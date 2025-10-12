Робот-ниндзя АЭС: японцы победили смерть и радиацию в реакторах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Японская корпорация Mitsubishi представила обновленные данные о своем автономном инспекторе — роботе Task, который без участия человека проникает в резервуар действующего ядерного реактора.

Эта машина, оснащенная ультразвуковыми датчиками, тщательно осматривает подводные сварные соединения, выявляя малейшие дефекты. С момента запуска в 1995 году устройство уже прошло более полусотни успешных миссий на электростанциях страны, подтвердив свою безупречную надежность за три десятилетия службы.

Работа в таких условиях — настоящий вызов: внутри бака царит экстремальная жара, давление и уровень радиации, недоступные для живых операторов. Именно поэтому робот становится незаменимым: он не просто фиксирует изъяны, но и предотвращает их развитие, обеспечивая стабильность всей системы. Для этого Task оснащен специальной манипуляцией с датчиками на конце, адаптированной к агрессивной обстановке — от кипящей воды до ионизирующих излучений.

Управление происходит дистанционно через компьютер и джойстик, позволяя специалистам наблюдать за процессом в реальном времени. Машина грациозно перемещается по объему резервуара, используя вакуумные присоски для фиксации на поверхностях и колеса для маневров. Ее габариты — 1,8 метра в длину, метр в ширину и 90 сантиметров в высоту — сочетаются с массой в 400 килограммов, что обеспечивает устойчивость. Единственный барьер: глубина погружения ограничена 20 метрами, но этого хватает для большинства задач.

Скорость сканирования достигает 200 миллиметров в секунду, что в разы ускоряет процедуру по сравнению с традиционными методами. В одном баке Task может обработать до двух секций одновременно, минимизируя простои станции. Инженеры подчеркивают: такая автоматизация не только исключает риски для персонала, но и предоставляет данные с точностью, недостижимой визуальным контролем.

В стране, где остро стоит вопрос расширения атомной энергетики для покрытия растущих нужд в электричестве, подобные инновации приобретают стратегическое значение. Специалисты уверены, что надежный мониторинг — ключ к бесперебойной эксплуатации, и роботы вроде Task станут основой для новых поколений станций.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
