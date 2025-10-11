Китайские врачи бьют тревогу: эпидемия чикунгуньи набирает обороты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:23
Наука

С юга Китая пришли тревожные новости: провинция Гуандун столкнулась с крупнейшей в истории страны вспышкой лихорадки чикунгунья. По данным китайских эпидемиологов, с конца июля зарегистрировано более четырёх тысяч подтверждённых случаев заражения. Больше всего заболевших оказалось в районе Шунде города Фошань — свыше 3600 человек, отдельные очаги отмечены также в Гуанчжоу, Шэньчжэне, Гонконге и Макао.

Комар
Фото: commons.wikimedia.org by Dunpharlain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Комар

Эта вспышка стала напоминанием о том, что болезни, которые раньше считались "тропическими", теперь всё чаще встречаются в городах с плотной застройкой и мягким климатом. Климатические изменения, рост урбанизации и глобальная мобильность создают идеальные условия для распространения вирусов, переносимых комарами.

Как передаётся чикунгунья

Возбудитель заболевания распространяется через укусы комаров рода Aedes — именно тех, кто также переносит вирусы денге и Зика. Эти насекомые особенно активны в дневное время, предпочитают селиться рядом с жильём человека и размножаются даже в небольших ёмкостях со стоячей водой: в цветочных горшках, крышках от бутылок, старых шинах, ведрах и бочках.

Главная особенность вируса — он не передаётся напрямую от человека к человеку. Это означает, что разорвать цепочку заражений можно, сократив популяцию комаров и уничтожив их места размножения.

"Эта вспышка отражает как глобальное распространение чикунгуньи, так и благоприятные условия для распространения болезней, переносимых комарами, на юге Китая", — отметил ведущий автор исследования, профессор Гуан-Го Ин из Южно-Китайского университета.

Симптомы и течение болезни

После укуса заражённого комара симптомы обычно проявляются через 3-7 дней. У большинства пациентов внезапно поднимается температура, появляются сильная боль в суставах, головная боль, сыпь и общая слабость.

Болезнь редко приводит к летальному исходу, но нередко оставляет после себя длительные последствия: боли в суставах и ощущение усталости могут сохраняться неделями или даже месяцами. Особенно тяжело заболевание переносится пожилыми людьми и пациентами с хроническими болезнями.

Пока не существует ни специфического противовирусного лечения, ни лицензированной вакцины против чикунгуньи. Медицинская помощь направлена на облегчение симптомов: покой, обильное питьё и приём жаропонижающих и обезболивающих средств помогают справиться с лихорадкой.

Как защититься: пошаговое руководство

  1. Уничтожайте источники стоячей воды — это главная мера против размножения комаров.
  2. Закрывайте бочки, ведра и другие ёмкости крышками.
  3. Меняйте воду в цветочных вазах и поддонах каждые два дня.
  4. Используйте москитные сетки, особенно во время сна.
  5. Наносите репелленты на открытые участки кожи.
  6. Носите светлую одежду с длинными рукавами.
  7. Ставьте вентиляторы или ловушки — комары плохо летают на сквозняке.

А что если всё-таки заразился?

Если появились высокая температура и боль в суставах — не занимайтесь самолечением. Медики советуют пройти обследование, чтобы исключить денге или Зика, поскольку эти болезни имеют схожие симптомы. При подозрении на чикунгунью важно пить больше жидкости, избегать нагрузок и не принимать аспирин без назначения врача — он может вызвать осложнения при других инфекциях.

FAQ

Как отличить чикунгунью от простуды?
Главное отличие — выраженная боль в суставах и резкое повышение температуры. Простуда развивается постепенно, а чикунгунья — внезапно.

Сколько длится болезнь?
Острая фаза обычно продолжается 5-7 дней. Восстановление может занять до месяца, особенно если суставы воспалены.

Можно ли заразиться от больного человека?
Нет. Вирус не передаётся напрямую — только через укус заражённого комара.

Мифы и правда

  • Миф: комары кусают только вечером.
    Правда: Aedes активны и днём, особенно утром и перед закатом.
  • Миф: вакцина уже существует.
    Правда: клинические испытания вакцин продолжаются, но одобренных препаратов пока нет.
  • Миф: чикунгунья — лёгкая болезнь.
    Правда: хоть она редко смертельна, но боли в суставах могут сохраняться месяцами.

3 интересных факта

  • Комары Aedes albopictus, известные как "тигровые", получили своё название из-за характерных белых полосок на теле.
  • Женские особи комаров откладывают яйца даже в крышках от бутылок — им достаточно нескольких миллилитров воды.
  • Вирус чикунгунья способен вызывать кратковременные вспышки в новых регионах из-за завоза личинок с импортными товарами.

Исторический контекст

Впервые лихорадку чикунгунья зафиксировали в Танзании в 1950-х годах. Название болезни происходит из языка кимаконде и означает "тот, кто сгибается" — по характерной сутулости, вызванной суставной болью. С тех пор вирус распространился по более чем 110 странам Африки, Азии, Америки и Европы. За последние два десятилетия его вспышки наблюдались на Карибах, в Индии, Бразилии, Италии и теперь — в Китае. Всемирная организация здравоохранения призывает страны усиливать мониторинг и обмен данными, чтобы быстро выявлять новые очаги инфекции.

Что делает Китай

Местные власти Гуандуна проводят масштабную санитарную кампанию: дезинсекцию дворов, очистку каналов и просветительские акции. Жителей призывают регулярно осматривать свои дома и устранять даже небольшие скопления воды. Параллельно лаборатории региона усилили геномное наблюдение за вирусом, чтобы отследить его мутации и пути распространения.

Уточнения

Вирус Чикунгунья (англ. Chikungunya virus, CHIKV, от глагола языка кимаконде «стать искривлённым») — арбовирус рода Alphavirus семейства тогавирусов (Togaviridae), передающийся посредством укусов комаров рода кусак. Получить заражение можно на Индийском субконтиненте, в Африке и Азии, в настоящее время комары-переносчики распространились также в Европе и Северной Америке.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
