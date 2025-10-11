Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Иногда открытия случаются там, где их меньше всего ждут. Профессиональный спелеолог Екатерина Павлова из Мексики отправилась в горную деревню Сьерра-де-Герреро, чтобы продолжить картографирование пещеры Тлайокок. Она и местный проводник Адриан Бельтран Димас спустились в затопленный проход, считавшийся тупиком, и неожиданно вышли в скрытую камеру. Сначала Павлова подумала, что увидела мусор, но на самом деле перед ней оказались свидетельства давно исчезнувшей цивилизации.

Каменные своды пещеры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Каменные своды пещеры

Подземная находка, которой больше 500 лет

За водным коридором пещеры исследователи обнаружили просторную залу, где на вершинах сталагмитов аккуратно лежали два браслета из морских раковин. Они были украшены выгравированными символами и, по предположению археологов, являлись ритуальными подношениями. Позже на место прибыла команда из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), которая подтвердила: артефакты относятся к постклассическому периоду (950-1521 гг. н. э.).

Всего специалисты нашли 14 предметов: три целых браслета, фрагмент четвёртого, крупную раковину, кусок обгоревшего дерева и восемь чёрных каменных дисков — два из которых сохранились целиком.

"Эта находка имеет большое значение: по контексту предметов мы можем понять символику, ремёсла и даже торговлю древних обществ Сьерра-де-Герреро", — заявил археолог INAH Мигель Перес.

Следы народа, о котором почти ничего не известно

По мнению исследователей, браслеты принадлежат народу тлакотепеуа (или тлакотепехаус) — вымершей этнической группе, населявшей горы Герреро до прихода испанцев. Их культура почти не изучена, а письменных источников не сохранилось.

Украшения из раковин указывают на то, что жители имели связи с побережьем и занимались обменом с прибрежными племенами. Гравированные узоры — S-образные линии, зигзаги и круги — складываются в образы человеческих лиц и символы божеств. Вероятно, эти мотивы отражали их представления о творении и плодородии.

"Символы на браслетах, скорее всего, связаны с доиспанскими космогониями — верой в подземный мир и силы, рождающие жизнь", — пояснил археолог INAH Куаутемок Рейес Альварес.

Ритуальная пещера и изменённые сталагмиты

Археологи заметили, что некоторые сталагмиты были искусственно обточены — им придавали более округлую форму, чтобы они напоминали жертвенники. Возможно, на них устанавливали подношения, как на алтарь.

Согласно гипотезе, пещера Тлайокок могла служить священным местом для ритуалов, связанных с плодородием, дождями или общением с духами земли. Для древних народов такие подземелья символизировали порталы в загробный или божественный мир, а вода считалась очищающим элементом, соединяющим людей с природой.

Каменные диски и зеркала древних народов

Особое внимание учёные уделили найденным чёрным каменным дискам, похожим на пиритовые зеркала. Такие предметы использовались во многих культурах Мезоамерики — от Хуастеки до Микстеков - в ритуалах предсказания. Возможно, аналогичные зеркала применялись и тлакотепеуа, а сами диски служили символами солнца и отражения мира духов.

Сравнение с другими регионами — например, археологическим комплексом Эль-Инфьернильо - показало сходство орнаментов и техник обработки камня, что говорит о возможных культурных связях между народами.

Что известно о тлакотепеуа

Исторические данные о них крайне скудны. Известно лишь, что народ жил в высокогорных лесах Сьерра-де-Герреро (на высоте более 2300 метров), занимался земледелием и ремёслами. После XVI века следы тлакотепеуа теряются, а их язык и традиции исчезают. Учёные предполагают, что климатические изменения и похолодание заставили их спуститься в долины и смешаться с соседними племенами.

Теперь же найденные браслеты и ритуальные предметы могут рассказать больше об их верованиях и миропонимании, чем десятки недостающих хроник.

Как проходило исследование

Погружение в пещеру проходило в несколько этапов. Сначала спелеологи при помощи водолазного оборудования преодолели затопленный участок, затем провели картографирование камеры и зафиксировали местоположение каждого артефакта. Все предметы были аккуратно извлечены и отправлены в лабораторию INAH, где проходит их радиоуглеродный и химический анализ.

Результаты исследований помогут установить, из каких морских видов изготовлены браслеты и где добывался материал — это даст подсказки о торговых маршрутах древних жителей.

Ключевые находки в пещере Тлайокок

Предмет Материал Возможное значение Датировка
Браслеты (3 целых + 1 фрагмент) Раковины морских улиток Ритуальные подношения 950-1521 гг. н. э.
Каменные диски Чёрный камень, пирит Зеркала или амулеты 950-1521 гг. н. э.
Гигантская раковина Морская улитка Символ плодородия 950-1521 гг. н. э.
Обгоревшее дерево Не определено Остатки ритуального костра 950-1521 гг. н. э.

А что если пещера была святилищем

Некоторые археологи полагают, что Тлайокок был сакральным местом, куда нельзя было войти без разрешения шаманов. Возможно, обряды проходили при свете факелов, когда звуки воды и эха усиливали эффект присутствия духов. Для древнего человека пещеры были не просто укрытием — они символизировали вход в сердце земли, место рождения и возвращения жизни.

Три интересных факта

  • В Мезоамерике пещеры считались "утробой Земли", где боги создавали первых людей.
  • Браслеты из морских раковин находят далеко от побережья — это доказательство древней торговли на сотни километров.
  • Пиритовые зеркала использовались жрецами для медитаций и "общения" с потусторонними силами.

Исторический контекст

  • Постклассический период (950-1521 гг. н. э.) был временем расцвета региональных культур Мексики - сапотеков, микстеков, тотонаков.
  • В это время активно развивались торговые пути, соединявшие побережья с горными районами.
  • Исчезновение малых народов, таких как тлакотепеуа, связано с приходом испанцев и разрушением местных центров веры.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
