Невидимая волна приближается: что происходит на границе солнечной дыры

Солнце снова проявляет активность — но на этот раз без всплесков тревоги. Плотный солнечный ветер уже достиг Земли, вызывая незначительные возмущения магнитного поля, однако настоящих магнитных бурь пока не наблюдается. Учёные отмечают, что источник потока — корональная дыра — ещё не достигла планеты, но её воздействие уже ощущается.
Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН совместно с Институтом солнечно-земной физики СО РАН сообщила о начале взаимодействия Земли с солнечным ветром.
Магнитных бурь нет, но наблюдаются возмущения. Собственно говоря, корональная дыра пока не дошла и раньше завтрашнего дня не прибудет (да и завтра вряд ли, скорее в понедельник — вторник), но на Землю уже действует плотный солнечный ветер на границе дыры.
По словам специалистов, активная область на Солнце, где сейчас наблюдается открытая структура магнитных линий, выбрасывает потоки плазмы с высокой скоростью. Именно они и вызывают первые колебания геомагнитного поля.
Корональная дыра — это участок внешней атмосферы Солнца, где магнитное поле раскрыто наружу. Через такие зоны в космос уходит поток заряженных частиц — солнечный ветер, который со временем достигает Земли.
Если поток особенно мощный, он может вызывать магнитные бури — колебания магнитного поля планеты, способные влиять на здоровье людей, работу спутников, радиосвязь и энергосистемы.
В обычных условиях такие возмущения проходят без последствий и не требуют дополнительной защиты техники или инфраструктуры.
Учёные прогнозируют, что влияние корональной дыры усилится в октябре, когда она окажется точно напротив Земли. Тогда возможно кратковременное повышение геомагнитной активности, однако пока данных о серьёзной буре нет.
По оценкам специалистов, вероятность заметных магнитных возмущений в ближайшие дни остаётся умеренной. Тем не менее, метеорологические службы продолжают отслеживать поток солнечного ветра в режиме реального времени.
Даже слабые геомагнитные колебания могут сказываться на самочувствии людей, особенно чувствительных к перепадам давления и магнитного поля. В такие дни медики советуют:
Однако учёные напоминают: умеренные возмущения не считаются опасными и чаще всего проходят незаметно.
|Плюсы
|Минусы
|Позволяют учёным изучать взаимодействие Солнца и Земли
|Могут вызывать кратковременные сбои радиосвязи
|Способствуют появлению ярких полярных сияний
|Влияют на технику и энергосети при сильных бурях
|Помогают уточнять модели солнечной активности
|У некоторых людей вызывают недомогание
Специалисты используют спутники и обсерватории, фиксирующие состояние короны Солнца и параметры солнечного ветра. Каждый день они анализируют:
На основе этих данных строятся прогнозы геомагнитной обстановки и предупреждения о возможных бурях.
Солнечный ветер уже ощущается, но до настоящей магнитной бури пока далеко. Учёные продолжают наблюдения и уверены: ближайшие дни пройдут спокойно. Такие периоды умеренной активности позволяют специалистам уточнять модели поведения Солнца, а значит — лучше понимать, как защитить Землю и технику от космических штормов будущего.
