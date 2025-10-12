Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Точность до микрона: почему лазерная коррекция безопаснее, чем кажется на первый взгляд
Это грех, который не прощается: почему Анастасия Мельникова стояла на грани жизни и смерти
Цветёт, будто на спор с природой: эффектный многолетник, которому не нужна ни вода, ни забота
Красота без боли: современные техники, которые меняют представление об антицеллюлитном массаже
Тревожный звонок для строителей: цены на стройматериалы в России рванули вверх
Белая — не просто машина, а стратегия выживания: как этот цвет думает за водителя
Абрикос вдруг засох без причины? Всё не так просто — дерево само подаёт сигнал SOS
Секрет неаполитанской бабушки: добавьте это в картофельную запеканку, и домочадцы потребуют добавки
Мебель под угрозой: невинная ошибка, которая выводит кота из себя и превращает дом в поле боя

Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира

Наука

Европейское космическое агентство сообщило о рекордных замерах во время шторма Эдди в декабре 2024 года: спутники уловили океанские волны высотой почти 20 метров — сопоставимо с величием парижской Триумфальной арки.

океанский шторм
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
океанский шторм

Эти гигантские образования, рожденные ветрами в эпицентре бури, подтвердили роль океанских свеллов как дальнобойных вестников стихии.

Специалисты отмечают, что такие мощные накатывающие волны не скованы зоной шторма. Они преодолевают тысячи километров, перенося разрушительную энергию и провоцируя на отдаленных берегах эрозию или наводнения, далекие от исходного хаоса погоды.

Анализ объединил свежие сведения с франко-американского спутника SWOT, посвященного топографии поверхности воды и океана, с архивом программы ESA CCI Sea State, охватывающим период с 1991 года.

Выяснилось, что Эдди стал самым яростным за последнее десятилетие, хотя абсолютный максимум за 34 года удерживает шторм Геркулес 2014-го: тогда валы в 23 метра хлестнули от Марокко до Ирландии.

Команда под руководством Фабриса Ардуэна из французской Лаборатории океанографии и физики климата нанесла на карту путь волн Эдди — 24 тысячи километров от северной части Тихого океана до Атлантики — всего за две недели. Полученные карты впервые визуально подтвердили теоретические расчеты распространения в пиковых сценариях.

Открытия свидетельствуют: сверхдлинные свеллы теряют энергии меньше, чем ожидалось, а основной импульс сосредоточен в пиковых, ведущих гребнях. Ученые сравнивают это с тактикой бойца, который вместо россыпи легких тычков вкладывает всю мощь в редкие, но сокрушительные хуки.

Миссия SWOT в тандеме со спутниками Copernicus Sentinel-3, Sentinel-6, CryoSat и Jason-3 поставляет ключевые параметры: периоды колебаний, амплитуду и динамику ветров. За пределами науки эти сведения питают модели прогнозирования, укрепляя оборону прибрежных поселений и морских сооружений.

Ардуэн подчеркивает приоритет: впереди — корреляция с глобальным потеплением.

Теперь возможно отслеживать годовые сдвиги в мощи бурь. Климатические трансформации, вероятно, влияют, но не в одиночку — геометрия морского дна тоже решает исход. Агентство акцентирует: постижение этих колоссальных пульсаций — не только триумф познания, но и щит для мира, где океаны набирают силу и капризны, формируя завтрашние берега.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Под поверхностью Мёртвого моря идёт стройка: учёные наблюдают, как вода превращается в камень
Наука и техника
Под поверхностью Мёртвого моря идёт стройка: учёные наблюдают, как вода превращается в камень
Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым
Бизнес
Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Наука и техника
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Популярное
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире

Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.

Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Сладкие томаты на следующий год: 6 надёжных сортов и 4 рискованных, но очень вкусных
Хруст, аромат и стабильность: сорта огурцов, проверенные годами и заслужившие место в каждом огороде
Хруст, аромат и стабильность: сорта огурцов, проверенные годами и заслужившие место в каждом огороде
Последние материалы
Тревожный звонок для строителей: цены на стройматериалы в России рванули вверх
Белая — не просто машина, а стратегия выживания: как этот цвет думает за водителя
Абрикос вдруг засох без причины? Всё не так просто — дерево само подаёт сигнал SOS
Секрет неаполитанской бабушки: добавьте это в картофельную запеканку, и домочадцы потребуют добавки
Мебель под угрозой: невинная ошибка, которая выводит кота из себя и превращает дом в поле боя
Секрет тела пловца: почему именно вода формирует идеальные пропорции и осанку
Ранний заезд в отель: когда он может испортить ваше впечатление от путешествия
Когда силы уходят без причины: что на самом деле вызывает синдром хронической усталости
Свадьба подождёт: Анфиса Чехова призналась, почему её счастье сейчас — в покое, а не в кольцах
От рисовой воды до парфюмированного крема: три континента, три ритуала молодости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.