Первое свидание: что происходит, когда новорождённый смотрит прямо в глаза матери

Понимание того, как взгляд матери и новорождённого влияет на развитие ребёнка, помогает глубже осознать роль зрительного контакта в становлении эмоциональной и когнитивной сферы младенца. Учёные отмечают, что зрение — один из тех органов чувств, которые формируются ещё в утробе и продолжают активно развиваться в первые месяцы жизни.
Формирование зрительной системы начинается уже во втором триместре беременности и проходит через три ключевых этапа: на сроках 16-20, 28-32 и после 37 недель гестации. Именно в этот период плод начинает реагировать на свет, движения и контраст, что создаёт основу для будущих зрительных связей. После рождения глаза новорождённого становятся главным инструментом познания мира и коммуникации.
Зрение не только помогает ребёнку воспринимать окружающую реальность, но и формирует первые социальные связи. Уже в первые недели жизни младенец способен фокусироваться на лице матери и распознавать выражение её эмоций. Этот процесс тесно связан с нейронными механизмами, регулирующими внимание и эмоциональные реакции.
"Взаимный взгляд определяет динамическое состояние, в котором мать и новорождённый поддерживают и взаимно регулируют свой прямой взгляд друг на друга", — говорится в заявлении итальянского общества неонатологии (SIN).
Когда мать и ребёнок смотрят друг другу в глаза, активируются области мозга, отвечающие за эмпатию, память и эмоциональное обучение. Эти короткие, но насыщенные контакты формируют основу для чувства безопасности и доверия. Дети, которые часто переживают такие моменты, в будущем демонстрируют более высокий уровень саморегуляции, лучше концентрируются и легче устанавливают социальные связи.
Интересно, что даже при наличии нейросенсорных нарушений механизм "взаимного взгляда" не теряет своей силы. Исследования показывают, что дети с нарушением слуха проводят больше времени, наблюдая за лицом матери, что компенсирует отсутствие звукового контакта. В свою очередь, матери с потерей слуха используют больше визуальных стратегий — мимику, жесты, зрительные сигналы, — чтобы поддерживать коммуникацию. Таким образом, визуальный канал становится ключевым элементом связи в таких диадах.
"Отсутствие взаимодействий взаимного взгляда может вызывать беспокойство, поскольку слабый зрительный контакт может быть ранним признаком атипичных состояний", — подчеркнула секретарь исследовательской группы SIN Габриэлла Араймо.
Недостаток зрительного взаимодействия может свидетельствовать о трудностях в развитии нервной системы, включая нарушения зрения или ранние признаки расстройств аутистического спектра. Поэтому специалисты всё чаще рекомендуют внимательнее наблюдать за реакциями новорождённого и вовремя проводить визуальные проверки.
Благодаря обновлению базовых стандартов медицинской помощи (LEA) в Италии с 2017 года всем новорождённым проводят скрининг зрения — в частности, тест на красный рефлекс. Это простое обследование помогает обнаружить врождённые аномалии, такие как катаракта или ретинопатия недоношенных, на ранних стадиях. Раннее выявление позволяет начать лечение своевременно и предотвратить необратимые последствия.
"Профилактика для защиты зрения новорождённых становится всё более важной не только для выявления и лечения патологий, но и для развития отношений с первых моментов жизни", — отметил президент SIN Массимо Агости.
Чаще держите ребёнка лицом к себе. Даже короткие периоды зрительного контакта способствуют укреплению эмоциональной связи.
Следите за освещением. Мягкий рассеянный свет помогает малышу лучше фокусироваться.
Используйте контрастные игрушки. Чёрно-белые изображения и яркие формы стимулируют развитие зрительной системы.
Разговаривайте, улыбаясь. Мимика и голос вместе усиливают реакцию ребёнка.
Регулярно проходите осмотр у офтальмолога. Особенно важно для недоношенных детей или при семейных нарушениях зрения.
Ошибка: Родители редко смотрят ребёнку в глаза.
Последствие: Малыш может дольше устанавливать эмоциональные связи и хуже концентрировать внимание.
Альтернатива: Создавать спокойные моменты общения лицом к лицу, исключая гаджеты и отвлекающие факторы.
Ошибка: Игнорировать ранние признаки нарушений зрения.
Последствие: Упущено время для диагностики и коррекции.
Альтернатива: Проводить скрининг, использовать детские офтальмологические сервисы и следить за реакцией ребёнка на свет и движение.
Материнская усталость — естественное состояние, особенно в первые месяцы. Однако даже короткие минуты зрительного контакта оказывают огромное влияние. Если мама чувствует эмоциональное выгорание, важно не винить себя, а делегировать часть забот и восстановить силы. Психологическая поддержка и сон — не роскошь, а необходимость для гармоничного общения с малышом.
|Плюсы
|Минусы при отсутствии
|Укрепление эмоционной связи
|Возможные трудности в общении
|Развитие внимания и памяти
|Замедленное формирование доверия
|Повышение уверенности ребёнка
|Снижение когнитивной активности
|Профилактика тревожности
|Риск атипичных форм поведения
Как понять, что ребёнок устанавливает зрительный контакт?
Младенец фиксирует взгляд на лице родителя, следит глазами за движениями и реагирует на улыбку.
Когда нужно обратиться к врачу?
Если к двум месяцам ребёнок не фокусируется на лицах и не реагирует на свет, стоит записаться к педиатру или офтальмологу.
Что делать, если ребёнок родился недоношенным?
Таким детям особенно важно проходить регулярные офтальмологические осмотры, так как их зрительная система формируется медленнее.
Миф: Новорождённые ничего не видят.
Правда: Уже с первых дней жизни младенцы различают свет, контраст и постепенно учатся фокусировать взгляд.
Миф: Взгляд матери не имеет значения — главное, чтобы ребёнок ел и спал.
Правда: Визуальное общение формирует основу эмоционального интеллекта и социальной адаптации.
Миф: Улыбка матери не влияет на развитие мозга ребёнка.
Правда: Положительные эмоции, отражённые во взгляде и мимике, активируют нейронные связи, отвечающие за обучение и память.
• У новорождённого поле зрения ограничено примерно 20-30 сантиметрами — это расстояние между лицом матери и ребёнка при кормлении.
• Мозг младенца обрабатывает зрительные стимулы в 2-3 раза медленнее, чем у взрослого.
• Уже к шести месяцам ребёнок различает лица знакомых людей и реагирует на их эмоции.
Первые научные наблюдения за влиянием взгляда на развитие младенцев проводились ещё в 1960-х годах. Тогда психологи доказали, что зрительный контакт ускоряет развитие эмоциональной привязанности. Современные нейровизуализационные исследования лишь подтвердили эти выводы, показав, что у детей, с которыми чаще вступают в зрительный контакт, активнее формируются связи между зрительными и лимбическими структурами мозга.
