Кейптауне, когда город балансировал на грани "дня ноль" — полного иссякания запасов. Смешение глобального потепления, чрезмерного откачивания и слабого регулирования привело к резкому падению уровня подземных горизонтов.

По оценкам команды, такой вакуум снижает нагрузку на породу, позволяя ей растягиваться вверх, словно подушка, освобожденная от груза. Это антипод типичного проседания, которое фиксируют в зонах интенсивной добычи жидкостей или углеводородов.

Одна из интригующих находок — "дыхание" поверхности. В период осадков тяжесть рек и резервуаров слегка прижимает грунт вниз. В сухой сезон испарение и заборы облегчают ношу, и почва отзывается подъемом.

Со временем хроническая утечка грунтовых резервов сдвигает равновесие: временные колебания переходят в устойчивый тренд. Авторы подчеркивают: такая пульсация не вяжется с мантийной моделью, которая подразумевала бы равномерный дрейф без сезонных нюансов.

Феномен не уникален для юга континента. В мире фиксируют как опускания, так и всплески рельефа. В долине Сан-Хоакин штата Калифорния грунт просел на метры от перекачки аквиферов, а в заливе Чесапик проседание усугубляет угрозы от приливов и таяния льдов.

Эти случаи иллюстрируют: гидрология — ключевой драйвер деформаций. Последствия серьезны: микрометрические сдвиги влияют на биосферу, усиливают эрозию берегов и нагружают постройки.

Для мониторинга таких трансформаций задействуют орбитальные системы вроде GRACE, улавливающие вариации гравитации от перераспределения масс воды.

Специалисты советуют комплексный подход: не только сократить заборы, но и внедрить искусственное подпитывание — например, в Калифорнии излишки зимних стоков направляют в породу для восстановления. Осознание гидрогеологических связей критично для устойчивости планеты: африканский подъем — сигнал, как вмешательство людей лепит рельеф мира.