Забытое надгробие из Рима найдено в США: удивительное путешествие древнего артефакта

8:20
Наука

Семья из Нового Орлеана, вычищая заросший задний двор, ожидала найти разве что старые гвозди или забытый садовый инвентарь. Вместо этого под слоем земли и травы обнаружилась мраморная плита с латинской надписью.

мраморная плита
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under free for commercial use (OpenAI License)
мраморная плита

Даниэлла Санторо, антрополог из Тулейнского университета обратилась к коллеге, археологу и классицисту Сюзанне Луснии, специалисту по надписям античности. После расшифровки стало ясно: табличка принадлежала римскому моряку Сексту Конгениусу Веру, умершему почти две тысячи лет назад.

Римский моряк, забытый и найденный заново

Надпись на мраморе сообщала, что Секст Конгениус Вер умер в возрасте 42 лет после двадцати лет службы в императорском флоте на корабле под названием Asclepius - в честь бога медицины.

Секст был похоронен на военном кладбище в городе Чивитавеккья, приморском порту в 50 километрах от Рима. Его надгробие установили два человека, указанных как heredes - наследники, вероятно, его сослуживцы. Римским военным тогда запрещалось вступать в брак, и товарищи по службе часто брали на себя обязанность увековечить память умершего.

Плита была частью некрополя из двадцати могил, открытого в XIX веке и каталогизированного итальянскими археологами. Последний раз её видели в 1930-х годах в местном археологическом музее, разрушенном во время бомбардировок Второй мировой войны. После этого след артефакта терялся почти на 80 лет.

Путь домой через океан и войну

Лусния с помощью архивов установила, что плита числилась утраченной с 1944 года. Когда в новостях появилась информация о находке в Новом Орлеане, в историю вмешался неожиданный свидетель — Эрин Скотт О'Брайен, бывшая владелица дома, где был найден камень.

Она рассказала, что табличку подарили ей бабушка и дедушка: итальянка и уроженец Нового Орлеана, служивший в Италии во время Второй мировой войны. Они использовали её в качестве садового украшения, не подозревая, что это древнее надгробие.

Плита путешествовала через океан — вероятно, вывезенная солдатом в качестве сувенира, как это часто происходило с культурными артефактами в 1940-х годах. После смерти ветерана находка осталась в семье, а затем — в земле, под травой и временем.

Воскрешение имени

Когда Санторо и Лусния передали данные в итальянские архивы, совпадения оказались полными: материал, пропорции (30x30 см, толщина 2,5 см), стиль шрифта и текст — всё указывало на подлинность.

"Это как ДНК-совпадение для археологии", — говорит Лусния.

Итальянские власти выразили готовность принять реликвию обратно. Сейчас идут переговоры между ФБР и Министерством культуры Италии о репатриации находки.

Но, по словам исследовательницы, независимо от решения чиновников, самое важное уже произошло: Секст Конгениус Вер снова вошёл в историю.

Почему эта находка важна

Для археологов подобные случаи — редчайшее сочетание научной ценности, человеческого сюжета и культурной памяти.

  1. Научное значение: надпись помогает уточнить данные о составе императорского флота в I-II веках нашей эры. Упоминание корабля Asclepius - редкий источник для изучения флота Западного Средиземноморья.

  2. Культурное значение: эпитафия, где умерший назван "достойным", отражает этику военной службы Рима — доблесть и верность, а также религиозное отношение к памяти умерших.

  3. Этический контекст: находка поднимает вопросы об ответственности за перемещение культурных ценностей, особенно в военные периоды. Подобные случаи стимулируют международные программы по возвращению артефактов на родину - от бронз Афин до мраморов Элгина.

От Рима до Нового Орлеана: перекрёсток культур

На первый взгляд, связь между итальянским портом и южным американским городом кажется случайной. Но Новый Орлеан — город с глубокими европейскими корнями, где французская, испанская и итальянская культуры слились в уникальную мозаику.

В XIX веке сюда мигрировали тысячи итальянцев, и район French Quarter до сих пор хранит их отпечаток. В некотором смысле, возвращение римской плиты — метафора культурной памяти, напомнившая жителям города, что даже под их собственными садами может скрываться древность.

Археология "бытовых чудес"

Современная археология всё чаще сталкивается с подобными "домашними" открытиями: старинные монеты в садах, египетские амулеты в частных коллекциях, древние черепки в подвалах старых зданий.
Эти случаи показывают, что история не принадлежит музеям - она окружает нас в повседневности.

В США существует целое направление "археологии ландшафта", которое изучает, как материальные следы прошлого вплетаются в современную жизнь. Новый Орлеан, переживший ураганы, войны и культурные переселения, стал идеальным примером того, как прошлое не умирает, а просто засыпает под землёй, чтобы однажды быть найденным.

Символическое значение

В Древнем Риме существовало понятие memoria aeterna - "вечная память". Римляне верили, что человек жив, пока о нём помнят.

Почти две тысячи лет спустя имя Секста Конгениуса Вера снова произносится — теперь не в камне, а в цифровом пространстве.

"Если загробная жизнь существует, — сказала Лусния, — он счастлив. Для римлянина нет большего дара, чем быть вспомянутым".

Исторические параллели

Случай с плитой напоминает другие истории "возвращённых голосов":

  • В 1995 году в Нью-Йорке обнаружили египетский саркофаг, вывезенный из Каира во время войны и использовавшийся как журнальный столик.

  • В 2014 году в Канаде нашли викингский меч, забытый на ферме после археологической экспедиции 1930-х годов.

  • А в 2020 году британская семья, ремонтируя сад, обнаружила мозаичный фрагмент римской виллы, считавшийся утраченным со времён Викторианской эпохи.

Все эти случаи объединяет не просто случайность, а способность артефактов "возвращаться" — как будто прошлое само ищет путь к признанию.

FAQ

Что известно о Сексте Конгениусе Вере?
Он служил в римском флоте около 20 лет, умер в возрасте 42 лет. Его корабль Asclepius относился к флоту Мизенума, базировавшемуся на западном побережье Италии.

Как надгробие оказалось в США?
Предположительно, американский солдат вывез его из разрушенного итальянского музея во время Второй мировой войны. После войны плита использовалась как садовый декор.

Насколько ценна находка?
Научно — чрезвычайно: это редкое свидетельство военной эпиграфики Римской империи. Финансовая стоимость вторична, но историческая — огромна.

Куда отправится плита теперь?
Идут переговоры между ФБР и итальянским Министерством культуры о её возвращении в музей Чивитавеккьи.

Может ли подобное повториться?
Да. В археологии XX века множество артефактов было утрачено или вывезено частными лицами. Сегодня международные организации активно работают над их репатриацией.

Почему такие находки важны для науки?
Они помогают восстанавливать не только отдельные биографии, но и целые пласты культурных связей, военной истории, ремесленных техник и обрядов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
