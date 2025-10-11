Исчезновение невидимых: как эти крошечные существа влияют на климат Земли

Они невидимы невооружённым глазом, но без них жизнь на Земле выглядела бы совсем иначе. Кокколитофориды — микроскопические водоросли, обитающие в океане, создают из кальция крошечные пластинки, которые, оседая на дно, формируют меловые и известняковые породы. В этих слоях — летопись климата планеты за миллионы лет.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Морское дно и кокколитофориды

10 октября ведущие научные центры Европы объявили о новой инициативе — учреждении Международного дня кокколитофоров. Цель — привлечь внимание к роли этих одноклеточных архитекторов океана в поддержании углеродного баланса, производстве кислорода и защите морских экосистем.

Кто стоит за инициативой

Проект объединил пять крупных исследовательских центров: Институт Руджера Бошковича (Хорватия), Центр Лайелла при Университете Хериот-Ватт (Великобритания), Норвежский исследовательский центр NORCE, Центр морских и экологических наук MARE (Португалия) и Международную ассоциацию наннопланктона (INA). Вместе они стремятся показать, что даже микроскопические организмы играют ключевую роль в стабильности климата и морской жизни.

Хрупкое равновесие океана

Эти миниатюрные существа, содержащие хлорофилл, обитают в верхних, солнечных слоях океана. Каждая клетка покрыта сложными кальциевыми пластинками — кокколитами, которые образуют защитную оболочку. Несмотря на размер меньше пылинки, они поглощают углерод из морской воды, создают кислород и участвуют в формировании морских отложений.

Ежегодно кокколитофориды производят более 1,5 миллиарда тонн карбоната кальция, связывая углекислый газ и тем самым снижая его концентрацию в атмосфере. Без их участия глобальный углеродный цикл был бы нестабилен, а климат — менее предсказуем.

Однако повышение температуры океана и закисление воды уже сказываются на их численности. Изменение химического состава морской среды, вызванное климатическими процессами и загрязнением, угрожает существованию этих микроскопических регуляторов углерода.

Почему именно кокколитофориды?

"В отличие от других групп, они строят сложные карбонатно-кальциевые пластины, которые не только помогают поглощать углекислый газ из атмосферы, но и переносят его в глубоководные отложения, где он может сохраняться тысячелетиями", — сказал профессор Алекс Поултон из Центра Лайелла.

Эти микроорганизмы — не просто часть пищевой цепи. Они создают уникальные геологические следы, по которым учёные восстанавливают историю климата Земли и предсказывают её будущее. Их двойная роль — "поглотителей углерода" и "летописцев климата" — делает их незаменимыми для понимания экологических изменений.

"Они — невидимые архитекторы океана, создающие крошечные пластинки, которые становятся обширными архивами климатических данных Земли", — отметила доктор Елена Годрян из Института Руджера Бошковича.

Как учёные исследуют кокколитофорид

Современные технологии позволяют рассматривать этих существ не только под микроскопом, но и в масштабах планетарных процессов. В разных странах Европы действуют команды, изучающие различные стороны их жизни.

Шотландия, Центр Лайелла: команда OceanCANDY под руководством профессора Алекса Поултона исследует, как кокколитофориды поглощают углерод и как на этот процесс влияют более тёплые и кислые воды.

Норвегия, NORCE Research: группа доктора Кайла Майерса наблюдает жизненный цикл водорослей, включая взаимодействие с вирусами и другими организмами.

"Взаимодействие кокколитофоров с вирусами и травоядными имеет значение. Эти связи формируют пищевые цепочки и определяют, как океан накапливает углерод", — пояснил доктор Кайл Майерс.

Хорватия, проект Cocco: доктор Елена Годрян изучает влияние бактерий на углеродный баланс и химический состав воды.

"Их взаимодействие с бактериями определяет, как перемещается и преобразуется углерод", — добавила доктор Елена Годрян.

Португалия, MARE: доктор Катарина Геррейру исследует, как атмосферные аэрозоли воздействуют на распределение кокколитофорид по океану.

"Мы связываем крошечные меловые организмы с планетарными потоками углерода", — отметила доктор Катарина Геррейру.

INA (Международная ассоциация наннопланктона): специалисты сопоставляют современные виды кокколитофоров с их окаменевшими предками, уточняя временные рамки эволюции и реконструируя древние океаны.

Как защитить микромир океана

Сокращать выбросы CO₂, влияющие на кислотность морской воды. Поддерживать программы по снижению пластикового загрязнения. Расширять зоны охраны морских экосистем. Поддерживать международные научные инициативы и открытые данные по океанологии. Повышать осведомлённость: именно это и делает новый Международный день кокколитофоров.

А что если кокколитофориды исчезнут?

Исчезновение этих микроскопических водорослей приведёт к нарушению глобального углеродного цикла. Океан потеряет важнейший механизм улавливания CO₂, начнут разрушаться пищевые цепочки, а темпы изменения климата ускорятся. Даже частичное снижение их численности уже влияет на прозрачность воды и состав морского планктона.

FAQ

Почему именно 10 октября?

Дата выбрана в честь завершения международного проекта по изучению кокколитофорид, стартовавшего в 2014 году и объединившего европейские лаборатории.

Можно ли увидеть кокколитофориды без микроскопа?

Нет. Их диаметр — меньше 10 микрон, но при массовом цветении они окрашивают океан в молочно-бирюзовые оттенки, видимые из космоса.

Как они влияют на людей?

Опосредованно. Регулируя климат и создавая кислород, кокколитофориды участвуют в формировании условий, при которых возможна жизнь на суше.

Мифы и правда

Миф: кокколитофориды — просто часть планктона.

Правда: они один из главных механизмов хранения углерода на планете.

Миф: их роль преувеличена.

Правда: без них океаны не смогли бы эффективно связывать CO₂, а климат изменился бы гораздо быстрее.

Миф: их невозможно изучать.

Правда: современные микроскопы и спутниковые наблюдения позволяют отслеживать их даже из космоса.

Три интересных факта

Кокколитофориды ответственны за образование знаменитых белых скал Дувра.

Их карбонатные пластины используются учёными для калибровки древних климатических моделей.

Некоторые виды выживают в воде с минимальным количеством питательных веществ, оставаясь активными годами.

Исторический контекст

Кокколитофориды появились около 200 миллионов лет назад. С тех пор их кокколиты оседали на дно океанов, образуя мощные меловые слои, известные по всему миру. Именно благодаря им мы знаем, каким был климат в эпоху динозавров. Сегодня эти микроорганизмы продолжают писать новую главу геологической истории — уже в условиях антропогенного изменения климата.

Уточнения

Кокколитофориды (от др.-греч. κόκκος "зернышко', λίθος "камень', φορέω "ношу') — группа одноклеточных планктонных гаптофитовых водорослей, образующих на поверхности известковые пластинки — кокколиты. Кокколитофориды составляют существенную (до 98 %) часть нанопланктона, а их известковые скелеты, входящие в состав донных отложений, часто используются для определения возраста горных пород.

