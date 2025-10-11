Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кости рассказали всё: редкая болезнь византийского ребёнка раскрыла тайны средневековой медицины

9:00
Наука

Иногда археология даёт голос тем, кто не мог рассказать о себе сам. Так произошло в древнем Афродизиасе - одном из самых ярких городов византийской Анатолии, известном своими храмами, мраморными скульптурами и школой философии.

Окаменелая кость
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Окаменелая кость

Здесь, среди погребений X-XII веков, археологи нашли останки трёхлетнего ребёнка, в костях которого застыли следы редкого заболевания, известного сегодня как инфантильный кортикальный гиперостоз, или болезнь Каффи.

Открытие, опубликованное археологом Дуру Ягмур Башаран в журнале Childhood in the Past, стало одним из немногих задокументированных примеров этой болезни в археологии.
Это не просто медицинский отчёт, а окно в жизнь маленького византийца, чья хрупкая судьба пересеклась с большими вопросами — о здоровье, детстве и заботе в средневековом обществе.

Раскопки в Афродизиасе

Останки ребёнка были найдены ещё в 1985 году на юго-западе Турции, на территории древнего Иренополя, ныне Афродизиаса. Некрополь, к которому относилась Гробница 73А, датируется X-XII веками, временем расцвета средневизантийской цивилизации.

Внутри усыпальницы археологи обнаружили останки двух детей - условно обозначенных как индивидуумы 73А и 73Б. Второй скелет был плохо сохранившимся, но у первого, 73А, бросались в глаза аномальные утолщения костей.
Особенно поражали челюсть, левая лопатка и локтевая кость, увеличившаяся почти вдвое по сравнению с нормальной.

Исследовательница Башаран обратила внимание, что у ребёнка наблюдалось расхождение в возрастных оценках: по длине костей он выглядел младше (1,5-2 года), но по зубам — старше (2,5-3,5 года).
Эта несогласованность подсказала: что-то нарушало естественное развитие организма.

Диагноз через тысячелетие

Чтобы понять природу деформаций, археолог сравнила останки с типичными проявлениями нескольких заболеваний:

  • рахита,

  • туберкулёза,

  • цинги,

  • анемии,

  • следов травм или насилия,

  • инфантильного кортикального гиперостоза (ВКГ).

Лишь последнее совпадало по анатомическим признакам: асимметричное утолщение кости, воспаление надкостницы и отложение новых костных слоёв.

Болезнь Каффи впервые была описана в 1945 году американским педиатром Джоном Каффи. Сегодня известно, что это редкое воспалительное заболевание, поражающее младенцев и малышей до трёх лет. Оно часто развивается внезапно, сопровождается отёками, болью и повышением температуры.

Поражаются в первую очередь челюсти, ключицы, предплечья, рёбра и лопатки - именно те кости, что оказались изменёнными у ребёнка из Афродизиаса.

Что могло спасти и что погубило

Современные врачи знают, что болезнь Каффи в большинстве случаев проходит самостоятельно к трём годам. Иногда она связана с временной аномалией обмена веществ или иммунной реакцией.

Башаран отмечает, что византийский ребёнок, вероятно, начал выздоравливать: на костях заметны следы ремоделирования — начала обратного процесса, когда организм "перестраивает" воспалённые участки.
Однако болезнь, ослабившая тело, могла сделать малыша уязвимым для инфекций или истощения.

Кроме того, поражение нижней челюсти осложняло питание. В эпоху, когда младенцы зависели от грудного молока или мягкой пищи, это могло привести к недоеданию и обезвоживанию, что и стало косвенной причиной смерти.

Детство во времена Византии

Открытие Башаран поднимает вопрос, редко звучащий в археологии: каким было детство тысячу лет назад?

Византийская империя, несмотря на высокий уровень медицины для своего времени, оставалась обществом, где детская смертность превышала 30%. Основные причины — инфекции, недоедание, травмы и врождённые пороки.

Болезнь Каффи, вероятно, не была известна врачам того времени, но в византийских медицинских трактатах, например у Орибазия и Аэция Амидского, упоминаются "дети с утолщёнными конечностями и воспалёнными челюстями" — описания, подозрительно близкие к этому синдрому.

Такие симптомы могли восприниматься как "божественное испытание" или "наказание за грехи родителей", что отражает религиозную интерпретацию болезней в средневековом мире.

Как наука читает кости

Современные методы позволяют буквально "воскрешать" истории болезни древних людей.
Для анализа византийского ребёнка использовались:

  • рентгенографические снимки костей, выявляющие слои воспалительного наслоения;

  • остеометрия, сравнивающая размеры и толщину костей с нормой;

  • палеопатологический анализ, оценивающий следы заживления.

Такой междисциплинарный подход объединяет антропологию, медицину и историю. Он показывает, что даже один скелет может стать свидетельством о биологии, культуре и сострадании целой эпохи.

Аналитический взгляд: значение находки

Это открытие важно не только для истории медицины, но и для антропологии детства.
Во-первых, оно показывает, что заболевания, считавшиеся исключительно современными, существовали и в древности, но не имели письменных описаний.
Во-вторых, оно демонстрирует сохранность следов болезни в археологических материалах, что расширяет возможности диагностики.

Болезнь Каффи встречается примерно один раз на миллион младенцев, поэтому её археологическая фиксация — уникальна. До сих пор учёные знали лишь несколько аналогичных находок: в Британии, Венгрии и Италии. Случай из Афродизиаса стал первым подтверждённым примером в Восточном Средиземноморье.

Византийская забота о слабых

Интересно, что Византия была одним из первых обществ, где начали появляться детские приюты и больницы - часто при монастырях.
Император Василий I Македонянин в IX веке основал в Константинополе комплекс "Басилея", включавший лазарет и приют для сирот.
Хотя помощь в провинциях, вроде Афродизиаса, была куда скромнее, археологические находки показывают, что детей хоронили с заботой: в отдельных гробницах, иногда с игрушками, амулетами или крестами.

Ребёнок из Гробницы 73А был похоронен вместе с другим ребёнком — возможно, братом или сестрой. Это придаёт истории не только медицинскую, но и глубоко человеческую ноту.

Что такое болезнь Каффи

Инфантильный кортикальный гиперостоз (болезнь Каффи) - редкое воспалительное заболевание, проявляющееся у младенцев.
Характеризуется:

  • асимметричным утолщением костей,

  • воспалением надкостницы,

  • лихорадкой и болью.

Причины до конца не ясны. Современная медицина связывает его с мутацией в гене COL1A1, отвечающем за синтез коллагена — основного белка костей.Болезнь обычно самоизлечивается к 2-3 годам, не оставляя последствий. Однако в древности, без лекарств и антибиотиков, осложнения могли оказаться фатальными.

FAQ: ответы на ключевые вопросы

Почему это открытие так важно?
Потому что оно впервые документирует болезнь Каффи в византийской Анатолии и показывает, как палеопатология способна распознать даже редкие детские болезни спустя тысячу лет.

Можно ли по костям точно определить диагноз?
Да, если есть характерные анатомические признаки: симметричные утолщения, признаки заживления и воспаления. Но окончательная интерпретация требует сравнительного анализа.

Болел ли ребёнок долго?
Судя по ремоделированным костям — несколько месяцев, возможно, он уже начал выздоравливать перед смертью.

Что говорит находка о жизни византийцев?
Она показывает, что даже в относительно развитом обществе болезни детства оставались угрозой, а забота о детях сочетала медицинские и религиозные подходы.

Можно ли сегодня вылечить болезнь Каффи?
Да, современные врачи используют противовоспалительные препараты и наблюдение; болезнь проходит самостоятельно.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
