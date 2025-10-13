Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Когда мамонты мерзли, бегемоты всё ещё плескались в Рейне

Наука

Звучит как парадокс: теплолюбивые бегемоты и суровый ледниковый климат. Но именно такое сочетание обнаружили учёные, изучая окаменелости из долины Верхнего Рейна. Реконструкция бегемота сегодня соседствует со скелетом мамонта в музее Райсс-Энгельхорн, и это соседство имеет под собой крепкую научную основу. Новая серия радиоуглеродных дат и анализ древней ДНК показывают, что бегемоты удерживались в Центральной Европе куда дольше, чем считалось, — вплоть до 47-31 тысяч лет назад, в середине последнего оледенения.

Бегемоты
Фото: safaritravelplus.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Бегемоты

Что именно пересмотрели учёные

Долгое время базовой версией оставалась "учебниковая" схема: обыкновенный бегемот (Hippopotamus amphibius) исчезает из Центральной Европы около 115 тысяч лет назад — вместе с окончанием последнего межледниковья. Свежие анализы костей из Верхнерейнского грабена ломают эту линию, сдвигая присутствие вида вглубь ледниковой эпохи. Команда Потсдамского университета, музея Райсс-Энгельхорн и Центра археометрии им. Курта Энгельхорна показала: теплолюбивые гиганты могли пережидать суровые фазы в локально мягких "окнах" климата — и делать это рядом с типично холодолюбивыми соседями вроде мамонтов и шерстистых носорогов.

"Удивительно, насколько хорошо сохранились кости. Со многих останков скелетов удалось взять образцы, пригодные для анализа, — это не всегда возможно после стольких лет", — подчеркнул специалист по определению возраста Ронни Фридрих.

Секвенирование древней ДНК отнесло найденных гиппопотамов к современному виду H. amphibius, а радиоуглеродные даты выстроили чёткое "окно" обитания в середине вюрмского оледенения. Полногеномные данные при этом указывают на низкое генетическое разнообразие — признак небольшой, изолированной популяции.

Где происходило действие

Грабен Верхнего Рейна — один из лучших архívов континентального климата Европы. Здесь накапливались гравийно-песчаные отложения, в которых кости животных сохранялись тысячелетиями. Известная ныне нижняя челюсть самки бегемота из коллекции музея Райсс-Энгельхорн датируется 46-48,3 тысячи лет назад и происходит из Бобенхайм-Роксхайм (округ Рейн-Пфальц). Такого уровня сохранности достаточно, чтобы проверять старые гипотезы новыми методами — и переписывать хронологию.

Почему это важно

Речь не просто о "редкой находке". Результат требует пересмотра многих окаменелостей бегемотов с европейского континента: не все они обязательно межледниковые. По словам первого автора исследования Патрика Арнольда, новая датировка меняет контекст: нужно возвращаться к хранилищам, перепроверять "привязанные" к межледниковью кости и уточнять климатические сценарии региона. Руководитель проекта "Eiszeitfenster Oberrheingraben" Вильфрид Розендаль подчёркивает и другое: ледниковая эпоха складывалась из мозаики локальных условий, и целостная картина похожа на пазл. Кусочек с бегемотами только что лег на своё место.

Сравнение: "старое" и "новое" понимание

Параметр Ранний консенсус Новые данные
Время исчезновения бегемотов из Центр. Европы ≈115 тыс. лет назад (конец межледниковья) 47-31 тыс. лет назад (середина вюрмского оледенения)
Климатическая логика Теплолюбивый вид уходит с похолоданием "Окна" тёплых фаз и локальная мозаика климата
Соседство видов Отсутствует у холодолюбивых фаун Сосуществование с мамонтами и шерстистыми носорогами
Генетическая картина Н/Д Низкое разнообразие, изолированная популяция
Следствие для музеев и каталогов Подписи "межледниковье" Перепроверка дат и аннотаций

Как проверить датировку

  1. Найдите в описании экспоната тип анализа: радиоуглеродный (¹⁴C) и/или палеогеномный.

  2. Сверьте, калиброваны ли ¹⁴C-даты (обычно указаны календарные годы до настоящего, с интервалом доверия).

  3. Посмотрите стратиграфический контекст: слой, литология, сопутствующая фауна (мамонт, шерстистый носорог).

  4. Ищите ссылку на реферируемую публикацию (например, Current Biology) и сверьте интервал дат.

  5. Для "домашнего" изучения используйте онлайн-каталоги музеев, научно-популярные издания, аудиогиды.

Полезные инструменты и сервисы: музейные каталоги и аудиогиды, научпоп-книги о плейстоцене, сайты журналов с открытым доступом, VR-туры по экспозициям, образовательные подкасты о палеонтологии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: принимать любую находку бегемота в Европе за межледниковую.
• Последствие: искажённая климатическая реконструкция и неверные музейные подписи.
• Альтернатива: требовать калиброванные ¹⁴C-датировки, проверять публикации, обращаться к обновлённым каталогам экспозиций и использовать аудиогид с научным комментарием.

• Ошибка: игнорировать геномные данные и опираться только на морфологию.
• Последствие: пропустить факт принадлежности к современному виду H. amphibius.
• Альтернатива: сочетать морфологию с палеогеномикой и базами данных древней ДНК.

• Ошибка: описывать ледниковую Европу как климатически однородную.
• Последствие: упустить "карманы" мягкого климата и миграционные коридоры.
• Альтернатива: использовать многопрокси-подход (фаунa, пыльца, изотопы, осадки), карту локальных аномалий.

А что если…

…"окна" тёплых фаз были чаще, чем мы думаем? Тогда бегемоты могли появляться волнами, а их следы — быть мозаичными в разрезах.
…это была "единственная" популяция? Низкое генетическое разнообразие за это "голосует", но не исключает малые очаги в других долинах.
…климат был не единственным фактором? На численность могли влиять хищники, конкуренты, гидрология русла и деятельность человека позднего плейстоцена.

Плюсы и минусы подходов

Подход Плюсы Минусы
Радиоуглеродная датировка Прямые даты по кости, доступность метода Не работает на очень "старых" образцах, нужна калибровка
Палеогеномика Видовая точность, демография Требовательна к сохранности, дороговизна
Комплексный (¹⁴C+ДНК+стратиграфия) Сильные согласованные выводы Сложность и длительность работ
Музейные каталоги и аудиогиды Быстрый доступ к данным для публики Задержка с обновлениями после новых исследований

FAQ

Как увидеть "того самого" бегемота?
Идите в музей Райсс-Энгельхорн (Мангейм): в экспозиции по ледниковому периоду соседствуют реконструкция бегемота и скелет мамонта; челюсть из Бобенхайм-Роксхайм — из той же коллекции.

Почему бегемотам было "хорошо" в ледниковье?
Не "хорошо", а возможно: локальные тёплые фазы и водные биотопы создавали нишу выживания даже среди холодолюбивых фаун.

Это не другой вид бегемота?
Генетические данные соотнесли находки с H. amphibius — тем же видом, что живёт сегодня к югу от Сахары.

Насколько мала была популяция?
Полногеномные сигналы указывают на низкое разнообразие — признак небольшой, изолированной группы.

Мифы и правда

Миф: "В ледниковую эпоху вся Европа была подо льдом и одинаково холодной".
Правда: Климат был мозаичным, с локальными "карманами" мягких условий — именно там и могли держаться теплолюбивые виды.

Миф: "Все европейские бегемоты — обязательно межледниковые".
Правда: Новые даты из Верхнего Рейна показывают продолжение обитания в 47-31 тыс. лет назад.

Миф: "Если рядом есть мамонт, бегемота быть не может".
Правда: Фаунистические комплексы плейстоцена нередко объединяли виды с разной климатической "подписью".

3 факта, которые удивляют

• В одной экспозиции можно увидеть "тёплого" бегемота и "холодного" мамонта — и это не художественный ход, а отражение реальности доледниковой Европы.
• Нижняя челюсть самки из Бобенхайм-Роксхайм датирована 46-48,3 тыс. лет — глубоко внутри вюрмского оледенения.
• Генетическая близость к современным африканским бегемотам подтверждает видовую непрерывность H. amphibius.

Исторический контекст: краткая шкала

  1. ~130-115 тыс. лет назад — тёплая межледниковая фаза; классическая "эпоха бегемота" в Европе.

  2. ~115 тыс. лет назад — начало последнего оледенения; по старым представлениям бегемоты уходят из региона.

  3. 47-31 тыс. лет назад — новые датировки из Верхнего Рейна свидетельствуют о выживании локальной популяции.

  4. Конец плейстоцена — исчезновение бегемотов из Центральной Европы; вид сохраняется в Африке.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
