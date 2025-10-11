Лицо из камня, старше пирамид: Турция раскрыла тайну первого портрета на Земле

На юго-востоке Турции археологи обнаружили каменный обелиск, которому около 12 000 лет — и на его вершине вырезано человеческое лицо. Эта уникальная находка сделана на месте раскопок Карахантепе и может стать первым известным в истории примером резного изображения человека. Учёные называют открытие "потрясающим шагом в понимании символизма древнейших цивилизаций".
Во время работ в рамках крупного археологического проекта "Каменные холмы" (Stone Hills) специалисты нашли Т-образный обелиск из известняка с чётко различимыми чертами лица — глазами, носом и контуром щёк. Это открытие подтвердило, что уже в эпоху раннего неолита люди не только возводили монументальные сооружения, но и осмысленно придавали им человеческий облик.
"Впервые был обнаружен Т-образный обелиск с изображением человеческого лица. Эта находка проливает свет на историю человечества", — заявил министр культуры и туризма Турции Нури Эрсой.
По словам Эрсоя, форма и расположение фигуры позволяют предположить, что обелиск символизировал человека, который как бы "обнимает" каменную колонну — жест, отражающий духовное самопознание древнего человека.
Место раскопок находится в районе Шанлыурфа, в национальном парке "Горы Тек-Тек". Карахантепе - одно из крупнейших неолитических поселений региона, обнаруженное в 1997 году. Его известняковые постройки и обелиски связаны с культурой Гёбекли-Тепе, которая считается старейшим культовым комплексом в мире.
Обелиски в Карахантепе имеют характерную Т-образную форму и часто интерпретируются как символы людей или богов. Однако до последнего времени на них не было найдено конкретных изображений лиц — только абстрактные формы. Новая находка изменила это представление.
Артефакт высечен из цельного блока известняка. На верхней части — чёткие линии, глубокие глазницы и тупой нос, выполненные с удивительной точностью. По стилю резьба напоминает другие фигуры, найденные в Карахантепе: человеческие головы и статуи, возраст которых оценивается примерно в 11 000 лет. Но этот обелиск старше — ему около 12 тысяч лет, что делает его одним из древнейших произведений символического искусства.
Министерство культуры Турции заявило, что находка демонстрирует не только техническое мастерство мастеров, но и развитие абстрактного мышления — способность человека передавать идеи через символы и образы.
До этого открытия считалось, что Т-образные колонны использовались исключительно как архитектурные элементы храмовых сооружений. Теперь стало ясно: они имели и духовное значение. Изображение лица, по мнению археологов, свидетельствует о попытке человека осмыслить самого себя и своё место в мире.
"Обелиски, которые ранее считались символами людей, с этим открытием приобрели более глубокий смысл", — отметил министр Нури Эрсой.
Эксперты считают, что находка отражает переход от практического к символическому мышлению — ключевой шаг в развитии культуры неолита.
За последние годы Карахантепе неоднократно удивлял археологов. В 2023 году здесь нашли каменную скульптуру мужчины в полный рост — одно из самых выразительных изображений человеческой фигуры эпохи неолита. Также на территории поселения обнаружены статуи животных: газелей, кроликов и птиц. Эти изображения, по мнению учёных, отражают переход к оседлому образу жизни и первые формы религиозных ритуалов.
Однако все эти артефакты были моложе нынешнего обелиска. Он стал самым древним примером антропоморфного искусства, датируемого примерно 10 000 годом до н. э. — временем, когда человечество только начинало строить постоянные поселения и храмы.
Участники проекта "Stone Hills" отмечают, что открытие обелиска с лицом может изменить понимание ранней духовной культуры. В отличие от Гёбекли-Тепе, где преобладают символы животных, Карахантепе демонстрирует больше интереса к человеку как существу мыслящему.
Доктор археологии Мехмет Караташ, член исследовательской группы, объяснил:
"Мы видим не просто камень, а попытку человека рассказать о себе через символ. Это одно из первых проявлений художественного сознания". — сказал он.
Учёные планируют провести дополнительный анализ, чтобы определить инструменты, использованные при резьбе, и сравнить стилистику обелиска с другими находками региона.
Работы проходят в сложных условиях: раскопки ведутся на глубине нескольких метров под слоем песка и известняка. Каждая деталь фиксируется с помощью лазерного сканирования и фотограмметрии. Это позволяет создать цифровую копию обелиска и сохранить его для музейной экспозиции. В дальнейшем артефакт будет законсервирован на месте, чтобы предотвратить разрушение.
|Объект
|Место
|Возраст
|Особенность
|Карахантепе (обелиск с лицом)
|Турция
|~12 000 лет
|Первое изображение человеческого лица
|Гёбекли-Тепе
|Турция
|~11 500 лет
|Культовые постройки с резьбой животных
|Шанлыурфа (человеческая статуя)
|Турция
|~11 000 лет
|Первая реалистичная фигура человека
|Айн-Газаль (Иордания)
|~9 000 лет
|Алебастровые антропоморфные скульптуры
Многие археологи предполагают, что Карахантепе мог быть не просто поселением, а культовым центром, где люди собирались для ритуалов. Вероятно, здесь зарождались первые представления о божественном и о человеческой душе. Лицо, вырезанное на камне, возможно, символизировало предка, духа или даже самого человека как часть природы.
Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.