Небо не прощает ошибок — 4 ужасающих сбоя, которые случаются даже у новейших самолётов

Фильмы о катастрофах вроде "Чуда на Гудзоне" создают впечатление, что отказ двигателя или потеря управления случаются раз в столетие. Но, как утверждают специалисты по авиации, подобные неполадки — вполне обычная часть повседневных полётов. Почти все они заканчиваются безопасно благодаря системам защиты и подготовке пилотов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Аварийная посадка самолета

Об этом рассказал доктор Гвидо Карим-младший, преподаватель авиации Университета Гриффита в Австралии, подробно описав четыре наиболее частые и потенциально опасные неисправности, с которыми экипажи справляются практически ежедневно.

"Большинство сбоев во время полета запускают цепочку защит, направленных на обеспечение безопасности полета", — отметил доктор Гвидо Карим-младший.

Отказ двигателя — самое страшное, но предсказуемое испытание

Каждый современный лайнер оснащён как минимум двумя двигателями, и даже при отказе одного из них способен безопасно лететь. Однако ситуация, когда сразу оба двигателя перестают работать, остаётся кошмаром для пилотов и пассажиров.

После сигнала об ошибке экипаж строго следует контрольному списку: определяет неисправный двигатель, выключает его, снижает высоту и, если возможно, возвращается в ближайший аэропорт. Отработка таких сценариев занимает значительную часть тренировок в лётных симуляторах.

Причины отказов разнообразны:

столкновение с птицами;

попадание вулканического пепла;

механические неполадки;

утечка топлива или его исчерпание;

обледенение или ошибка пилота.

Известнейший пример — "Чудо на Гудзоне" 2009 года, когда самолёт US Airways потерял оба двигателя из-за столкновения с гусями, но успешно сел на реку без жертв. Однако не всегда всё заканчивается столь удачно: в 2015 году экипаж TransAsia Airways выключил не тот двигатель, и лайнер разбился.

Несмотря на редкость двойных отказов, авиационные инженеры продолжают совершенствовать системы контроля топлива и температуры, чтобы минимизировать риск повторения подобных случаев.

Проблемы с шасси и тормозами

Шасси и тормозная система самолёта испытывают огромные нагрузки при каждой посадке. Если механизм не срабатывает, экипажу приходится принимать экстренные решения.

Не выдвигающееся шасси — одно из самых зрелищных происшествий. В таких случаях пилот может посадить самолёт "на брюхо" после команды "приготовиться к удару". При отказе тормозов спасает обратная тяга двигателей и длинная полоса.

В декабре 2024 года рейс Qantas QF1929 вернулся в Брисбен из-за сбоя шасси. Экипаж действовал по инструкции, и самолёт приземлился без последствий, хотя пассажирам пришлось пригнуться и опустить головы.

Причины неисправностей чаще всего связаны с потерей давления в гидравлической системе, перегревом тормозов или замерзанием механизмов при низких температурах.

Потеря давления в салоне

На высоте 10-12 километров воздух разрежен, и без герметизации дышать невозможно. Поэтому в салоне поддерживается давление, близкое к земному. Нарушение этого баланса — одна из самых тревожных ситуаций для пассажиров: внезапно опускаются кислородные маски, уши закладывает, а самолёт уходит на резкое снижение.

Такие случаи случаются чаще, чем принято думать. Например, в январе 2024 года рейс Alaska Airlines 1282 пережил разгерметизацию, когда во время набора высоты из фюзеляжа вырвало аварийную дверь-заглушку. К счастью, лайнер находился ещё на малой высоте, и обошлось без жертв.

Если бы это произошло выше 30 000 футов, пассажиры потеряли бы сознание за считанные секунды. Именно поэтому системы оповещения и кислородные маски срабатывают автоматически, а пилоты мгновенно снижают высоту до безопасных 10 000 футов.

Отказ систем управления полётом

Современные самолёты управляются сложной сетью электрических и гидравлических приводов. Они отвечают за движение рулей, закрылков и элеронов — элементов, контролирующих направление и устойчивость лайнера.

Если одна из систем выходит из строя, включаются резервные контуры. Пилоты переходят на ручное управление и выполняют экстренную посадку. Такие ситуации редки, но к ним готовят каждого пилота.

В январе 2025 года у одного из европейских Airbus произошёл отказ рулевого усилителя, но экипаж без происшествий вернулся в аэропорт вылета. Подобные инциденты доказывают, насколько продуманной стала конструкция современных самолётов: дублируется практически каждая система, от питания до управления топливом.

Как действуют пилоты в чрезвычайных ситуациях

Контрольный список: для каждой неполадки существует чёткая последовательность действий, прописанная в бортовом руководстве.

для каждой неполадки существует чёткая последовательность действий, прописанная в бортовом руководстве. Взаимодействие экипажа: один пилот управляет самолётом, другой анализирует показатели систем и консультируется с диспетчерами.

один пилот управляет самолётом, другой анализирует показатели систем и консультируется с диспетчерами. Приоритет безопасности: решения принимаются мгновенно, но всегда с целью безопасного завершения полёта — даже если это требует вынужденной посадки.

"Резкое снижение или экстренная посадка не означают катастрофу — это показатель того, что система безопасности делает именно то, что должна", — подчеркнул доктор Джуниор.

Почему пассажирам не стоит паниковать

Каждый самолёт проектируется с учётом избыточности — то есть с несколькими независимыми резервами на случай поломки. Даже полный отказ электроники не приведёт к неминуемой трагедии: пилоты смогут посадить лайнер визуально, ориентируясь на приборы резервного типа.

Кроме того, пилоты проходят ежегодные тренировки на симуляторах, моделирующих любые возможные сбои — от обледенения до потери управления. Поэтому даже если рейс совершает экстренное снижение, это часть отработанного протокола, а не признак опасности.

Четыре основные проблемы и меры реагирования

Проблема Возможные причины Действия пилотов Вероятность катастрофы Отказ двигателя Птицы, топливо, техника Отключить двигатель, снижение, посадка Низкая Неисправность шасси Гидравлика, механика Посадка на брюхо, обратная тяга Очень низкая Потеря давления Повреждение корпуса Маски, снижение до 10 000 футов Низкая Отказ управления Электрика, гидравлика Ручной режим, возврат в аэропорт Очень низкая

Мифы и правда о полётах

Миф: отказ двигателя означает падение.

Правда: самолёт способен долго планировать даже без тяги.

отказ двигателя означает падение. самолёт способен долго планировать даже без тяги. Миф: маски кислорода — просто формальность.

Правда: они обеспечивают дыхание при резкой разгерметизации, спасая жизнь в первые минуты.

маски кислорода — просто формальность. они обеспечивают дыхание при резкой разгерметизации, спасая жизнь в первые минуты. Миф: пилоты паникуют при сбоях.

Правда: их обучение построено так, чтобы действовать автоматически и спокойно.

Три интересных факта

Современные самолёты могут пролететь до 150 километров без двигателя, просто планируя.

Каждый лайнер имеет минимум три независимые гидравлические системы.

Давление в салоне соответствует высоте около 2400 метров над уровнем моря — как в горах, а не на земле.

Исторический контекст

Первые учебные симуляторы для отработки отказов двигателей появились в 1950-х годах.

После катастроф 1980-х годов введена система CRM — командного взаимодействия пилотов.

Сегодня почти 99,8 % всех технических инцидентов в полёте заканчиваются безопасно, подтверждая эффективность современной авиации.