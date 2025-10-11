Финал прописан звёздами: названа дата, когда Солнце уничтожит всё живое — Земля обратится в пепел

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Солнце — наш источник света и тепла — когда-нибудь перестанет быть таким, каким мы его знаем. Ученые уверены: примерно через пять миллиардов лет оно расширится до размеров красного гиганта и поглотит ближайшие к себе планеты, включая Землю. Этот процесс будет частью естественной эволюции звезды, аналогичной судьбе большинства светил во Вселенной.

Разрушающаяся планета во Вселенной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Разрушающаяся планета во Вселенной

"Солнце через пять миллиардов лет превратится в красного гиганта и сожжет ближайшие к нему планеты Меркурий, Венеру и Землю", — отметил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

Что произойдет с Солнцем

Когда в недрах звезды закончится водород, начнутся изменения, которые приведут к её резкому расширению. Температура внешних слоев снизится, но радиус увеличится в сотни раз. Солнце станет красным гигантом — колоссальным и ярким, но уже нестабильным. Планеты внутренней части Солнечной системы окажутся обречены: Меркурий и Венера исчезнут первыми, а затем настанет черед Земли.

После этого, по словам Богачева, звезда сбросит часть внешней оболочки и превратится в белого карлика — плотный и горячий остаток, который будет остывать миллиарды лет.

"После этого оно станет фактически вечным белым карликом", — пояснил ученый.

Человечеству не стоит волноваться сейчас

Несмотря на мрачный сценарий далекого будущего, для человечества угрозы нет. Солнце на протяжении миллиардов лет будет оставаться стабильным источником энергии. Его излучение и дальше обеспечит Земле комфортные условия для существования жизни.

"На протяжении всего времени до этого Солнце будет светить стабильно, а на Земле сохранятся довольно комфортные условия для существования и биосферы, и человека", — подчеркнул Богачев.

Эта стабильность объясняется тем, что звезда сейчас находится в середине своего жизненного цикла. Колебания яркости и активности, такие как солнечные вспышки или магнитные бури, не влияют на глобальные процессы.

Как ученые моделируют будущее звезды

Современные модели строятся на наблюдениях за другими звездами, похожими на наше Солнце, но находящимися на разных стадиях эволюции. Астрономы сравнивают их спектры, массу, температуру и активность, чтобы спрогнозировать, что ждет Солнечную систему.
Компьютерные симуляции подтверждают: через несколько миллиардов лет произойдет расширение звезды, сопровождающееся выбросом гигантских объемов вещества в космос. Из них позже может сформироваться туманность, а ядро останется белым карликом — "сердцем" бывшего Солнца.

Как изменится Земля перед концом

Еще до того, как Солнце "дотронется" до нашей планеты, климат на Земле начнет меняться. Рост светимости приведет к повышению температуры, испарению океанов и исчезновению атмосферы. Поверхность превратится в пустыню, где не сможет существовать ни вода, ни органическая жизнь.
Однако эти процессы займут миллиарды лет, и у человечества будет достаточно времени, чтобы развиться и, возможно, переселиться на другие планеты или в иные звездные системы.

Что ученые наблюдают уже сегодня

Интерес к солнечной активности не ослабевает. Исследователи отслеживают вспышки, корональные выбросы и магнитные бури, ведь они влияют на работу спутников, связи и даже самочувствие людей. Недавно специалисты отметили, что геомагнитная обстановка вокруг Земли стабилизировалась.
До конца недели магнитных бурь не ожидается — это значит, что Солнце ведет себя спокойно, несмотря на приближение очередного пика активности в 11-летнем цикле.

Если бы Солнце угасло раньше

Если гипотетически звезда потеряла бы энергию в течение ближайших тысяч лет, жизнь на Земле прекратилась бы почти мгновенно. Средняя температура поверхности опустилась бы до сотен градусов ниже нуля, океаны замерзли, а атмосфера постепенно рассеялась бы в космосе.
Единственным спасением могли бы стать подземные и искусственные экосистемы, способные производить тепло и свет. Но подобный сценарий невозможен: запасы водорода в недрах Солнца колоссальны.

3 интересных факта

  1. Белые карлики размером с Землю, но весят почти как Солнце — их плотность колоссальна.

  2. Когда Солнце станет красным гигантом, его радиус может достигнуть орбиты Марса.

  3. Материя, выброшенная звездами при "смерти", станет строительным материалом для новых миров.

Исторический контекст

Впервые предположения о конечности жизни Солнца появились еще в XIX веке, когда физики поняли, что энергия звезды не может быть бесконечной. После открытия термоядерных реакций в XX веке стало ясно: топливо в недрах звезды когда-нибудь закончится, и это неизбежно приведет к её трансформации.

Сегодня космические обсерватории — такие как "Solar Orbiter" и "Паркеровская солнечная зонд" — продолжают наблюдения, чтобы точнее понять, как изменится Солнце и какие последствия это принесет планетам.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
