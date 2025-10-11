Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глаза не прощают ошибок: как интернет-очкарики платят за удобство головной болью
Обычные огурцы нервно курят в тени: что умеют китайские, о чём не говорят соседи
Китайский авторитейл на перепутье: когда старые правила больше не работают
Каждая ступень — произведение искусства: лестница, ради которой едут со всего мира
Больше трески, сельди и лосося: Россия значительно увеличила рыболовные показатели
Сладкие томаты на следующий год: 6 надёжных сортов и 4 рискованных, но очень вкусных
Пока ещё не зима, а сервисы уже перегружены: траты на обслуживание выросли до рекорда
Секрет чешских оладий: почему туристы забывают о ресторанах ради уличной еды
Копеечное средство и теплица будто под замком: дачники в шоке от простоты способа

Как укротить хроническую боль: нейробиологи нашли способ регулировать болевые сигналы в мозге

8:20
Наука

Боль кажется врагом, но чаще она наш союзник: краткий "укол тревоги" защищает нас от серьёзных повреждений, а память о неприятном опыте учит не повторять опасные действия. Иной разговор — хроническая боль: сигнал тревоги не выключается даже после заживления тканей и превращается в постоянный фон, меняющий настроение, сон, работоспособность и отношения с близкими. Новое исследование учёных из Пенсильвании, Питтсбурга и Скриппса подсказывает, что "громкость" боли регулируется в самом мозге — и это открывает путь к более точной терапии.

хроническая боль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
хроническая боль

Как мозг "держит" боль включённой

Кратковременная боль запускает рефлекс — отдёрнуть руку, убрать ногу, поменять позу. При хронической боли мозг ведёт себя иначе: отдельные нейронные группы продолжают "шуметь", даже когда первичная травма уже не актуальна.

Исследователи проследили активность нейронов, экспрессирующих Y1-рецепторы (Y1R), в латеральном парабрахиальном ядре (lPBN) — узле, где сходятся сигналы боли, голода, страха и жажды. Эти клетки держат тоническую активность, как двигатель, который тарахтит на парковке: машина стоит, но мотор работает.

"Это всё равно что смотреть на машины на парковке, — говорит Бетли.", — отметил нейробиолог Дж. Николас Бетли.

Команда использовала кальциевый импринтинг, чтобы "подсветить" активность нейронов у животных в моделях острой и длительной боли. Выяснилось: Y1R-нейроны не вспыхивают коротко, а работают устойчиво, поддерживая фоновую чувствительность — ту самую, что делает боль навязчивой и непонятной пациенту и врачу.

Когда голод, жажда и страх "перекрикивают" боль

Наблюдение, с которого всё началось в 2015 году: сильный голод субъективно уменьшает хроническую боль. Дальше — больше: жажда и страх тоже приглушают болевой фон.

Механизм — в нейропептиде Y (NPY), который "переключает" приоритеты мозга. Когда насущные потребности (поесть, пить, избежать угрозы) важнее, NPY действует на Y1-рецепторы в парабрахиальном ядре и ослабляет болевую передачу.

"Как будто в мозге есть встроенный переключатель, — объясняет Гольдштейн.", — подчеркнул исследователь Ницан Гольдштейн.

Иными словами, болевая система не автономна — она встроена в общий центр управления выживанием. Значит, у нас есть природные точки влияния, а не только "периферическая" мишень в виде воспалённого нерва или сустава.

Что нового показала работа

Авторы увидели, что Y1R-нейроны не образуют одного "кластера", а рассредоточены мозаично среди разных типов клеток.

Это похоже на жёлтую краску, распределённую по цветным машинам: болевой сигнал можно приглушать в нескольких параллельных цепях — гибко и адресно. В публикации отдельно отмечено:

"в мозге есть участки, которые могут снижать активность нейронов, передающих сигнал боли", — заявили исследователи.

Такое устройство даёт надежду на биомаркеры хронической боли и таргетные методы, которые не сводятся к общему обезболиванию.

Что делать при хронической боли

  1. Зафиксируйте паттерн. 7-14 дней ведите дневник боли: интенсивность, триггеры, сон, питание, стресс.
  2. Обсудите маршрут с врачом. Начните с терапевта/невролога, подключите клинику боли. Уточните диагноз, исключите "красные флаги".
  3. Настройка фарм-базы. Совместно с врачом — НПВС короткими курсами, адъюванты (антидепрессанты/антиконвульсанты), местные гели с ибупрофеном или лидокаином.
  4. Тело двигается — мозг учится. Градированный возврат к активности: ЛФК, ходьба, плавание, пилатес; избегайте "всё или ничего".
  5. Нейромодуляция без таблеток. Домашний ТЕНС-аппарат, прогрев/крио, массаж, миофасциальный релиз, СПА-процедуры — по самочувствию и рекомендациям.
  6. Работа с вниманием. КБТ-протоколы, майндфулнесс, дыхательные практики 10-15 минут в день.
  7. Сон — приоритет. Гигиена сна, ортопедическая подушка, трекер сна; корректируйте кофеин и поздние тренировки.
  8. Питание и добавки. Противовоспалительный рацион (рыба, оливковое масло, овощи), по согласованию — омега-3, витамины D и группы B.

А что если боль "без причины"?

Так бывает. Обследования чистые, а боль есть — дело не в том, что "вы всё выдумали". Причина может быть в устойчивой активности Y1R-цепей. Обсудите с врачом "централизованную" боль, оцените коморбидности (тревога, депрессия, апноэ сна), пересоберите план: больше поведенческих стратегий, аккуратные фарм-коррекции.

FAQ

Как понять, что боль стала хронической?
Если длится более 3 месяцев, мешает сну и повседневности — это повод говорить о хроническом течении и менять стратегию.

Чем отличается "центрическая" боль от "периферической"?
Периферическая идёт от тканей/нервов на месте проблемы. Центрическая поддерживается мозговыми цепями (например, Y1R-нейронами), даже когда ткани уже в порядке.

Что выбрать: таблетки или тренировки?
Это не альтернатива, а тандем. Фармакотерапия облегчает старт, движение и психотерапия закрепляют результат.

Мифы и правда

  • "Хроническая боль = не вылеченная травма". Нет: часто это гиперактивность мозговых путей боли.
  • "Нужно терпеть, чтобы "переболело"". Нет: терпение усиливает сенситизацию; нужна активная, но щадящая стратегия.
  • "Если МРТ чистая — боли нет". Неверно: снимок не измеряет чувствительность нейронных сетей.

Сон и психология

Недосып повышает болевую чувствительность и тревогу, а хроническая боль ухудшает засыпание — порочный круг. Разрываем его рутиной: одно и то же время отбоя/подъёма, прохладная тёмная спальня, минимум экранов за час до сна, короткие дневные "паузы" до 20 минут. КБТ-i (для бессонницы) и мягкая физическая активность снижают центральную сенситизацию.

Три факта, которые помогают действовать

  1. Боль — это не только сигнал из ткани, но и состояние нервной системы.
  2. Голод, жажда и страх временно "понижают громкость" боли — мозг расставляет приоритеты выживания.
  3. Индикаторы активности Y1-цепей в будущем могут стать биомаркерами для подбора лечения.

Исторический контекст: от рефлекса к схемам мозга

От картезианской идеи "боль = повреждение" наука пришла к концепции "восприятие боли" как интеграции сигналов тела, эмоций, памяти и контекста. Современная нейронаука с оптогенетикой и кальциевой визуализацией показывает: в парабрахиальном ядре есть узлы, которые реально уменьшают болевую передачу.

Значит, медицина может точнее настраивать систему — не отключая её полностью, а снижая избыточную чувствительность.

"Мы показали, что эта схема гибкая и ее можно настраивать в большую или меньшую сторону, — говорит он.", — резюмировал исследователь Ницан Гольдштейн.

Что это меняет для пациента

  • Хроническая боль — не "каприз нервов", а настраиваемая нейронная сеть.
  • Комплексная терапия (сон, движение, психотехники, локальные средства, прицельные препараты) имеет физиологические основания.
  • Врачам важны не только "картинки", но и поведенческие и нейрофизиологические маркеры — потенциально, активность Y1-цепей.

Уточнения

Боль — неприятное или мучительное ощущение, переживание физического или эмоционального страдания. Служит защитным сигналом реального или предполагаемого повреждения тканей или психологического неблагополучия; боль также может быть вызвана нарушениями в работе нервной системы. Выступает одним из симптомов ряда заболеваний.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Еда и рецепты
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Наука и техника
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Земля хранит тайну, к которой никто не готов: находка на глубине 15 километров потрясла исследователей
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Последние материалы
Каждая ступень — произведение искусства: лестница, ради которой едут со всего мира
Больше трески, сельди и лосося: Россия значительно увеличила рыболовные показатели
Сладкие томаты на следующий год: 6 надёжных сортов и 4 рискованных, но очень вкусных
Пока ещё не зима, а сервисы уже перегружены: траты на обслуживание выросли до рекорда
Секрет чешских оладий: почему туристы забывают о ресторанах ради уличной еды
Копеечное средство и теплица будто под замком: дачники в шоке от простоты способа
Пять минут лежания, минус три сантиметра в талии: упражнение, которое заменило спортзал
Молчание в небе первый сигнал экологической катастрофы: птицы больше не летают — перелёты отменяются
Откройте секрет идеального аромата для дома — который точно впечатлит ваших гостей
Исчезновение невидимых: как эти крошечные существа влияют на климат Земли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.