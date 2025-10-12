За 56 дней — новая шевелюра: неожиданный эффект от тайваньской сыворотки

Выпадение волос — проблема, с которой сталкиваются не только мужчины, но и женщины. После 50 лет почти половина мужчин и около 40 % женщин замечают, что их причёска теряет объём. Современные методы лечения вроде финастерида или миноксидила нередко дают результат, но далеко не всегда, ведь многое зависит от генетики, возраста и стадии алопеции. Поэтому поиски более щадящих и эффективных средств продолжаются.
Учёные из компании Schweitzer Biotech разработали новое средство для стимуляции роста волос, которое сочетает растительные экстракты и белки, активирующие клетки кожи головы. Сыворотка содержит кофеин, известный своей способностью укреплять корни, а также два белка — инсулиноподобный фактор роста (IGF-1) и фактор роста фибробластов (FGF-7). Эти соединения помогают клеткам кожи головы быстрее обновляться и активируют "спящие" волосяные фолликулы.
В формулу также включён экстракт центеллы азиатской — растения, которое традиционно применяют для заживления кожи и улучшения кровообращения. Оно часто встречается в антивозрастной косметике и, по мнению исследователей, способно поддерживать здоровье волосяных луковиц.
В исследовании приняли участие 60 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Участников разделили на пять групп. Одни получали плацебо, другие — базовую формулу с кофеином и витамином B5. Остальные три группы использовали сыворотки с добавлением белков IGF-1 и FGF-7, экстракта центеллы азиатской или всех компонентов сразу.
Каждый день в течение 56 дней добровольцы наносили 1 мл средства на кожу головы. По итогам эксперимента во всех группах отмечалось некоторое улучшение, но наибольшие результаты были у тех, кто применял полный состав.
|Формула
|Активные компоненты
|Изменение густоты волос
|Плацебо
|Без активных веществ
|+12 %
|Базовая (кофеин + B5)
|Увлажнение, стимуляция кровотока
|+15 %
|IGF-1 и FGF-7
|Рост клеток и восстановление фолликулов
|+20 %
|Центелла азиатская
|Улучшение микроциркуляции
|+18 %
|Полный состав
|Все компоненты вместе
|+25 %
Таким образом, комплексное воздействие показало почти двукратное преимущество перед плацебо.
IGF-1 стимулирует деление клеток в дерме и усиливает рост волос, а FGF-7 поддерживает структуру фолликула, продлевая активную фазу роста. Центелла азиатская, в свою очередь, улучшает кровообращение и снабжает луковицы кислородом. Кофеин усиливает эффект, способствуя усвоению питательных веществ.
Наносите средство на сухую кожу головы вечером.
Используйте не менее 1 мл в день, распределяя по всей поверхности.
Не смывайте в течение нескольких часов.
Курс — минимум 8 недель, для устойчивого эффекта — 3 месяца.
При комбинировании с массажем кожи головы результат может усилиться.
Ошибка: наносить средство нерегулярно.
Последствие: фолликулы не успевают активироваться.
Альтернатива: установить напоминание или включить процедуру в вечерний уход.
Ошибка: смывать сыворотку раньше времени.
Последствие: активные вещества не успевают подействовать.
Альтернатива: использовать лёгкие формулы, не создающие жирности.
Исследователи отмечают, что продолжительное использование сыворотки может дать ещё более заметные результаты, но пока это только гипотеза. Для подтверждения эффекта необходимы масштабные испытания, особенно среди людей с выраженной алопецией.
"Это растение используется в качестве антивозрастного, восстанавливающего и противовоспалительного средства", — пояснил представитель Королевского колледжа Лондона Христос Циоциос.
Он добавил, что IGF-1 и FGF-7 имеют научно подтверждённое действие и способны влиять на цикл роста волос.
|Плюсы
|Минусы
|Натуральные компоненты
|Требуется регулярное применение
|Без побочных эффектов
|Нужны дополнительные исследования
|Быстрый эффект (до 2 месяцев)
|Неизвестно, подходит ли при хронической алопеции
Как выбрать сыворотку для роста волос?
Следите, чтобы в составе были стимулирующие белки (IGF-1, FGF-7) и растительные экстракты, улучшающие кровоток.
Можно ли совмещать с миноксидилом?
Да, но с осторожностью — препараты имеют разный механизм действия, и их стоит применять в разное время суток.
Сколько стоит подобная сыворотка?
Ориентировочная цена аналогов на рынке — от 40 до 70 евро за флакон.
Что лучше — шампунь или сыворотка?
Шампунь очищает кожу головы, но не удерживает активные вещества. Сыворотка действует глубже и дольше.
Миф: если волосы выпадают, значит, фолликулы уже мертвы.
Правда: большинство фолликулов просто "спят" и могут пробудиться при правильном уходе.
Миф: кофеин в косметике бесполезен.
Правда: клинические исследования подтверждают, что он улучшает кровоток в коже головы.
Миф: восстановление возможно только у мужчин.
Правда: женщины также реагируют на стимуляцию роста при правильном составе средств.
• IGF-1 впервые применялся в медицине для заживления тканей.
• Центелла азиатская используется в аюрведе более 2000 лет.
• Кофеин способен продлить фазу роста волос на 30-40 %.
