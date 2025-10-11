Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире

Потепление океанов меняет не только климатическую карту планеты — оно затрагивает саму основу морской жизни. Уменьшение содержания кислорода в воде способно превратить морепродукты в источник токсинов, даже без увеличения выбросов ртути. Исследование Университета Умео показывает: древние изменения в Чёрном море уже однажды привели к росту смертельно опасных соединений — и этот сценарий может повториться.
Учёные выяснили, что тысячи лет назад периоды дезоксигенации в Чёрном море активизировали микроорганизмы, превращающие безвредную ртуть в метилртуть — вещество, опасное для нервной системы. Оно накапливается в живых организмах и поднимается по пищевой цепочке — от планктона к рыбе, а от рыбы к человеку.
"Метилртуть поднимается по морской пищевой цепочке и попадает к нам на стол", — отметил сотрудник Университета Умео Андрей Ионеску.
Эти микробы активнее всего размножаются там, где мало кислорода. Современные тёплые моря всё чаще страдают от подобных зон: по мере нагрева и стратификации воды глубинные слои перестают перемешиваться с поверхностными, создавая благоприятные условия для образования токсинов.
Команда исследователей извлекла древнюю ДНК из донных отложений Чёрного моря, возраст которых достигает 13,5 тысяч лет. Основное внимание уделялось гену hgcA — ключевому маркеру способности бактерий производить метилртуть.
Анализ показал: активность этого гена резко возрастала в периоды потепления климата и падения содержания кислорода, особенно между 9000 и 5500 годами до нашей эры. Этот естественный "эксперимент" подтвердил, что даже без антропогенных факторов экосистема может сама запустить опасный химический процесс.
Чёрное море стало уникальной лабораторией: в нём поверхностные слои, богатые кислородом, накрывают обширные глубины, лишённые его полностью. Изменения в температуре и циркуляции воды оставили в осадках следы того, как микробы активно метилировали ртуть при каждом потеплении.
Учёные обнаружили, что разные типы микробов в разные эпохи использовали собственные "механизмы" превращения ртути. Такое генетическое разнообразие увеличивает риск: чем больше видов способно метилировать ртуть, тем выше вероятность, что токсин будет вырабатываться при любом снижении кислорода.
Сегодня мы видим схожие процессы — от Балтийского до Тихого океана. Вода теплеет, слои хуже перемешиваются, и зоны с низким содержанием кислорода растут. Туда приходят те же микроорганизмы, что и тысячи лет назад, и процесс повторяется.
Сегодня главные источники метилртути — промышленные выбросы ртути и сток питательных веществ, вызывающих эвтрофикацию. Но климатический фактор усиливает их действие: тёплая вода и отсутствие кислорода создают идеальную среду для микробов.
Проблема осложняется тем, что метилртуть не растворяется и не оседает, а движется вверх по пищевой цепочке. Рыба, особенно крупные хищники вроде тунца или меч-рыбы, становится накопителем токсина, который затем попадает к человеку.
"Одной только потери кислорода из-за изменения климата достаточно, чтобы в море начала вырабатываться метилртуть", — пояснил исследователь из Университета Умео Андрей Ионеску.
|Период
|Причина дезоксигенации
|Основной результат
|Последствия
|9000-5500 лет назад
|Потепление и стратификация воды
|Рост метилирующих микробов
|Повышение токсичности экосистемы
|Сегодня
|Нагрев океанов, эвтрофикация, загрязнение
|Расширение зон с низким кислородом
|Накопление метилртути в рыбе
Сокращать выбросы ртути в атмосферу — на уровне предприятий и энергетики.
Контролировать сток удобрений и промышленных вод, чтобы предотвратить цветение водорослей.
Следить за качеством морепродуктов: отдавать предпочтение мелкой рыбе и аквакультурным видам.
Поддерживать восстановление циркуляции воды в замкнутых морях через инженерные проекты.
Развивать системы мониторинга микробных сообществ и содержания кислорода.
Ошибка: Игнорировать локальные зоны гипоксии в прибрежных районах.
Последствие: Рост токсичных соединений, ухудшение качества рыбы и снижение уловов.
Альтернатива: Установка датчиков кислорода и регулярное обновление данных о биохимическом составе воды.
Ошибка: Ориентироваться только на сокращение выбросов ртути.
Последствие: Даже при снижении выбросов токсин продолжает образовываться из-за потепления.
Альтернатива: Одновременная борьба с изменением климата и эвтрофикацией.
Если потепление океанов не замедлится, зоны дезоксигенации могут объединиться, образуя гигантские участки без жизни. Рыба покинет эти районы, а выжившие виды будут содержать больше метилртути. Для человека это означает не только снижение запасов морепродуктов, но и рост риска хронического отравления.
|Меры
|Плюсы
|Минусы
|Сокращение выбросов
|Снижение объёма "сырья" для метилирования
|Эффект проявляется не сразу
|Контроль за питательными веществами
|Предотвращает цветение и гибель водных организмов
|Требует строгого регулирования сельского хозяйства
|Восстановление циркуляции
|Увеличивает содержание кислорода
|Высокая стоимость инфраструктурных решений
Как выбрать безопасную рыбу для питания?
Лучше выбирать виды, которые находятся низко в пищевой цепочке — сардины, анчоусы, сельдь. В них концентрация метилртути минимальна.
Что опаснее: промышленная ртуть или природная?
Ртуть сама по себе менее опасна, пока не превращается в метилртуть. Опасность создают бактерии, а не химическая форма.
Можно ли очистить воду от метилртути?
Полностью удалить токсин сложно, но можно снизить его образование, восстановив кислородный баланс и ограничив сток удобрений.
Миф: Метилртуть образуется только из промышленных отходов.
Правда: Она может появляться естественным образом, если в воде мало кислорода и присутствуют подходящие микробы.
Миф: Если запретить ртутные выбросы, проблема исчезнет.
Правда: Даже при нулевых выбросах изменение климата само по себе способствует росту токсинов.
Миф: Метилртуть разрушается при кулинарной обработке.
Правда: Нагрев не разрушает это соединение — оно сохраняется даже после термической обработки рыбы.
В голоцене, около 10 тысяч лет назад, климат Земли стал теплее, а моря — более стратифицированными. Именно тогда Чёрное море превратилось в безкислородный бассейн, где сформировались микробные сообщества, метилировавшие ртуть. Сегодня история повторяется, только на глобальном уровне — с тем же биохимическим сценарием.
