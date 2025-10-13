Продукты, которые называют «ядом» и «мусором»: но стоит ли их действительно бояться

Мы живем в эпоху, когда продукты на полках супермаркетов выглядят идеально, но вызывают тревогу. Их называют "ядом", "мусором" и даже "пищевым наркотиком". И хотя опасения не лишены оснований — ведь исследования связывают чрезмерное употребление сверхпереработанных продуктов с ожирением, диабетом, тревожностью и другими расстройствами, — паника, возможно, зашла слишком далеко. Наука предлагает взглянуть на вопрос шире.
К категории ультра-обработанных относятся изделия, созданные промышленным путём из рафинированных ингредиентов с добавлением ароматизаторов, стабилизаторов и эмульгаторов. Это не только сладости, но и йогурты с наполнителями, соусы, мюсли, снеки и даже хлеб. Их объединяет то, что исходное сырье в них почти неузнаваемо. При этом многие из них вовсе не вредны, если рассматривать их с точки зрения баланса питательных веществ.
Современные пищевые системы изменились настолько стремительно, что рацион наших бабушек и дедушек сегодня выглядел бы как меню из другой эпохи. Наш организм просто не успел эволюционно приспособиться к такой пище.
Проблема не в том, что продукт прошел через технологическую обработку, а в том, как он влияет на баланс питательных веществ и энергетическую плотность рациона. По данным исследователей Джулии Беллуз и Кевина Холла, соавторов книги «Пищевой интеллект: наука о том, как пища приносит нам пользу и вредит нам» именно высокое содержание калорий и комбинации жиров, сахара и соли, которых не бывает в природе, усиливают аппетит и провоцируют переедание. Когда же человек выбирает продукты с большим количеством неусвояемых углеводов и клетчатки, но с умеренной калорийностью, вес, напротив, может снизиться.
|Подход
|На что делает акцент
|Примеры продуктов
|"Чёрно-белый" (всё ультра-обработанное — вредно)
|По происхождению и способу производства
|Хлеб, йогурт, замороженные блюда
|Современный научный
|По питательному профилю и калорийности
|Йогурт с низким сахаром, цельнозерновая паста, овощные полуфабрикаты
Такой взгляд помогает отделить действительно опасные продукты (с высокой энергетической плотностью и избыточным содержанием сахара) от тех, что могут быть частью здорового рациона.
В Великобритании и США регуляторы разрабатывают стратегии, направленные не против всех ультраобработанных продуктов, а против тех, что не соответствуют принципам здорового питания. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предложило новое определение "здоровой пищи", где оценивается не происхождение, а состав — наличие овощей, цельнозерновых, фруктов, белков и ограничение натрия, сахара и насыщенных жиров.
Читайте состав. Чем короче список ингредиентов и меньше добавленного сахара, тем лучше.
Смотрите на БЖУ. Обратите внимание на содержание клетчатки и белка — эти элементы дают сытость.
Выбирайте умные полуфабрикаты. Замороженные пиццы с цельнозерновой основой и овощами, готовые супы без усилителей вкуса и пасты с низким содержанием соли — отличные варианты.
Не забывайте про баланс. Даже полезные продукты могут быть калорийными, если их переедать.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Выбор "диетических" батончиков с сахарозаменителями
|Колебания сахара в крови, переедание
|Овсяные батончики с орехами и натуральным мёдом
|Отказ от любых ультра-обработанных продуктов
|Недостаток белка и клетчатки
|Выбор качественных йогуртов и цельнозерновых полуфабрикатов
|Доверие только маркетинговым надписям
|Ложное чувство безопасности
|Проверка состава и калорийности
Полный отказ от ультра-обработанных продуктов возможен, но потребует значительных усилий. Готовка с нуля занимает время и стоит дороже. В условиях города многие семьи не могут полностью перейти на домашнюю еду. Поэтому задача — не исключать, а грамотно комбинировать. К примеру, можно использовать консервированную фасоль или хумус как базу для салатов, а не как готовое блюдо.
|Плюсы
|Минусы
|Удобство, длительный срок хранения
|Высокая энергетическая плотность
|Доступная цена
|Часто избыток соли и сахара
|Безопасность при хранении
|Потеря питательной ценности
|Возможность обогащения витаминами
|Риск формирования пищевых привычек, ведущих к перееданию
Как выбрать полезный ультра-обработанный продукт?
Читайте состав: если в списке первые позиции занимают цельные ингредиенты, а добавленный сахар не превышает 10% от нормы — продукт можно считать безопасным.
Что лучше — готовить дома или покупать полуфабрикаты?
Домашняя еда, конечно, предпочтительнее. Но если выбрать качественные готовые блюда без избытка соли и трансжиров, вреда не будет.
Почему нас так тянет к вредной пище?
Комбинации соли, сахара и жира усиливают реакцию удовольствия в мозге, повышая уровень дофамина. Поэтому такие продукты вызывают желание "ещё кусочек".
Миф 1. Все ультра-обработанные продукты вредны.
Правда. Не все. Есть варианты, которые соответствуют стандартам здорового питания.
Миф 2. Натуральное — всегда лучше.
Правда. Натуральное не значит полезное: домашние пироги и фастфуд из свежих ингредиентов тоже могут быть калорийными.
Миф 3. Отказ от СПП гарантирует здоровье.
Правда. Главное — баланс и разнообразие, а не жёсткие запреты.
Ультра-обработанные продукты появились как ответ на индустриализацию и рост городов в XX веке. Замороженные овощи, консервы и хлеб длительного хранения спасали миллионы людей от дефицита пищи. Со временем в борьбе за вкус и удобство производители стали добавлять больше сахара, соли и жира, что изменило саму структуру питания. Сегодня человечество стоит перед задачей найти баланс между удобством и пользой.
• В среднем житель мегаполиса получает до 60% калорий из ультра-обработанных продуктов.
• Некоторые йогурты и мюсли, формально относящиеся к этой категории, входят в "здоровый" список FDA.
• В Японии и Южной Корее доля таких продуктов в рационе меньше 20%, но их средняя продолжительность жизни — одна из самых высоких.
