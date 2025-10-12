За 56 дней — новая шевелюра: неожиданный эффект от тайваньской сыворотки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Выпадение волос — проблема, с которой сталкиваются не только мужчины, но и женщины. После 50 лет почти половина мужчин и около 40 % женщин замечают, что их причёска теряет объём. Современные методы лечения вроде финастерида или миноксидила нередко дают результат, но далеко не всегда, ведь многое зависит от генетики, возраста и стадии алопеции. Поэтому поиски более щадящих и эффективных средств продолжаются.

Облысение
Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Облысение

Исследование тайваньской сыворотки

Учёные из компании Schweitzer Biotech разработали новое средство для стимуляции роста волос, которое сочетает растительные экстракты и белки, активирующие клетки кожи головы. Сыворотка содержит кофеин, известный своей способностью укреплять корни, а также два белка — инсулиноподобный фактор роста (IGF-1) и фактор роста фибробластов (FGF-7). Эти соединения помогают клеткам кожи головы быстрее обновляться и активируют "спящие" волосяные фолликулы.

В формулу также включён экстракт центеллы азиатской — растения, которое традиционно применяют для заживления кожи и улучшения кровообращения. Оно часто встречается в антивозрастной косметике и, по мнению исследователей, способно поддерживать здоровье волосяных луковиц.

Как проходил эксперимент

В исследовании приняли участие 60 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Участников разделили на пять групп. Одни получали плацебо, другие — базовую формулу с кофеином и витамином B5. Остальные три группы использовали сыворотки с добавлением белков IGF-1 и FGF-7, экстракта центеллы азиатской или всех компонентов сразу.

Каждый день в течение 56 дней добровольцы наносили 1 мл средства на кожу головы. По итогам эксперимента во всех группах отмечалось некоторое улучшение, но наибольшие результаты были у тех, кто применял полный состав.

Сравнение формул

Формула Активные компоненты Изменение густоты волос
Плацебо Без активных веществ +12 %
Базовая (кофеин + B5) Увлажнение, стимуляция кровотока +15 %
IGF-1 и FGF-7 Рост клеток и восстановление фолликулов +20 %
Центелла азиатская Улучшение микроциркуляции +18 %
Полный состав Все компоненты вместе +25 %

Таким образом, комплексное воздействие показало почти двукратное преимущество перед плацебо.

Почему это работает

IGF-1 стимулирует деление клеток в дерме и усиливает рост волос, а FGF-7 поддерживает структуру фолликула, продлевая активную фазу роста. Центелла азиатская, в свою очередь, улучшает кровообращение и снабжает луковицы кислородом. Кофеин усиливает эффект, способствуя усвоению питательных веществ.

Советы по применению

  1. Наносите средство на сухую кожу головы вечером.

  2. Используйте не менее 1 мл в день, распределяя по всей поверхности.

  3. Не смывайте в течение нескольких часов.

  4. Курс — минимум 8 недель, для устойчивого эффекта — 3 месяца.

  5. При комбинировании с массажем кожи головы результат может усилиться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: наносить средство нерегулярно.
    Последствие: фолликулы не успевают активироваться.
    Альтернатива: установить напоминание или включить процедуру в вечерний уход.

  • Ошибка: смывать сыворотку раньше времени.
    Последствие: активные вещества не успевают подействовать.
    Альтернатива: использовать лёгкие формулы, не создающие жирности.

А что если применять дольше?

Исследователи отмечают, что продолжительное использование сыворотки может дать ещё более заметные результаты, но пока это только гипотеза. Для подтверждения эффекта необходимы масштабные испытания, особенно среди людей с выраженной алопецией.

"Это растение используется в качестве антивозрастного, восстанавливающего и противовоспалительного средства", — пояснил представитель Королевского колледжа Лондона Христос Циоциос.

Он добавил, что IGF-1 и FGF-7 имеют научно подтверждённое действие и способны влиять на цикл роста волос.

Плюсы и минусы средства

Плюсы Минусы
Натуральные компоненты Требуется регулярное применение
Без побочных эффектов Нужны дополнительные исследования
Быстрый эффект (до 2 месяцев) Неизвестно, подходит ли при хронической алопеции

FAQ

Как выбрать сыворотку для роста волос?
Следите, чтобы в составе были стимулирующие белки (IGF-1, FGF-7) и растительные экстракты, улучшающие кровоток.

Можно ли совмещать с миноксидилом?
Да, но с осторожностью — препараты имеют разный механизм действия, и их стоит применять в разное время суток.

Сколько стоит подобная сыворотка?
Ориентировочная цена аналогов на рынке — от 40 до 70 евро за флакон.

Что лучше — шампунь или сыворотка?
Шампунь очищает кожу головы, но не удерживает активные вещества. Сыворотка действует глубже и дольше.

Мифы и правда

  • Миф: если волосы выпадают, значит, фолликулы уже мертвы.
    Правда: большинство фолликулов просто "спят" и могут пробудиться при правильном уходе.

  • Миф: кофеин в косметике бесполезен.
    Правда: клинические исследования подтверждают, что он улучшает кровоток в коже головы.

  • Миф: восстановление возможно только у мужчин.
    Правда: женщины также реагируют на стимуляцию роста при правильном составе средств.

3 интересных факта

• IGF-1 впервые применялся в медицине для заживления тканей.
• Центелла азиатская используется в аюрведе более 2000 лет.
• Кофеин способен продлить фазу роста волос на 30-40 %.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
