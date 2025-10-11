Эволюция на тарелке: как плесень адаптируется к вкусам человека, создавая новые сыры

В 2016 году на ферме Jasper Hill Farm в штате Вермонт произошло два события, которые на первый взгляд никак не связаны.
Первое — романтическое. Микробиолог Рэйчел Даттон получила предложение руки и сердца от стажёра фермы, Чарли Калиша, среди рядов сыров с плесенью и запаха свежего молока.
Второе — научное. Коллега Даттон, Бенджамин Вулф из Университета Тафтса, в тот же день собрал образцы плесени с 50 головок сыра Bayley Hazen Blue. Тогда никто не знал, что эти образцы станут временной капсулой микробной эволюции, способной рассказать, как природа меняет даже то, что кажется неподвижным — сыр.
Спустя восемь лет эти образцы помогли учёным проследить, как вид плесени Penicillium solitum мутировал прямо в сырной пещере, утрачивая свой зелёный цвет и превращая традиционный "голубой" сыр в ослепительно белый.
На ферме Jasper Hill выдержка сыров — почти ритуал.
Круги сыра Bayley Hazen Blue проводят по три-четыре месяца в прохладных каменных пещерах, где их корочка покрывается слоем диких грибков и бактерий из воздуха. Раньше эта корка имела яркий зелёный оттенок, как у авокадо, но к 2022 году сыровары заметили, что их "дети" побелели.
Сначала подумали, что изменилась вентиляция или состав воздуха. Но последующие лабораторные анализы показали: виновата эволюция.
Плесень P. solitum, придававшая сыру зелёный цвет, мутировала, потеряв способность вырабатывать меланин - пигмент, окрашивающий её споры.
Это оказалось не случайной деградацией, а адаптацией к условиям жизни в темноте, аналогичной тому, как пещерные животные теряют зрение и окраску, живя без солнечного света.
Когда команда Вулфа сравнила замороженные образцы 2016 года с новыми, взятыми в 2022-м, они обнаружили, что новые штаммы плесени полностью вытеснили старые зелёные формы.
Причём — в считанные годы.
"Меланин дорого обходится организму, — объясняет Вулф. — Если солнечный свет не угрожает клеткам, проще перестать тратить энергию на его производство".
Эта мутация не просто косметическая. Она изменяет структуру сырной микробиоты, скорость созревания и даже вкус продукта.
Белые грибы оказались мягче, создавая тонкую, съедобную корку и более "сливочный" профиль вкуса — характеристика, которую ценят гурманы.
В средневековой Нормандии дикий предок плесени Penicillium camemberti, которая сегодня придаёт сырам бри и камамбер их бархатисто-белую шубку, тоже был голубовато-зелёным.
Со временем под влиянием человека и условий дозревания он мутировал, утратив способность синтезировать пигмент. Так, как и в Вермонте, произошла одомашнизация микроорганизма - процесс, аналогичный превращению волка в собаку или дикого ячменя в пшеницу.
Эти изменения — не результат прямого отбора, а побочный эффект человеческого вкуса. Люди интуитивно выбирали сыры с мягким цветом и менее "агрессивным" ароматом, закрепляя мутации, выгодные гастрономически, но не обязательно полезные для плесени.
Открытие Вулфа и его коллег — не просто курьёз из мира ферментации.
Оно ставит под сомнение традиционное представление об "одомашнивании" как сознательном процессе.
Плесень эволюционировала не потому, что её "выбирали", а потому что мы создали для неё новую экосистему.
Сырные пещеры с постоянной температурой и влажностью стали для грибков тем же, чем фермы и города стали для животных и растений — новой нишей, где естественный отбор работает по иным правилам.
Это пример того, как человеческая культура становится фактором эволюции, меняя ход биологических процессов даже без прямого вмешательства.
Сегодня команда Jasper Hill и учёные Тафтса пошли дальше.
Они начали эксперименты с использованием мутировавшей белой формы P. solitum для создания новых сортов сыра.
"Результаты обнадёживающие, — говорит сыровар Матео Келер. — Корка белоснежная, вкус — тонкий, грибной, с лёгким ореховым послевкусием".
Таким образом, случайная мутация может стать новым направлением в сыроделии.
Как когда-то фермеры Средневековья случайно изобрели рокфор, сегодня вермонтские мастера становятся свидетелями рождения следующего поколения сыров — тех, что не просто созревают, но эволюционируют на глазах.
С точки зрения эволюционной биологии, это редкий пример, когда естественный отбор фиксируется в культурной среде человека, а не в дикой природе.
Плесень Bayley Hazen Blue адаптировалась не к солнечному свету, а к сырной экологии - стабильной, влажной, тёмной и богатой органикой.
В таких условиях "потеря пигмента" — не дефект, а преимущество, ведь меланин не нужен и только отнимает ресурсы.
Это — ускоренная модель эволюции, видимая в масштабе человеческой жизни.
Если для животных или растений требуется столетия, то у грибков — всего несколько лет.
Учёные называют подобные явления "эволюционным экспериментом природы в реальном времени".
Ферментация как феномен сопровождает человечество более 7000 лет.
Первые сыры созревали в глиняных сосудах, и никто не понимал, что плесень, создающая вкус, — это живые организмы.
Только в XIX веке Луи Пастер доказал, что микробы — союзники, а не враги.
Сегодня микробиология замыкает этот круг: мы снова наблюдаем за их поведением, но уже с генетической точностью.
Сырные пещеры — это лаборатории в миниатюре, где микробы эволюционируют быстрее, чем где-либо ещё.
И, как показывает случай из Вермонта, порой научные открытия начинаются не в стерильных залах, а в момент, когда кто-то решает сделать предложение на ферме.
Белый сыр оказался не только вкуснее, но и эстетически привлекательнее.
Потребители выбирают "чистый", нейтральный цвет, даже не подозревая, что их вкусовые предпочтения влияют на генетическую судьбу микроорганизмов.
Это заставляет задуматься: насколько "естественен" вкус, если его формируют культурные ожидания и случайные мутации?
И не превращаем ли мы природу в отражение собственных желаний, где даже плесень подстраивается под маркетинговый идеал белизны?
Что такое Penicillium solitum?
Это вид плесени, родственник грибка, из которого когда-то был выделен антибиотик пенициллин. Он участвует в созревании сыров с голубой коркой.
Почему плесень изменила цвет?
В результате мутации в гене, отвечающем за синтез меланина, грибок перестал производить пигмент, став белым.
Это опасно для человека?
Нет. Мутация не влияет на токсичность или пищевую безопасность. Более того, белая форма даже предпочтительнее с точки зрения внешнего вида и мягкости вкуса.
Можно ли "увидеть эволюцию" на кухне?
Да. Микроорганизмы с коротким жизненным циклом — бактерии, дрожжи и грибы — демонстрируют эволюционные изменения за считанные годы.
Случай уникален?
Подобные примеры есть: именно так появились плесени для бри, камамбера и рокфора. Но впервые этот процесс удалось документировать генетически и в реальном времени.
Что дальше?
Учёные и сыровары продолжают эксперименты, чтобы создать новые сорта, вдохновлённые этой мутацией. Возможно, скоро на прилавках появится новый "вермонтский камамбер".
