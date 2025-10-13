Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жёлтые подмышки больше не приговор: лайфхак, который вернёт белизну одежде без пятновыводителя
Хватит стричь себя из-за возраста: настоящая молодость начинается с причёски
Александр Молочников об Америке: почему режиссёр заговорил об ограничениях
Никаких виз и перелётов: россияне нашли идеальный способ отдохнуть осенью и меняют формат отдыха
Домашний арест не помеха: как Аглая Тарасова планирует выступления на корпоративах
Организм не терпит фальши: каждая невысказанная обида превращается в сбой системы
Масло уходит, но пятен нет: как распознать невидимую поломку, которая убивает мотор изнутри
Хотите урожай с одной грядки на всю зиму? Секрет — в этих крохотных клубнях
Она выбирает не место, а вас: что на самом деле означает привычка кошки спать на одежде

Невидимая волна приближается: что происходит на границе солнечной дыры

5:48
Наука

Солнце снова проявляет активность — но на этот раз без всплесков тревоги. Плотный солнечный ветер уже достиг Земли, вызывая незначительные возмущения магнитного поля, однако настоящих магнитных бурь пока не наблюдается. Учёные отмечают, что источник потока — корональная дыра — ещё не достигла планеты, но её воздействие уже ощущается.

Солнечный ветер
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Солнечный ветер

Что происходит на Солнце

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН совместно с Институтом солнечно-земной физики СО РАН сообщила о начале взаимодействия Земли с солнечным ветром.

Магнитных бурь нет, но наблюдаются возмущения. Собственно говоря, корональная дыра пока не дошла и раньше завтрашнего дня не прибудет (да и завтра вряд ли, скорее в понедельник — вторник), но на Землю уже действует плотный солнечный ветер на границе дыры.

По словам специалистов, активная область на Солнце, где сейчас наблюдается открытая структура магнитных линий, выбрасывает потоки плазмы с высокой скоростью. Именно они и вызывают первые колебания геомагнитного поля.

Что такое корональная дыра и чем она опасна

Корональная дыра — это участок внешней атмосферы Солнца, где магнитное поле раскрыто наружу. Через такие зоны в космос уходит поток заряженных частиц — солнечный ветер, который со временем достигает Земли.

Если поток особенно мощный, он может вызывать магнитные бури — колебания магнитного поля планеты, способные влиять на здоровье людей, работу спутников, радиосвязь и энергосистемы.

В обычных условиях такие возмущения проходят без последствий и не требуют дополнительной защиты техники или инфраструктуры.

Когда ждать бурю

Учёные прогнозируют, что влияние корональной дыры усилится в октябре, когда она окажется точно напротив Земли. Тогда возможно кратковременное повышение геомагнитной активности, однако пока данных о серьёзной буре нет.

По оценкам специалистов, вероятность заметных магнитных возмущений в ближайшие дни остаётся умеренной. Тем не менее, метеорологические службы продолжают отслеживать поток солнечного ветра в режиме реального времени.

Как солнечные возмущения влияют на человека

Даже слабые геомагнитные колебания могут сказываться на самочувствии людей, особенно чувствительных к перепадам давления и магнитного поля. В такие дни медики советуют:

  • соблюдать питьевой режим,
  • избегать переутомления,
  • отказаться от алкоголя и лишнего кофеина,
  • спать не менее семи часов.

Однако учёные напоминают: умеренные возмущения не считаются опасными и чаще всего проходят незаметно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: путать магнитную бурю с обычными возмущениями.
  • Последствие: излишняя тревожность и распространение ложных прогнозов.
  • Альтернатива: ориентироваться на данные институтов РАН и международных обсерваторий.
  • Ошибка: считать, что буря влияет на все приборы одинаково.
  • Последствие: неверная оценка рисков.
  • Альтернатива: понимать, что наиболее уязвимы спутники и радиосвязь.
  • Ошибка: игнорировать солнечную активность при планировании запусков или полётов.
  • Последствие: возможные сбои навигации.
  • Альтернатива: учитывать прогнозы космической погоды при подготовке миссий.

Плюсы и минусы солнечных возмущений

Плюсы Минусы
Позволяют учёным изучать взаимодействие Солнца и Земли Могут вызывать кратковременные сбои радиосвязи
Способствуют появлению ярких полярных сияний Влияют на технику и энергосети при сильных бурях
Помогают уточнять модели солнечной активности У некоторых людей вызывают недомогание

Как учёные следят за солнечной активностью

Специалисты используют спутники и обсерватории, фиксирующие состояние короны Солнца и параметры солнечного ветра. Каждый день они анализируют:

  1. скорость и плотность потока частиц;
  2. направление магнитного поля Солнца;
  3. количество солнечных пятен;
  4. уровень ультрафиолетового и рентгеновского излучения.

На основе этих данных строятся прогнозы геомагнитной обстановки и предупреждения о возможных бурях.

Интересные факты

  • Поток солнечного ветра достигает Земли примерно за 2-3 дня после выброса.
  • Средняя скорость частиц — около 500 км/с.
  • Магнитные бури чаще происходят вблизи весенних и осенних равноденствий, когда ориентация магнитного поля планеты делает её более уязвимой.

Мифы и правда

  • Миф: если есть солнечный ветер, значит, началась буря.
  • Правда: буря возникает только при совпадении направления магнитных полей Солнца и Земли.
  • Миф: магнитные возмущения опасны для всех людей.
  • Правда: большинство не ощущает их вовсе, реагируют лишь чувствительные к погоде.
  • Миф: Солнце становится всё агрессивнее.
  • Правда: активность звезды меняется циклично каждые 11 лет — нынешний цикл близок к максимуму, что объясняет частые вспышки.

Солнечный ветер уже ощущается, но до настоящей магнитной бури пока далеко. Учёные продолжают наблюдения и уверены: ближайшие дни пройдут спокойно. Такие периоды умеренной активности позволяют специалистам уточнять модели поведения Солнца, а значит — лучше понимать, как защитить Землю и технику от космических штормов будущего.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Наука и техника
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Еда и рецепты
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Под поверхностью Мёртвого моря идёт стройка: учёные наблюдают, как вода превращается в камень
Наука и техника
Под поверхностью Мёртвого моря идёт стройка: учёные наблюдают, как вода превращается в камень
Популярное
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей

Берёзовый дёготь отпугивает мышей и крыс благодаря стойкому запаху. Узнайте, как правильно применять его для дома, огорода и посадочного материала.

Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Саудовская Аравия бросила Пакистан в войне против Афганистана. О чём это говорит Любовь Степушова Там, где песок светится ночью: археологи нашли город, стоявший между миром людей и богов Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Последние материалы
Вторичные санкции ЕС возмущают страны Центральной Азии
Организм не терпит фальши: каждая невысказанная обида превращается в сбой системы
Хотите урожай с одной грядки на всю зиму? Секрет — в этих крохотных клубнях
Масло уходит, но пятен нет: как распознать невидимую поломку, которая убивает мотор изнутри
Союзник в борьбе со старением: как ежедневная чашка какао раскрывает свои целебные свойства
Она выбирает не место, а вас: что на самом деле означает привычка кошки спать на одежде
Денежный дождь в Красноярске: кому платят до 240 000 рублей в месяц
Солидная цена: Марина Влади решила продать посмертную маску знаменитого супруга с аукциона
Дочка Елены Блиновской тяжело больна: как приговор марафонщице отразился на здоровье ребёнка
Невидимая волна приближается: что происходит на границе солнечной дыры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.