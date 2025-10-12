Молния в банке: российские физики приручили одно из самых таинственных явлений Земли

Шаровая молния долго оставалась "неуловимой": одни считают её легендой, другие — физическим феноменом, который просто трудно поймать приборами. Команда физического факультета МГУ показала, что в лаборатории удаётся получить миниатюрные светящиеся шары, похожие на шаровые молнии, — и даже зафиксировать их на фото и видео. По их модели, такие объекты ближе всего к "воздушным шарикам" с раскалённым паром внутри тонкой оксидной оболочки. Ниже — как это работает, что именно сделали учёные и насколько такие шары опасны.
Шаровая молния — небольшой светящийся сферический объект, который иногда появляется в грозу в самых неожиданных местах. Её природа спорна. Ещё Петр Капица предполагал, что это газовый разряд, "едущий" вдоль силовых линий электромагнитной волны. Скептики же сводили наблюдения к ошибкам восприятия. Но теперь есть лабораторные постановки, которые воспроизводят объект с ключевыми чертами — свечением, временем жизни и "скачущим" поведением.
Идея такая: линейная молния бьёт в землю, испаряет часть грунта, формируя паровое облако и каверну. Внешний слой облака быстро "схватывается" в тонкую оксидную оболочку (например, SiO₂/Al₂O₃), запирая раскалённый газ внутри. Получается горячий шар, который вырывается из грунта и дальше движется и светится за счёт высокой температуры и заряда.
"Например, мы воздействуем зарядом на алюминиевую пластинку", — рассказал ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков.
В таких опытах на столе возникают миллиметровые светящиеся "шарики", которые подпрыгивают и иногда взрываются; при попадании в воду остаётся металлическое ядро и отдельная тонкая "скорлупа".
"Когда же шарик попадал в воду (мы специально подставляли кювету), то выпадала металлическая сфера, а рядом плавала оболочка", — объяснил ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков.
Исследование показало: в лабораторном варианте ядро почти чисто алюминиевое, а оболочка — оксид Al₂O₃. Это согласуется с гипотезой "раскалённого пара в оксидной оболочке".
Если шар несёт отрицательный заряд, а поверхность Земли тоже отрицательно заряжена, возникает электрическое отталкивание — отсюда "левитация" над землёй. В реальной грозе возможны и положительно заряженные шары; их поведение будет иным. Оценочно давление внутри настоящей шаровой молнии может достигать ~10 атм, чего достаточно для заметной ударной волны при разрыве оболочки.
"20-сантиметровая шаровая молния будет жить примерно 20-30 секунд, и чем она больше, тем дольше", — резюмировал ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков.
|Модель
|Суть
|Сила аргументов
|Слабые места
|Газовый разряд (дуга/разряд вдоль СВЧ-поля)
|Плазменное образование в электромагнитном поле
|Поддерживается плазменными опытами
|Сложно объяснить "скорлупу", следы в воде и "ядеро+оболочку"
|Галлюцинация/ошибка восприятия
|Наблюдения иллюзорны
|Объясняет редкость и разнообразие рассказов
|Не объясняет материальные следы и повреждения
|"Горячий пар в оксидной оболочке" (версия МГУ)
|Раскалённый пар заперт тонкой оболочкой, шар заряжён
|Поддержана мини-моделями, "ядро+скорлупа"
|Ещё надо связать мини-шары с крупными природными
Это опасная постановка; не для домашнего повторения. Работают только в экранированном боксе и в СИЗ.
Сходные на вид шары могут возникать разными путями: плазменные разряды, химически активные облачка, "пар в оболочке". Если так, часть наблюдений объясняется одной моделью, часть — другой. Задача физики — отделить случаи, сверяя материальные следы (ожоги, оплавы, остатки оболочек) и кинематику.
|Плюсы
|Минусы
|Объясняет "ядро+скорлупу" после контакта с водой
|Не все природные шаровые молнии оставляют такие следы
|Дает механизм "левитации" через заряд
|Требуется масштабирование от миллиметров к дециметрам
|Предсказывает ударную волну при разрыве
|Нужны полевые верификации и синхронные видеонаблюдения
Совпадает ряд признаков (свечение, "прыжки", следы оболочки). Но чтобы сказать "точно", нужно больше полевых наблюдений и сопоставимых остатков.
Да. Возможны ожоги, воспламенение предметов и электрический удар; при разрыве — ударная волна. Держитесь подальше от непонятных светящихся шаров во время грозы.
Явление редкое и краткоживущее. Но с ростом сетей камер и дронов шансы на "чистую" съёмку увеличиваются.
Из-за электрического заряда: одноимённые заряды земли и шара отталкиваются, частично компенсируя тяжесть.
Нет. Это риск высоковольтного разряда, ожогов и пожара. Эксперименты проводят только в лаборатории с защитой.
Во время грозы зрение и слух "обманываются" вспышками и громом — отсюда скепсис к свидетельствам. Лучшая защита от ошибок — синхронные записи (видео+датчики поля), независимые наблюдатели и материальные пробы. Наука движется именно туда.
В итоге самая консервативная формула сейчас такова: "шаровых молний" может быть несколько по механике, но "раскалённый пар в тонкой оксидной оболочке" хорошо объясняет часть наблюдений и результаты лабораторных опытов. Дальше — дело за репликацией и полевыми данными.
