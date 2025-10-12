Учеными создан бронежилет для промышленности. Он переживет даже ядерный взрыв

Специалисты из Университета штата Северная Каролина представили инновационный композит на основе металлической пены, который сочетает минимальный вес с выдающейся надежностью.

Этот разработанный состав способен противостоять интенсивным нагрузкам даже в условиях жара, достигающего 600 градусов Цельсия, без потери свойств.

В основе материала лежит уникальная пористая основа: пустотелые шарики из нержавеющей стали, объединенные в плотную матрицу. Такая архитектура напоминает естественные конструкции вроде пчелиных сот, обеспечивая баланс между легкостью и способностью поглощать удары. Кроме того, она эффективно блокирует тепло, что делает пену идеальным барьером для перегрева.

В ходе экспериментов образцы подвергли свыше 1,3 миллиона повторяющихся сжатий при 400 градусах — от 6 до 60 мегапаскалей — и они не показали ни малейшего износа. Даже на пике в 600 градусов пена справилась с 1,2 миллиона циклов в диапазоне 4,6-46 мегапаскалей. Для сравнения: обычные стальные сплавы в таких ситуациях быстро сдаются, теряя до половины своей жесткости.

Потенциал применения огромен. В авиации такая пена укрепит лопасти турбин и вентиляционные системы, повышая безопасность полетов. В атомной отрасли она защитит оболочки реакторов от перегрева. Не обойдут стороной и электромобили: здесь материал улучшит тормозные механизмы и системы охлаждения. А для перевозки рискованных грузов — от химикатов до радиоактивных веществ — пена станет надежным контейнером, минимизируя риски утечек.

Легкость конструкции позволяет урезать вес деталей, что напрямую сказывается на расходе топлива и выбросах углерода — особенно актуально для самолетов и поездов. Долговечность снижает частоту ремонтов, экономя ресурсы и уменьшая отходы. В проектах по пожаробезопасности для высокоскоростного транспорта и хранения опасных веществ пена уже тестируется как пассивный щит, способный предотвратить катастрофы.

Этот композит открывает двери для более "зеленых" технологий: от снижения энергозатрат в тяжелой промышленности до усиления защиты в гиперзвуковых аппаратах и спутниках. В эпоху климатических вызовов такие решения не роскошь, а необходимость — они ускоряют переход к чистой энергии, сохраняя надежность в самых суровых сценариях.

Разработка поддержана регуляторами, и ее внедрение обещает перевернуть отрасли, где жара и нагрузки — норма.