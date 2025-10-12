Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пузырьки, которые обманывают мозг: может ли газированная вода помочь похудеть
Когда каждое движение — победа: люди с болезнью Паркинсона учатся жить вопреки диагнозу
Сосед поливает реже, а помидоры с ведро — оказалось, он просто делает одну вещь иначе
Инженерная точность и дух приключения: этот мотоцикл предугадывает каждое движение
Почему в ресторанах картофельный гарнир всегда вкуснее: повара знают эту копеечную хитрость
Вы всё это время выбрасывали золото: обычная вещь из кухни творит чудеса при уборке
Прозрачная рыба, которая тает на воздухе: одна из загадок Байкала, не поддающаяся логике
Хитрый трюк с кабачками: так делали еще наши бабушки — и они лежали до самой весны
Шесть упражнений, которые делают больше добавок: пробуди гормон уверенности без химии

Звезды падают с неба? На самом деле это рукотворный апокалипсис из США

2:48
Наука

В последние дни соцсети заполонили видео из Канады и США: ночное небо рассекают яркие огнистые дуги, напоминающие рой метеоров.

Межзвёздная комета
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Межзвёздная комета

На деле это маневр спутников Starlink от SpaceX — они завершают цикл, входя в плотные слои атмосферы и превращаясь в световые шоу.

По оценкам астрофизика Джонатана Макдауэлла из Гарварда, ежедневно в верхних слоях планеты уничтожается от одного до двух таких аппаратов. И это лишь прелюдия: в грядущие годы их число может вырасти в пять раз. Сейчас на орбите висит около 8500 устройств от SpaceX, а сеть продолжает расти — к ней присоединяются инициативы вроде Kuiper от Amazon.

Служба таких спутников недолгая: пять-семь лет на низкой орбите ниже 2000 километров, где даже разреженный воздух создает заметное трение. Главный редактор чешского портала Kosmonautix Душан Маджер объясняет: на высоте в сотни километров сохраняются тонкие остатки газовой оболочки, которые по меркам вакуума кажутся ничтожными, но достаточно, чтобы замедлить аппарат. По законам орбитальной механики потеря скорости ведет к постепенному снижению высоты.

На пониженной траектории давление среды нарастает, ускоряя спуск, пока устройство не нырнет в густые воздушные массы. Там сопротивление становится фатальным — спутник распадается на части и испепеляется. SpaceX учитывает этот процесс с самого старта: конструкция минимизирует риски.

В первом поколении аппаратов до 90 процентов массы улетучивались в небе, а свежие модели полностью растворяются при падении. Не все устройства доживают до конца срока — старые занимают ценное пространство, а аварии ускоряют их уход. Так, в июле 2024-го сбой второй ступени Falcon 9 отправил 20 Starlink на неверную высоту, где они быстро вышли из строя.

Для земных наблюдателей это зрелище — чистый восторг: пылающие аппараты оставляют следы, похожие на падающие звезды, без угроз обломков на поверхность. Маджер подчеркивает: фрагменты не долетают до земли, превращаясь в безвредный свет.

Разница в восприятии зависит от динамики: метеоры проносятся молниеносно, за секунды, а орбитальные обломки ползут медленнее, с угловой скоростью, близкой к реактивным лайнерам, — они могут зависнуть над головой на минуты. Макдауэлл уточняет: скорость — ключ к распознаванию, будь то природный обломок или рукотворный.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Садоводство, цветоводство
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Кошка исчезает, как только приходят гости: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Домашние животные
Кошка исчезает, как только приходят гости: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Садоводство, цветоводство
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Популярное
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире

Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.

Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Сладкие томаты на следующий год: 6 надёжных сортов и 4 рискованных, но очень вкусных
Хруст, аромат и стабильность: сорта огурцов, проверенные годами и заслужившие место в каждом огороде
Хруст, аромат и стабильность: сорта огурцов, проверенные годами и заслужившие место в каждом огороде
Последние материалы
Прозрачная рыба, которая тает на воздухе: одна из загадок Байкала, не поддающаяся логике
Вы всё это время выбрасывали золото: обычная вещь из кухни творит чудеса при уборке
Шесть упражнений, которые делают больше добавок: пробуди гормон уверенности без химии
Хитрый трюк с кабачками: так делали еще наши бабушки — и они лежали до самой весны
Худеют продукты, полнеют счета? В России наблюдается активный рост шринкфляции
Осенняя дорога через Альпы: как Зелёный поезд превращает путешествие в сказку
Разбитая подвеска и тишина от подрядчиков? Закон на вашей стороне — вот как им ответить
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Точность до микрона: почему лазерная коррекция безопаснее, чем кажется на первый взгляд
Это грех, который не прощается: почему Анастасия Мельникова стояла на грани жизни и смерти
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.