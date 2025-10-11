Как укротить хроническую боль: нейробиологи нашли способ регулировать болевые сигналы в мозге

Боль кажется врагом, но чаще она наш союзник: краткий "укол тревоги" защищает нас от серьёзных повреждений, а память о неприятном опыте учит не повторять опасные действия. Иной разговор — хроническая боль: сигнал тревоги не выключается даже после заживления тканей и превращается в постоянный фон, меняющий настроение, сон, работоспособность и отношения с близкими. Новое исследование учёных из Пенсильвании, Питтсбурга и Скриппса подсказывает, что "громкость" боли регулируется в самом мозге — и это открывает путь к более точной терапии.
Кратковременная боль запускает рефлекс — отдёрнуть руку, убрать ногу, поменять позу. При хронической боли мозг ведёт себя иначе: отдельные нейронные группы продолжают "шуметь", даже когда первичная травма уже не актуальна.
Исследователи проследили активность нейронов, экспрессирующих Y1-рецепторы (Y1R), в латеральном парабрахиальном ядре (lPBN) — узле, где сходятся сигналы боли, голода, страха и жажды. Эти клетки держат тоническую активность, как двигатель, который тарахтит на парковке: машина стоит, но мотор работает.
"Это всё равно что смотреть на машины на парковке, — говорит Бетли.", — отметил нейробиолог Дж. Николас Бетли.
Команда использовала кальциевый импринтинг, чтобы "подсветить" активность нейронов у животных в моделях острой и длительной боли. Выяснилось: Y1R-нейроны не вспыхивают коротко, а работают устойчиво, поддерживая фоновую чувствительность — ту самую, что делает боль навязчивой и непонятной пациенту и врачу.
Наблюдение, с которого всё началось в 2015 году: сильный голод субъективно уменьшает хроническую боль. Дальше — больше: жажда и страх тоже приглушают болевой фон.
Механизм — в нейропептиде Y (NPY), который "переключает" приоритеты мозга. Когда насущные потребности (поесть, пить, избежать угрозы) важнее, NPY действует на Y1-рецепторы в парабрахиальном ядре и ослабляет болевую передачу.
"Как будто в мозге есть встроенный переключатель, — объясняет Гольдштейн.", — подчеркнул исследователь Ницан Гольдштейн.
Иными словами, болевая система не автономна — она встроена в общий центр управления выживанием. Значит, у нас есть природные точки влияния, а не только "периферическая" мишень в виде воспалённого нерва или сустава.
Авторы увидели, что Y1R-нейроны не образуют одного "кластера", а рассредоточены мозаично среди разных типов клеток.
Это похоже на жёлтую краску, распределённую по цветным машинам: болевой сигнал можно приглушать в нескольких параллельных цепях — гибко и адресно. В публикации отдельно отмечено:
"в мозге есть участки, которые могут снижать активность нейронов, передающих сигнал боли", — заявили исследователи.
Такое устройство даёт надежду на биомаркеры хронической боли и таргетные методы, которые не сводятся к общему обезболиванию.
Так бывает. Обследования чистые, а боль есть — дело не в том, что "вы всё выдумали". Причина может быть в устойчивой активности Y1R-цепей. Обсудите с врачом "централизованную" боль, оцените коморбидности (тревога, депрессия, апноэ сна), пересоберите план: больше поведенческих стратегий, аккуратные фарм-коррекции.
Как понять, что боль стала хронической?
Если длится более 3 месяцев, мешает сну и повседневности — это повод говорить о хроническом течении и менять стратегию.
Чем отличается "центрическая" боль от "периферической"?
Периферическая идёт от тканей/нервов на месте проблемы. Центрическая поддерживается мозговыми цепями (например, Y1R-нейронами), даже когда ткани уже в порядке.
Что выбрать: таблетки или тренировки?
Это не альтернатива, а тандем. Фармакотерапия облегчает старт, движение и психотерапия закрепляют результат.
Недосып повышает болевую чувствительность и тревогу, а хроническая боль ухудшает засыпание — порочный круг. Разрываем его рутиной: одно и то же время отбоя/подъёма, прохладная тёмная спальня, минимум экранов за час до сна, короткие дневные "паузы" до 20 минут. КБТ-i (для бессонницы) и мягкая физическая активность снижают центральную сенситизацию.
От картезианской идеи "боль = повреждение" наука пришла к концепции "восприятие боли" как интеграции сигналов тела, эмоций, памяти и контекста. Современная нейронаука с оптогенетикой и кальциевой визуализацией показывает: в парабрахиальном ядре есть узлы, которые реально уменьшают болевую передачу.
Значит, медицина может точнее настраивать систему — не отключая её полностью, а снижая избыточную чувствительность.
"Мы показали, что эта схема гибкая и ее можно настраивать в большую или меньшую сторону, — говорит он.", — резюмировал исследователь Ницан Гольдштейн.

