От ногтей до науки: как обрезки с пальцев ног помогают бороться с раком лёгких

Донорство органов и тканей давно стало частью современной медицины. Но теперь к этому списку добавился неожиданный элемент — ногти на ногах. Учёные из Университета Калгари в Канаде выяснили, что эти, казалось бы, незначительные части тела могут стать ключом к ранней диагностике рака лёгких, особенно у тех, кто никогда не курил.

Как всё началось

История исследования началась с личной драмы. Адвокат из Канады Эми Боссио узнала о своём диагнозе — рак лёгких — в 47 лет. Женщина всегда вела здоровый образ жизни, занималась спортом и никогда не курила.

После диагноза женщина отказалась от юридической практики и решила посвятить себя борьбе с болезнью. Так она узнала о докторе Аароне Гударзи, биохимике из Университета Калгари, который изучает экологические причины рака лёгких.

Невидимая угроза радона

Главный интерес команды Гударзи — воздействие радона. Этот природный радиоактивный газ не имеет ни цвета, ни запаха, но при этом является второй по распространённости причиной рака лёгких после курения. Радон выделяется из почвы и строительных материалов, постепенно накапливаясь в помещениях.

Однако учёные столкнулись с проблемой: определить, насколько долго человек подвергался воздействию радона, очень сложно. В отличие от курения, где можно посчитать количество лет и сигарет, об уровне радона в доме за десятилетия просто неизвестно.

Почему именно ногти

Именно здесь на помощь пришли ногти на ногах. Гударзи и его коллеги выяснили, что ногти способны хранить следы радиоактивных элементов, в частности свинца, образующегося при распаде радона.

"Мы выяснили, что ногти на ногах хранят долгосрочную информацию о воздействии на нас радиоактивных токсичных веществ в окружающей среде", — пояснил биохимик Аарон Гударзи.

Наш организм воспринимает радиоактивный свинец так же, как обычный, и постепенно откладывает его в тканях, которые медленно обновляются: в коже, волосах и ногтях. Это превращает ногти в своеобразный "архив тела", который фиксирует историю контакта человека с опасными веществами.

Что показало исследование

Пилотное исследование, опубликованное в журнале Environment International, доказало, что по уровню свинца в ногтях можно точно определить, подвергался ли человек воздействию радона.

"Мы считаем, что нашли надёжный количественный способ измерения длительного воздействия радона на организм человека", — сказал физик Майкл Визер из Университета Калгари.

Учёные использовали комбинацию изотопной масс-спектрометрии и персонализированной дозиметрии. Эти методы позволяют "увидеть" даже микроскопические следы изотопов свинца, сохранившихся в ногтях, и рассчитать примерную дозу радиации, которой человек подвергался за многие годы.

Как проходит сбор данных

Для пилотного проекта учёные пригласили участников из канадской программы Evict Radon, которая изучает воздействие природного газа в жилых домах. Теперь команда планирует расширить исследование, пригласив до 10 000 добровольцев по всей стране.

Участникам нужно будет протестировать свой дом на радон, а затем отправить в лабораторию обрезки ногтей с пальцев ног. Эти данные помогут создать более точную модель оценки риска развития рака лёгких и, возможно, пересмотреть критерии скрининга.

Что может измениться

Сегодня в Канаде скрининг на рак лёгких доступен только людям с длительным стажем курения. Но, по словам Гударзи, почти половина пациентов с этим заболеванием никогда не курили.

"Если это валидационное исследование окажется успешным, оно может изменить подход к профилактике рака в Канаде", — отметил биохимик Аарон Гударзи.

Результаты нового проекта могут стать основой для внедрения персонализированных программ ранней диагностики, где во внимание будут приниматься не только привычки человека, но и его окружающая среда.

Почему это важно

Рак лёгких остаётся одной из самых смертоносных форм онкологических заболеваний. Главная проблема — поздняя диагностика: симптомы долгое время остаются незаметными, и болезнь часто выявляют на поздних стадиях.

Использование таких простых биоматериалов, как ногти, может стать прорывом. Анализ их состава неинвазивен, недорог и позволяет выявлять риски задолго до появления симптомов. Это открывает новые возможности для профилактики и раннего вмешательства.

А что если…

Если метод подтвердит свою эффективность, его смогут применять и для других заболеваний, связанных с воздействием токсинов — например, болезней печени или нервной системы. Ногти, волосы и кожа могут стать важнейшими источниками данных для экологической медицины будущего.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы Простота и доступность сбора материала Пока что ограничено пилотным проектом Возможность анализа ретроспективных воздействий Требуется сложное лабораторное оборудование Безболезненность процедуры Нужна стандартизация методики Применимо для массового скрининга Зависит от качества отбора образцов

Частые вопросы

Как можно проверить дом на радон?

Существуют бытовые тесты, которые можно заказать онлайн или в строительных магазинах. Они измеряют концентрацию радона в помещении за 3-6 месяцев.

Можно ли сдать ногти для анализа в других странах?

Пока исследование проводится только в Канаде, но методика может быть адаптирована международно.

Поможет ли анализ ногтей предотвратить рак?

Сам по себе анализ не предотвращает болезнь, но помогает выявить высокий риск и вовремя принять меры.

Мифы и правда

• Миф: радон опасен только для курильщиков.

Правда: радон может вызывать рак лёгких и у тех, кто никогда не курил.

• Миф: ногти не отражают состояние здоровья.

Правда: ногти фиксируют следы токсинов, тяжёлых металлов и радиоактивных веществ.

• Миф: радон — редкость.

Правда: радон выделяется почти в каждом доме, особенно на первых этажах и в подвальных помещениях.

3 интересных факта

Радон считается причиной до 14% случаев рака лёгких в мире. Один из первых приборов для измерения радона создали шахтёры в Чехии в XIX веке. Ногти на ногах растут медленнее, чем на руках, поэтому лучше отражают долгосрочные воздействия.

Исторический контекст

Исследования радона ведутся с середины XX века, но лишь в последние годы учёные начали рассматривать его влияние в бытовых условиях. Проект Университета Калгари стал первым, кто предложил использовать ногти в качестве "архива радиации" — метода, способного изменить подход к профилактике рака лёгких.