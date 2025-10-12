Комета страха: что на самом деле летит к нам из другой звёздной системы

Недавно предполагаемая комета 3I/ATLAS пронеслась мимо Марса, подарив специалистам редкий шанс изучить ее в деталях.

Однако гарвардский исследователь Ави Лоэб недавно высказал серьезные опасения: если этот небесный странник окажется искусственным посланцем с далекой планеты, ситуация может выйти из-под контроля.

Объект, похожий на астероид, заметили еще в июле с помощью телескопа в чилийском Рио-Уртадо. Эксперты предполагают, что он прибыл из-за границ Солнечной системы и теперь курсирует в ее пределах. Ранее фиксировали лишь пару подобных визитеров: Оумуамуа в 2017-м и Борисова в 2019-м.

Европейское космическое агентство воспользовалось моментом, когда гость пролетал мимо Красной планеты с 1 по 7 октября. На пике сближения 3-го числа расстояние составило около 30 миллионов километров. Аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter запечатлел размытые кадры: крошечное светлое пятнышко — сердце кометы, окутанное газово-пылевым ореолом, известным как кома.

По мере сближения с Солнцем 3I/ATLAS начнет разогреваться, выбрасывая все больше веществ, которые со временем сформируют хвост. Это сделает его заметнее на следующих изображениях. Сейчас команды разбирают собранные сведения, чтобы понять химический состав небесного тела. В ноябре к нему снова направится зонд Juice, а первые выводы ждут в феврале.

Хотя НАСА успокаивает, уверяя, что траектория безопасна и столкновений не предвидится, некоторые специалисты опасаются худшего, называя объект потенциально опасным из-за риска для Земли. Лоэб же усомнился в его природном происхождении.

В своем свежем блоге он размышлял о реакции американских властей на случай, если визитер окажется внеземным устройством. По его мнению, такой сценарий не внушает оптимизма. Исследователь отметил отсутствие каких-либо стандартных процедур для случаев обнаружения активных инопланетных аппаратов поблизости от нашей планеты.

Он подчеркнул, что незваный пришелец в окрестностях требует срочных мер, поскольку способен незаметно приблизиться и создать реальную опасность. Лоэб напомнил: в 2005 году Конгресс обязал НАСА каталогизировать 90 процентов крупных тел свыше 140 метров, способных угрожать Земле. Но внеземные артефакты ведут себя иначе, их поведение трудно просчитать. В итоге, по его оценке, на подобный риск у человечества просто нет стратегии.

Тем не менее сам ученый не ждет сложа руки. На минувшей неделе вместе с коллегами он подал в ООН официальное предложение о формировании специальной группы для анализа рисков от межзвездных гостей.

Предлагаемый орган UNCIO займется координацией усилий: от оперативного выявления таких объектов до их осторожного исследования и выработки решений в случае подозрений на аномалию или вред. Группа объединит исследователей, чиновников и космические службы для совместного анализа данных с обсерваторий, организации экспресс-экспедиций и разработки международных норм по контактам с возможными техно-объектами.

По расчетам, 3I/ATLAS подлетит к Земле на 269 миллионов километров 19 декабря 2025 года. Агентства повторяют: никакой опасности нет. Но кто знает, что принесет завтрашний день…