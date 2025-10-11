Под поверхностью Мёртвого моря идёт стройка: учёные наблюдают, как вода превращается в камень

Мёртвое море давно известно как одно из самых необычных мест на планете. Здесь невозможно утонуть, а кожа становится гладкой после купания. Но под гладкой поверхностью скрывается другая история — геологическая, древняя и по-настоящему масштабная. Под водой формируются гигантские залежи соли, которые растут и изменяются прямо сейчас.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Дно Мёртвого моря

Тайна подводных соляных гигантов

Учёные называют эти образования "соляными гигантами". Они представляют собой огромные массивы соли, простирающиеся на километры вглубь земной коры и достигающие толщины более километра.

"Эти крупные залежи в земной коре могут простираться на многие километры и достигать более километра в толщину", — отметил профессор машиностроения Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Эккарт Майбург.

По словам учёного, Мёртвое море — уникальное место, где можно наблюдать за формированием солевых структур в реальном времени. Это помогает понять, как происходили подобные процессы миллионы лет назад в других морях и океанах.

Как рождаются подводные залежи соли

Мёртвое море — замкнутое озеро без стока. Вода, поступающая в него, может уйти только путём испарения. Когда она испаряется, растворённые соли остаются, постепенно оседая слоями. Этот процесс длится тысячи лет и делает воду всё более солёной.

Ситуацию усугубило строительство плотины на реке Иордан, которая питала озеро пресной водой. Теперь уровень Мёртвого моря снижается примерно на один метр в год, а солёность растёт.

Учёные из Калифорнийского университета и Геологической службы Израиля показали, что испарение, температура и насыщенность воды определяют скорость роста соляных структур. С каждым годом на дне появляются новые кристаллы галита — каменной соли.

Слои, температура и перемешивание

В прошлом Мёртвое море было меромиктическим — разделённым на стабильные слои. Тёплая, менее солёная вода находилась сверху, а холодная и тяжёлая — снизу.

"Даже зимой верхний слой был менее плотным, чем нижний, — пояснил Майбург. — В результате в соли происходила стратификация."

Всё изменилось в 1980-х годах, когда уровень воды упал, и солёность слоёв сравнялась. Озеро стало голомиктическим — теперь его вода перемешивается полностью один раз в год. Сегодня стратификация сохраняется только летом, около восьми месяцев в году.

Когда летом идёт "соляной снег"

Обычно кристаллы соли образуются зимой, когда температура воды падает. Но летом 2019 года учёные зафиксировали нечто удивительное: на дне озера начали расти кристаллы галита — как будто выпадал "соляной снег".

"Кристаллы галита, или "соляной снег", образовывались летом, а не только зимой, как ожидалось", — заявил профессор Эккарт Майбург.

Такой эффект объясняется явлением "двойной диффузии". Тёплая и солёная вода сверху охлаждается и опускается, а более холодная и менее солёная вода снизу поднимается. Когда верхний слой охлаждается, растворённая соль выпадает в осадок — словно снегопад, но под водой.

Таблица: условия формирования соли

Фактор Влияние на процесс Результат Испарение Увеличивает концентрацию соли Рост галита на дне Температура Определяет растворимость соли Формирование кристаллов при охлаждении Перемешивание воды Смешивает слои разной плотности Осаждение соли при контакте Уровень воды Падает из-за плотин и климата Усиление солеобразования

Советы шаг за шагом: как учёные изучают процесс

Измеряют температуру и солёность воды на разных глубинах с помощью подводных датчиков. Берут донные образцы, чтобы оценить толщину и состав новых слоёв соли. Фотографируют микрокристаллы с помощью подводных камер высокой чёткости. Сравнивают данные за разные годы, чтобы понять, как изменяется структура осадков. Моделируют процессы в лаборатории, воспроизводя испарение и движение слоёв воды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что соляные гиганты образуются только в засуху.

Последствие: игнорирование летних процессов и потери данных.

Альтернатива: проводить измерения круглый год, включая периоды жары.

Ошибка: использовать только спутниковые наблюдения.

Последствие: невозможно увидеть процесс на глубине.

Альтернатива: применять погружные сенсоры и гидролокаторы.

Ошибка: игнорировать влияние человеческих факторов.

Последствие: недооценка роли плотин и забора воды.

Альтернатива: учитывать антропогенные изменения гидрологического баланса.

А что если…

Если уровень воды продолжит падать, Мёртвое море может повторить судьбу древних морей, которые исчезли миллионы лет назад. В таком случае под ним останутся мощные слоистые пласты соли, напоминающие о том, что когда-то здесь было море. Учёные предупреждают: без вмешательства человека этот процесс необратим.

Плюсы и минусы солеобразования

Аспект Положительное влияние Отрицательное влияние Геологическое наследие Создаёт уникальные отложения Ускоряет падение уровня воды Экономика Источник минеральных ресурсов Опасность обрушения грунта Наука Позволяет изучать древние процессы Сложность мониторинга в реальном времени

FAQ

Почему Мёртвое море такое солёное?

Потому что не имеет стока: вся вода испаряется, оставляя соли.

Можно ли наблюдать соляные гиганты?

Да, при помощи эхолокации и подводных камер, но визуально их не видно.

Что грозит морю в будущем?

Если уровень воды продолжит снижаться, могут появиться провалы и новые пустоты под берегами.

Мифы и правда

Миф: Мёртвое море не изменяется.

Правда: Его уровень падает, а солёность растёт — процессы идут постоянно.

Миф: Соль оседает только зимой.

Правда: Кристаллы формируются и летом, благодаря двойной диффузии.

Миф: Мёртвое море полностью мёртвое.

Правда: В нём живут микроорганизмы, устойчивые к экстремальной солёности.

Интересные факты

Уровень Мёртвого моря снижается примерно на метр в год. Солёность воды превышает 34%, что в десять раз выше, чем в океане. Кристаллы галита растут со скоростью до нескольких миллиметров в день.

Исторический контекст

Около 6 миллионов лет назад похожий процесс произошёл в Средиземном море во время Мессинского солевого кризиса. Тогда из-за тектонических движений Гибралтарский пролив закрылся, и вода перестала поступать из Атлантики. Море высохло, оставив после себя километровые залежи соли, которые до сих пор находят на его дне. Сегодня Мёртвое море даёт возможность увидеть этот процесс "в прямом эфире" — шаг за шагом, слой за слоем.