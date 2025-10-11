Первое свидание: что происходит, когда новорождённый смотрит прямо в глаза матери

8:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Понимание того, как взгляд матери и новорождённого влияет на развитие ребёнка, помогает глубже осознать роль зрительного контакта в становлении эмоциональной и когнитивной сферы младенца. Учёные отмечают, что зрение — один из тех органов чувств, которые формируются ещё в утробе и продолжают активно развиваться в первые месяцы жизни.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мать с младенцем

Как развивается зрение до и после рождения

Формирование зрительной системы начинается уже во втором триместре беременности и проходит через три ключевых этапа: на сроках 16-20, 28-32 и после 37 недель гестации. Именно в этот период плод начинает реагировать на свет, движения и контраст, что создаёт основу для будущих зрительных связей. После рождения глаза новорождённого становятся главным инструментом познания мира и коммуникации.

Зрение не только помогает ребёнку воспринимать окружающую реальность, но и формирует первые социальные связи. Уже в первые недели жизни младенец способен фокусироваться на лице матери и распознавать выражение её эмоций. Этот процесс тесно связан с нейронными механизмами, регулирующими внимание и эмоциональные реакции.

Почему "взаимный взгляд" так важен

"Взаимный взгляд определяет динамическое состояние, в котором мать и новорождённый поддерживают и взаимно регулируют свой прямой взгляд друг на друга", — говорится в заявлении итальянского общества неонатологии (SIN).

Когда мать и ребёнок смотрят друг другу в глаза, активируются области мозга, отвечающие за эмпатию, память и эмоциональное обучение. Эти короткие, но насыщенные контакты формируют основу для чувства безопасности и доверия. Дети, которые часто переживают такие моменты, в будущем демонстрируют более высокий уровень саморегуляции, лучше концентрируются и легче устанавливают социальные связи.

Если зрение или слух нарушены

Интересно, что даже при наличии нейросенсорных нарушений механизм "взаимного взгляда" не теряет своей силы. Исследования показывают, что дети с нарушением слуха проводят больше времени, наблюдая за лицом матери, что компенсирует отсутствие звукового контакта. В свою очередь, матери с потерей слуха используют больше визуальных стратегий — мимику, жесты, зрительные сигналы, — чтобы поддерживать коммуникацию. Таким образом, визуальный канал становится ключевым элементом связи в таких диадах.

"Отсутствие взаимодействий взаимного взгляда может вызывать беспокойство, поскольку слабый зрительный контакт может быть ранним признаком атипичных состояний", — подчеркнула секретарь исследовательской группы SIN Габриэлла Араймо.

Недостаток зрительного взаимодействия может свидетельствовать о трудностях в развитии нервной системы, включая нарушения зрения или ранние признаки расстройств аутистического спектра. Поэтому специалисты всё чаще рекомендуют внимательнее наблюдать за реакциями новорождённого и вовремя проводить визуальные проверки.

Скрининг зрения и профилактика

Благодаря обновлению базовых стандартов медицинской помощи (LEA) в Италии с 2017 года всем новорождённым проводят скрининг зрения — в частности, тест на красный рефлекс. Это простое обследование помогает обнаружить врождённые аномалии, такие как катаракта или ретинопатия недоношенных, на ранних стадиях. Раннее выявление позволяет начать лечение своевременно и предотвратить необратимые последствия.

"Профилактика для защиты зрения новорождённых становится всё более важной не только для выявления и лечения патологий, но и для развития отношений с первых моментов жизни", — отметил президент SIN Массимо Агости.

Советы шаг за шагом: как укрепить зрительный контакт

Чаще держите ребёнка лицом к себе. Даже короткие периоды зрительного контакта способствуют укреплению эмоциональной связи. Следите за освещением. Мягкий рассеянный свет помогает малышу лучше фокусироваться. Используйте контрастные игрушки. Чёрно-белые изображения и яркие формы стимулируют развитие зрительной системы. Разговаривайте, улыбаясь. Мимика и голос вместе усиливают реакцию ребёнка. Регулярно проходите осмотр у офтальмолога. Особенно важно для недоношенных детей или при семейных нарушениях зрения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Родители редко смотрят ребёнку в глаза.

Последствие: Малыш может дольше устанавливать эмоциональные связи и хуже концентрировать внимание.

Альтернатива: Создавать спокойные моменты общения лицом к лицу, исключая гаджеты и отвлекающие факторы.

Ошибка: Игнорировать ранние признаки нарушений зрения.

Последствие: Упущено время для диагностики и коррекции.

Альтернатива: Проводить скрининг, использовать детские офтальмологические сервисы и следить за реакцией ребёнка на свет и движение.

А что если мама устаёт?

Материнская усталость — естественное состояние, особенно в первые месяцы. Однако даже короткие минуты зрительного контакта оказывают огромное влияние. Если мама чувствует эмоциональное выгорание, важно не винить себя, а делегировать часть забот и восстановить силы. Психологическая поддержка и сон — не роскошь, а необходимость для гармоничного общения с малышом.

Плюсы и минусы зрительного контакта

Плюсы Минусы при отсутствии Укрепление эмоционной связи Возможные трудности в общении Развитие внимания и памяти Замедленное формирование доверия Повышение уверенности ребёнка Снижение когнитивной активности Профилактика тревожности Риск атипичных форм поведения

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как понять, что ребёнок устанавливает зрительный контакт?

Младенец фиксирует взгляд на лице родителя, следит глазами за движениями и реагирует на улыбку.

Когда нужно обратиться к врачу?

Если к двум месяцам ребёнок не фокусируется на лицах и не реагирует на свет, стоит записаться к педиатру или офтальмологу.

Что делать, если ребёнок родился недоношенным?

Таким детям особенно важно проходить регулярные офтальмологические осмотры, так как их зрительная система формируется медленнее.

Мифы и правда

Миф: Новорождённые ничего не видят.

Правда: Уже с первых дней жизни младенцы различают свет, контраст и постепенно учатся фокусировать взгляд.

Миф: Взгляд матери не имеет значения — главное, чтобы ребёнок ел и спал.

Правда: Визуальное общение формирует основу эмоционального интеллекта и социальной адаптации.

Миф: Улыбка матери не влияет на развитие мозга ребёнка.

Правда: Положительные эмоции, отражённые во взгляде и мимике, активируют нейронные связи, отвечающие за обучение и память.

3 интересных факта

• У новорождённого поле зрения ограничено примерно 20-30 сантиметрами — это расстояние между лицом матери и ребёнка при кормлении.

• Мозг младенца обрабатывает зрительные стимулы в 2-3 раза медленнее, чем у взрослого.

• Уже к шести месяцам ребёнок различает лица знакомых людей и реагирует на их эмоции.

Исторический контекст

Первые научные наблюдения за влиянием взгляда на развитие младенцев проводились ещё в 1960-х годах. Тогда психологи доказали, что зрительный контакт ускоряет развитие эмоциональной привязанности. Современные нейровизуализационные исследования лишь подтвердили эти выводы, показав, что у детей, с которыми чаще вступают в зрительный контакт, активнее формируются связи между зрительными и лимбическими структурами мозга.