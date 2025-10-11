Он крепче алюминия и разлагается в компосте: биоматериал, который уничтожит пластик без войны

7:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Человечество тонет в пластике. Только за 2024 год в мире произвели около 220 миллиардов килограммов пластиковых отходов — от бутылок и упаковок до микрочастиц, попадающих в почву и океаны. Но, похоже, решение всё же найдено. Инженеры из Хьюстонского и Райсовского университетов создали материал, который прочен, как металл, и при этом полностью разлагается. Его основа — бактериальная целлюлоза.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Загрязнение океана пластиком

Как микробы создают сверхпрочные листы

Руководитель проекта, инженер-механик Максуд Рахман, объясняет: бактерии вида Novacetimonas hansenii вырабатывают тончайшие волокна толщиной в несколько нанометров. Эти нити переплетаются, образуя прочную структуру, способную выдерживать нагрузку более 400 мегапаскалей — уровень, сравнимый с прочностью алюминия.

"Мы предполагаем, что эти прочные, многофункциональные и экологичные листы из бактериальной целлюлозы заменят пластик в различных отраслях", — сказал инженер Максуд Рахман.

При вращении цилиндрического реактора бактерии выстраиваются в одном направлении, словно "ткут" материал, слой за слоем. Так удаётся добиться не только прочности, но и гибкости, прозрачности и стабильности формы.

"Полученные листы обладают высокой прочностью, гибкостью, способностью складываться и долговременной стабильностью", — отметил аспирант М. А.С.Р. Саади.

Когда биотехнология побеждает пластик

Чтобы улучшить свойства, команда добавила в волокна гексагональный нитрид бора — материал с рекордным модулем Юнга (0,8 ТПа) и теплопроводностью до 700 Вт·м⁻¹·К⁻¹. В результате прочность листов увеличилась до 553 МПа, а теплоотдача выросла в три раза. Этот процесс оказался универсальным — можно использовать и другие наноматериалы, создавая нужные комбинации свойств.

Такие листы можно применять для производства упаковки, бутылок, защитных оболочек для электроники и даже элементов медицинских приборов. Материал гибкий, устойчив к износу и безопасен при компостировании — в отличие от нефтяных пластиков, которые разлагаются сотни лет.

Где применят бактериальную целлюлозу

Биомедицинские компании уже испытывают материал для перевязочных средств и каркасов тканей. Целлюлоза не только защищает рану, но и ускоряет заживление, удерживая влагу. Её структура совместима с тканями человека, а сама она полностью биоразлагаема.

В промышленности бактериальные листы можно использовать в упаковке, лёгких несущих конструкциях, теплоизоляции или гибкой электронике. Благодаря малому весу и высокой прочности они сопоставимы с композитами и лёгкими металлами.

Сравнение: бактериальная целлюлоза против пластика и металла

Параметр Бактериальная целлюлоза Пластик Металл Прочность на разрыв 400-550 МПа 50-100 МПа 200-600 МПа Масса Очень лёгкая Средняя Тяжёлая Разложение Полное, за месяцы Почти не разлагается Не биоразлагаем Безопасность Нет токсинов Образует микропластик Может окисляться Теплопроводность Средняя-высокая Низкая Высокая

Советы шаг за шагом: как масштабировать производство

Оптимизировать биореакторы. Увеличить объём культур и подачу кислорода без нарушения баланса микробов. Снизить стоимость добавок. Изыскать альтернативы нитриду бора, например нанокристаллы целлюлозы или глину. Использовать стандартные установки. Настроить производство под существующие ферментационные линии. Контролировать влажность и температуру. Эти параметры влияют на прочность волокон. Ввести повторное использование питательных сред. Это уменьшит себестоимость и отходы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Увеличивать скорость вращения реактора для ускорения роста.

Последствие: Разрушение структуры волокон и потеря прочности.

Альтернатива: Поддерживать стабильные 60 оборотов в минуту, обеспечивая равномерное формирование листов.

Ошибка: Использовать только нитрид бора как добавку.

Последствие: Рост стоимости и сложности добычи.

Альтернатива: Включать графен, глину или растительные нановолокна для аналогичных свойств.

Ошибка: Ожидать мгновенной окупаемости.

Последствие: Срыв инвестиций и отказ от масштабирования.

Альтернатива: Пошаговое внедрение в упаковку и медицину с постепенным ростом объёмов.

А что если…

Такой сценарий изменит всю индустрию упаковки. Уменьшится количество микропластика, снизится нагрузка на полигоны и океаны. Бактериальные листы могут перерабатываться в обычных компостных условиях, не выделяя лишний CO₂, ведь в их основе — природные соединения, а не продукты нефти. Массовое внедрение технологии также создаст новые отрасли биопроизводства и рабочие места.

Плюсы и минусы нового материала

Аспект Плюсы Минусы Экологичность Полное биоразложение Нужна чистая среда для бактерий Прочность До 550 МПа, не уступает металлу Зависит от стабильности кислорода Гибкость Подходит для гибкой электроники Требует точного контроля влажности Масштабируемость Можно адаптировать под биореакторы Производство пока медленное

FAQ

Сколько времени нужно, чтобы материал разложился?

В условиях компостирования бактериальная целлюлоза полностью исчезает за несколько месяцев.

Можно ли из неё делать упаковку для еды?

Да, материал безопасен, не выделяет токсинов и может контактировать с продуктами.

Насколько он дороже пластика?

На старте производства — примерно в 3-4 раза, но при масштабировании цена снизится до уровня биоразлагаемых полимеров.

Мифы и правда

Миф: Биоматериалы не выдерживают нагрузок.

Правда: Прочность листов из бактериальной целлюлозы достигает 550 МПа — выше, чем у большинства пластиков.

Миф: Такие материалы быстро портятся.

Правда: В стабильных условиях они сохраняют структуру даже после 10 000 циклов нагрузки.

Миф: Производство требует генной модификации.

Правда: Используемые бактерии — природные штаммы, безопасные и сертифицированные.

Интересные факты

Прочность бактериальной целлюлозы сравнима с кевларом. Материал прозрачен и может использоваться в экранах или оптических элементах. В отличие от пластика, при разложении он не выделяет метан или другие парниковые газы.

Исторический контекст

Первые опыты по синтезу бактериальной целлюлозы проводились ещё в 1980-х годах, но технология оставалась лабораторной. Лишь с развитием наноматериалов и биореакторов стало возможным создавать листы с контролируемыми свойствами. Исследование 2024 года стало поворотным моментом — впервые показано, как микробы могут производить материал, способный заменить пластик и металл одновременно.