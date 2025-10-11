Китайские врачи бьют тревогу: эпидемия чикунгуньи набирает обороты

С юга Китая пришли тревожные новости: провинция Гуандун столкнулась с крупнейшей в истории страны вспышкой лихорадки чикунгунья. По данным китайских эпидемиологов, с конца июля зарегистрировано более четырёх тысяч подтверждённых случаев заражения. Больше всего заболевших оказалось в районе Шунде города Фошань — свыше 3600 человек, отдельные очаги отмечены также в Гуанчжоу, Шэньчжэне, Гонконге и Макао.
Эта вспышка стала напоминанием о том, что болезни, которые раньше считались "тропическими", теперь всё чаще встречаются в городах с плотной застройкой и мягким климатом. Климатические изменения, рост урбанизации и глобальная мобильность создают идеальные условия для распространения вирусов, переносимых комарами.
Возбудитель заболевания распространяется через укусы комаров рода Aedes — именно тех, кто также переносит вирусы денге и Зика. Эти насекомые особенно активны в дневное время, предпочитают селиться рядом с жильём человека и размножаются даже в небольших ёмкостях со стоячей водой: в цветочных горшках, крышках от бутылок, старых шинах, ведрах и бочках.
Главная особенность вируса — он не передаётся напрямую от человека к человеку. Это означает, что разорвать цепочку заражений можно, сократив популяцию комаров и уничтожив их места размножения.
"Эта вспышка отражает как глобальное распространение чикунгуньи, так и благоприятные условия для распространения болезней, переносимых комарами, на юге Китая", — отметил ведущий автор исследования, профессор Гуан-Го Ин из Южно-Китайского университета.
После укуса заражённого комара симптомы обычно проявляются через 3-7 дней. У большинства пациентов внезапно поднимается температура, появляются сильная боль в суставах, головная боль, сыпь и общая слабость.
Болезнь редко приводит к летальному исходу, но нередко оставляет после себя длительные последствия: боли в суставах и ощущение усталости могут сохраняться неделями или даже месяцами. Особенно тяжело заболевание переносится пожилыми людьми и пациентами с хроническими болезнями.
Пока не существует ни специфического противовирусного лечения, ни лицензированной вакцины против чикунгуньи. Медицинская помощь направлена на облегчение симптомов: покой, обильное питьё и приём жаропонижающих и обезболивающих средств помогают справиться с лихорадкой.
Если появились высокая температура и боль в суставах — не занимайтесь самолечением. Медики советуют пройти обследование, чтобы исключить денге или Зика, поскольку эти болезни имеют схожие симптомы. При подозрении на чикунгунью важно пить больше жидкости, избегать нагрузок и не принимать аспирин без назначения врача — он может вызвать осложнения при других инфекциях.
Как отличить чикунгунью от простуды?
Главное отличие — выраженная боль в суставах и резкое повышение температуры. Простуда развивается постепенно, а чикунгунья — внезапно.
Сколько длится болезнь?
Острая фаза обычно продолжается 5-7 дней. Восстановление может занять до месяца, особенно если суставы воспалены.
Можно ли заразиться от больного человека?
Нет. Вирус не передаётся напрямую — только через укус заражённого комара.
Впервые лихорадку чикунгунья зафиксировали в Танзании в 1950-х годах. Название болезни происходит из языка кимаконде и означает "тот, кто сгибается" — по характерной сутулости, вызванной суставной болью. С тех пор вирус распространился по более чем 110 странам Африки, Азии, Америки и Европы. За последние два десятилетия его вспышки наблюдались на Карибах, в Индии, Бразилии, Италии и теперь — в Китае. Всемирная организация здравоохранения призывает страны усиливать мониторинг и обмен данными, чтобы быстро выявлять новые очаги инфекции.
Местные власти Гуандуна проводят масштабную санитарную кампанию: дезинсекцию дворов, очистку каналов и просветительские акции. Жителей призывают регулярно осматривать свои дома и устранять даже небольшие скопления воды. Параллельно лаборатории региона усилили геномное наблюдение за вирусом, чтобы отследить его мутации и пути распространения.
Вирус Чикунгунья (англ. Chikungunya virus, CHIKV, от глагола языка кимаконде «стать искривлённым») — арбовирус рода Alphavirus семейства тогавирусов (Togaviridae), передающийся посредством укусов комаров рода кусак. Получить заражение можно на Индийском субконтиненте, в Африке и Азии, в настоящее время комары-переносчики распространились также в Европе и Северной Америке.
