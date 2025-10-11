От ногтей до науки: как обрезки с пальцев ног помогают бороться с раком лёгких

Донорство органов и тканей давно стало частью современной медицины. Но теперь к этому списку добавился неожиданный элемент — ногти на ногах. Учёные из Университета Калгари в Канаде выяснили, что эти, казалось бы, незначительные части тела могут стать ключом к ранней диагностике рака лёгких, особенно у тех, кто никогда не курил.
История исследования началась с личной драмы. Адвокат из Канады Эми Боссио узнала о своём диагнозе — рак лёгких — в 47 лет. Женщина всегда вела здоровый образ жизни, занималась спортом и никогда не курила.
После диагноза женщина отказалась от юридической практики и решила посвятить себя борьбе с болезнью. Так она узнала о докторе Аароне Гударзи, биохимике из Университета Калгари, который изучает экологические причины рака лёгких.
Главный интерес команды Гударзи — воздействие радона. Этот природный радиоактивный газ не имеет ни цвета, ни запаха, но при этом является второй по распространённости причиной рака лёгких после курения. Радон выделяется из почвы и строительных материалов, постепенно накапливаясь в помещениях.
Однако учёные столкнулись с проблемой: определить, насколько долго человек подвергался воздействию радона, очень сложно. В отличие от курения, где можно посчитать количество лет и сигарет, об уровне радона в доме за десятилетия просто неизвестно.
Именно здесь на помощь пришли ногти на ногах. Гударзи и его коллеги выяснили, что ногти способны хранить следы радиоактивных элементов, в частности свинца, образующегося при распаде радона.
"Мы выяснили, что ногти на ногах хранят долгосрочную информацию о воздействии на нас радиоактивных токсичных веществ в окружающей среде", — пояснил биохимик Аарон Гударзи.
Наш организм воспринимает радиоактивный свинец так же, как обычный, и постепенно откладывает его в тканях, которые медленно обновляются: в коже, волосах и ногтях. Это превращает ногти в своеобразный "архив тела", который фиксирует историю контакта человека с опасными веществами.
Пилотное исследование, опубликованное в журнале Environment International, доказало, что по уровню свинца в ногтях можно точно определить, подвергался ли человек воздействию радона.
"Мы считаем, что нашли надёжный количественный способ измерения длительного воздействия радона на организм человека", — сказал физик Майкл Визер из Университета Калгари.
Учёные использовали комбинацию изотопной масс-спектрометрии и персонализированной дозиметрии. Эти методы позволяют "увидеть" даже микроскопические следы изотопов свинца, сохранившихся в ногтях, и рассчитать примерную дозу радиации, которой человек подвергался за многие годы.
Для пилотного проекта учёные пригласили участников из канадской программы Evict Radon, которая изучает воздействие природного газа в жилых домах. Теперь команда планирует расширить исследование, пригласив до 10 000 добровольцев по всей стране.
Участникам нужно будет протестировать свой дом на радон, а затем отправить в лабораторию обрезки ногтей с пальцев ног. Эти данные помогут создать более точную модель оценки риска развития рака лёгких и, возможно, пересмотреть критерии скрининга.
Сегодня в Канаде скрининг на рак лёгких доступен только людям с длительным стажем курения. Но, по словам Гударзи, почти половина пациентов с этим заболеванием никогда не курили.
"Если это валидационное исследование окажется успешным, оно может изменить подход к профилактике рака в Канаде", — отметил биохимик Аарон Гударзи.
Результаты нового проекта могут стать основой для внедрения персонализированных программ ранней диагностики, где во внимание будут приниматься не только привычки человека, но и его окружающая среда.
Рак лёгких остаётся одной из самых смертоносных форм онкологических заболеваний. Главная проблема — поздняя диагностика: симптомы долгое время остаются незаметными, и болезнь часто выявляют на поздних стадиях.
Использование таких простых биоматериалов, как ногти, может стать прорывом. Анализ их состава неинвазивен, недорог и позволяет выявлять риски задолго до появления симптомов. Это открывает новые возможности для профилактики и раннего вмешательства.
Если метод подтвердит свою эффективность, его смогут применять и для других заболеваний, связанных с воздействием токсинов — например, болезней печени или нервной системы. Ногти, волосы и кожа могут стать важнейшими источниками данных для экологической медицины будущего.
|Плюсы
|Минусы
|Простота и доступность сбора материала
|Пока что ограничено пилотным проектом
|Возможность анализа ретроспективных воздействий
|Требуется сложное лабораторное оборудование
|Безболезненность процедуры
|Нужна стандартизация методики
|Применимо для массового скрининга
|Зависит от качества отбора образцов
Как можно проверить дом на радон?
Существуют бытовые тесты, которые можно заказать онлайн или в строительных магазинах. Они измеряют концентрацию радона в помещении за 3-6 месяцев.
Можно ли сдать ногти для анализа в других странах?
Пока исследование проводится только в Канаде, но методика может быть адаптирована международно.
Поможет ли анализ ногтей предотвратить рак?
Сам по себе анализ не предотвращает болезнь, но помогает выявить высокий риск и вовремя принять меры.
• Миф: радон опасен только для курильщиков.
Правда: радон может вызывать рак лёгких и у тех, кто никогда не курил.
• Миф: ногти не отражают состояние здоровья.
Правда: ногти фиксируют следы токсинов, тяжёлых металлов и радиоактивных веществ.
• Миф: радон — редкость.
Правда: радон выделяется почти в каждом доме, особенно на первых этажах и в подвальных помещениях.
Радон считается причиной до 14% случаев рака лёгких в мире.
Один из первых приборов для измерения радона создали шахтёры в Чехии в XIX веке.
Ногти на ногах растут медленнее, чем на руках, поэтому лучше отражают долгосрочные воздействия.
Исследования радона ведутся с середины XX века, но лишь в последние годы учёные начали рассматривать его влияние в бытовых условиях. Проект Университета Калгари стал первым, кто предложил использовать ногти в качестве "архива радиации" — метода, способного изменить подход к профилактике рака лёгких.
