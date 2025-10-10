Молния-бомба взорвалась над Адлером: 200 кА ужаса в ночном небе

В ночь на 10 октября в небе над Адлером зафиксирована рекордно мощная молния, сила которой многократно превысила показатели обычных атмосферных разрядов. Об этом сообщил Telegram-канал "Любимый Сочи".
По данным метеонаблюдателей, разряд произошёл в 01:35 в горной местности рядом с Адлером. Его мощность достигала 100-200 килоампер, тогда как стандартная сила молнии обычно не превышает 20-30 кА. Настолько сильный грохот, сопровождавший вспышку, многие жители приняли за возможную работу систем ПВО.
"В 01:35 в горах рядом с Адлером прошёл разряд такой мощности, что его грохот многие могли принять за работу ПВО", — сообщили в Telegram-канале "Любимый Сочи".
После первого разряда последовала серия мощных вспышек, которые осветили небо над побережьем. По словам очевидцев, молнии были видны даже на значительном расстоянии — их наблюдали жители центра Сочи и Имеретинской низменности.
Подобные атмосферные явления представляют серьёзную опасность. При мощности свыше 100 кА молния способна повредить линии электропередач, системы связи и даже вызвать пожары в труднодоступных горных районах. Синоптики отмечают, что столь сильные разряды фиксируются крайне редко и, как правило, связаны с резкими изменениями температуры и влажности в верхних слоях атмосферы.
Эксперты напоминают о базовых мерах предосторожности:
по возможности оставаться в помещении;
не прятаться под одинокими деревьями;
избегать открытых водоёмов и металлических конструкций;
отключать электроприборы из розеток, чтобы избежать коротких замыканий.
Синоптики не исключают, что серия сильных гроз на Черноморском побережье может продолжиться из-за активных фронтов, смещающихся с восточного Средиземноморья.
Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.