Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ни фитнеса, ни боли: домашний способ, который делает ноги сильными и красивыми
110 стран мира: география экспорта мяса расширяется — куда Россия поставляет
Старый малинник — как выжатый лимон: когда пора обновлять кусты, чтобы вернуть урожай
Машина спит, а детали умирают: как бездействие разрушает авто изнутри
Любовь с третьего дубля: Павел Деревянко и Зоя Фуць прошли через то, чего не видно на фото
Мифы, из-за которых страдают питомцы: 7 заблуждений, которые пора забыть
Вода во время еды: почему врачи разрешают пить и развенчивают мифы — вот что нужно знать
Когда дешёвый рай становится дорогим кошмаром: как Албания теряет туристов
Гипергидроз: когда потные ладони – это не просто жара — 5 тревожных звоночков

Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире

Наука

Потепление океанов меняет не только климатическую карту планеты — оно затрагивает саму основу морской жизни. Уменьшение содержания кислорода в воде способно превратить морепродукты в источник токсинов, даже без увеличения выбросов ртути. Исследование Университета Умео показывает: древние изменения в Чёрном море уже однажды привели к росту смертельно опасных соединений — и этот сценарий может повториться.

Токсичное море
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Токсичное море

Когда море перестаёт дышать

Учёные выяснили, что тысячи лет назад периоды дезоксигенации в Чёрном море активизировали микроорганизмы, превращающие безвредную ртуть в метилртуть — вещество, опасное для нервной системы. Оно накапливается в живых организмах и поднимается по пищевой цепочке — от планктона к рыбе, а от рыбы к человеку.

"Метилртуть поднимается по морской пищевой цепочке и попадает к нам на стол", — отметил сотрудник Университета Умео Андрей Ионеску.

Эти микробы активнее всего размножаются там, где мало кислорода. Современные тёплые моря всё чаще страдают от подобных зон: по мере нагрева и стратификации воды глубинные слои перестают перемешиваться с поверхностными, создавая благоприятные условия для образования токсинов.

Древняя ДНК как предупреждение

Команда исследователей извлекла древнюю ДНК из донных отложений Чёрного моря, возраст которых достигает 13,5 тысяч лет. Основное внимание уделялось гену hgcA — ключевому маркеру способности бактерий производить метилртуть.

Анализ показал: активность этого гена резко возрастала в периоды потепления климата и падения содержания кислорода, особенно между 9000 и 5500 годами до нашей эры. Этот естественный "эксперимент" подтвердил, что даже без антропогенных факторов экосистема может сама запустить опасный химический процесс.

Чёрное море стало уникальной лабораторией: в нём поверхностные слои, богатые кислородом, накрывают обширные глубины, лишённые его полностью. Изменения в температуре и циркуляции воды оставили в осадках следы того, как микробы активно метилировали ртуть при каждом потеплении.

Что показал анализ

Учёные обнаружили, что разные типы микробов в разные эпохи использовали собственные "механизмы" превращения ртути. Такое генетическое разнообразие увеличивает риск: чем больше видов способно метилировать ртуть, тем выше вероятность, что токсин будет вырабатываться при любом снижении кислорода.

Сегодня мы видим схожие процессы — от Балтийского до Тихого океана. Вода теплеет, слои хуже перемешиваются, и зоны с низким содержанием кислорода растут. Туда приходят те же микроорганизмы, что и тысячи лет назад, и процесс повторяется.

Современные причины и последствия

Сегодня главные источники метилртути — промышленные выбросы ртути и сток питательных веществ, вызывающих эвтрофикацию. Но климатический фактор усиливает их действие: тёплая вода и отсутствие кислорода создают идеальную среду для микробов.

Проблема осложняется тем, что метилртуть не растворяется и не оседает, а движется вверх по пищевой цепочке. Рыба, особенно крупные хищники вроде тунца или меч-рыбы, становится накопителем токсина, который затем попадает к человеку.

"Одной только потери кислорода из-за изменения климата достаточно, чтобы в море начала вырабатываться метилртуть", — пояснил исследователь из Университета Умео Андрей Ионеску.

Сравнение: прошлое и настоящее

Период Причина дезоксигенации Основной результат Последствия
9000-5500 лет назад Потепление и стратификация воды Рост метилирующих микробов Повышение токсичности экосистемы
Сегодня Нагрев океанов, эвтрофикация, загрязнение Расширение зон с низким кислородом Накопление метилртути в рыбе

Советы шаг за шагом: как снизить риск

  1. Сокращать выбросы ртути в атмосферу — на уровне предприятий и энергетики.

  2. Контролировать сток удобрений и промышленных вод, чтобы предотвратить цветение водорослей.

  3. Следить за качеством морепродуктов: отдавать предпочтение мелкой рыбе и аквакультурным видам.

  4. Поддерживать восстановление циркуляции воды в замкнутых морях через инженерные проекты.

  5. Развивать системы мониторинга микробных сообществ и содержания кислорода.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать локальные зоны гипоксии в прибрежных районах.
    Последствие: Рост токсичных соединений, ухудшение качества рыбы и снижение уловов.
    Альтернатива: Установка датчиков кислорода и регулярное обновление данных о биохимическом составе воды.

  • Ошибка: Ориентироваться только на сокращение выбросов ртути.
    Последствие: Даже при снижении выбросов токсин продолжает образовываться из-за потепления.
    Альтернатива: Одновременная борьба с изменением климата и эвтрофикацией.

А что если…

Если потепление океанов не замедлится, зоны дезоксигенации могут объединиться, образуя гигантские участки без жизни. Рыба покинет эти районы, а выжившие виды будут содержать больше метилртути. Для человека это означает не только снижение запасов морепродуктов, но и рост риска хронического отравления.

Плюсы и минусы мер по контролю ртути

Меры Плюсы Минусы
Сокращение выбросов Снижение объёма "сырья" для метилирования Эффект проявляется не сразу
Контроль за питательными веществами Предотвращает цветение и гибель водных организмов Требует строгого регулирования сельского хозяйства
Восстановление циркуляции Увеличивает содержание кислорода Высокая стоимость инфраструктурных решений

FAQ

Как выбрать безопасную рыбу для питания?
Лучше выбирать виды, которые находятся низко в пищевой цепочке — сардины, анчоусы, сельдь. В них концентрация метилртути минимальна.

Что опаснее: промышленная ртуть или природная?
Ртуть сама по себе менее опасна, пока не превращается в метилртуть. Опасность создают бактерии, а не химическая форма.

Можно ли очистить воду от метилртути?
Полностью удалить токсин сложно, но можно снизить его образование, восстановив кислородный баланс и ограничив сток удобрений.

Мифы и правда

Миф: Метилртуть образуется только из промышленных отходов.
Правда: Она может появляться естественным образом, если в воде мало кислорода и присутствуют подходящие микробы.

Миф: Если запретить ртутные выбросы, проблема исчезнет.
Правда: Даже при нулевых выбросах изменение климата само по себе способствует росту токсинов.

Миф: Метилртуть разрушается при кулинарной обработке.
Правда: Нагрев не разрушает это соединение — оно сохраняется даже после термической обработки рыбы.

Три интересных факты

  1. Метилртуть может сохраняться в организме рыбы до года.
  2. Уровень кислорода в некоторых прибрежных зонах океана снизился на 30% за последние 50 лет.
  3. Один грамм метилртути способен отравить несколько тонн морепродуктов.

Исторический контекст

В голоцене, около 10 тысяч лет назад, климат Земли стал теплее, а моря — более стратифицированными. Именно тогда Чёрное море превратилось в безкислородный бассейн, где сформировались микробные сообщества, метилировавшие ртуть. Сегодня история повторяется, только на глобальном уровне — с тем же биохимическим сценарием.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Домашние животные
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Туннель, о котором молчала история: под Колизеем нашли ход, куда римляне не смели спускаться
Наука и техника
Туннель, о котором молчала история: под Колизеем нашли ход, куда римляне не смели спускаться
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Домашние животные
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Последние материалы
Африканское золото: как Демократическая Республика Конго диктует условия кобальтового рынка
В салоне чисто, но подвох на каждом болте: как распознать скрученную историю
Лук, который удивит вас вкусом! Секреты выращивания зимнего лука, изменяющие урожай
Пустыня, которая шепчет истории: местные назвали самые магические уголки Востока
Безопасность на поводке: где бесплатно поставить прививку и зарегистрировать питомца
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Обычный прибор, который заменяет час у физиотерапевта — но только если знать, как им пользоваться
Бигуди возвращаются в моду: как накрутить волосы и выглядеть как после салона
Детокс-мифы взорваны: как на самом деле очистить организм
Вучич раскрыл карты: из-за этого Сербии закрыт путь в Евросоюз — неожиданное заявление
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.