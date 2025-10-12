Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира

Европейское космическое агентство сообщило о рекордных замерах во время шторма Эдди в декабре 2024 года: спутники уловили океанские волны высотой почти 20 метров — сопоставимо с величием парижской Триумфальной арки.
Эти гигантские образования, рожденные ветрами в эпицентре бури, подтвердили роль океанских свеллов как дальнобойных вестников стихии.
Специалисты отмечают, что такие мощные накатывающие волны не скованы зоной шторма. Они преодолевают тысячи километров, перенося разрушительную энергию и провоцируя на отдаленных берегах эрозию или наводнения, далекие от исходного хаоса погоды.
Анализ объединил свежие сведения с франко-американского спутника SWOT, посвященного топографии поверхности воды и океана, с архивом программы ESA CCI Sea State, охватывающим период с 1991 года.
Выяснилось, что Эдди стал самым яростным за последнее десятилетие, хотя абсолютный максимум за 34 года удерживает шторм Геркулес 2014-го: тогда валы в 23 метра хлестнули от Марокко до Ирландии.
Команда под руководством Фабриса Ардуэна из французской Лаборатории океанографии и физики климата нанесла на карту путь волн Эдди — 24 тысячи километров от северной части Тихого океана до Атлантики — всего за две недели. Полученные карты впервые визуально подтвердили теоретические расчеты распространения в пиковых сценариях.
Открытия свидетельствуют: сверхдлинные свеллы теряют энергии меньше, чем ожидалось, а основной импульс сосредоточен в пиковых, ведущих гребнях. Ученые сравнивают это с тактикой бойца, который вместо россыпи легких тычков вкладывает всю мощь в редкие, но сокрушительные хуки.
Миссия SWOT в тандеме со спутниками Copernicus Sentinel-3, Sentinel-6, CryoSat и Jason-3 поставляет ключевые параметры: периоды колебаний, амплитуду и динамику ветров. За пределами науки эти сведения питают модели прогнозирования, укрепляя оборону прибрежных поселений и морских сооружений.
Ардуэн подчеркивает приоритет: впереди — корреляция с глобальным потеплением.
Теперь возможно отслеживать годовые сдвиги в мощи бурь. Климатические трансформации, вероятно, влияют, но не в одиночку — геометрия морского дна тоже решает исход. Агентство акцентирует: постижение этих колоссальных пульсаций — не только триумф познания, но и щит для мира, где океаны набирают силу и капризны, формируя завтрашние берега.
