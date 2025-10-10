Небо не прощает ошибок — 4 ужасающих сбоя, которые случаются даже у новейших самолётов

Фильмы о катастрофах вроде "Чуда на Гудзоне" создают впечатление, что отказ двигателя или потеря управления случаются раз в столетие. Но, как утверждают специалисты по авиации, подобные неполадки — вполне обычная часть повседневных полётов. Почти все они заканчиваются безопасно благодаря системам защиты и подготовке пилотов.
Об этом рассказал доктор Гвидо Карим-младший, преподаватель авиации Университета Гриффита в Австралии, подробно описав четыре наиболее частые и потенциально опасные неисправности, с которыми экипажи справляются практически ежедневно.
"Большинство сбоев во время полета запускают цепочку защит, направленных на обеспечение безопасности полета", — отметил доктор Гвидо Карим-младший.
Каждый современный лайнер оснащён как минимум двумя двигателями, и даже при отказе одного из них способен безопасно лететь. Однако ситуация, когда сразу оба двигателя перестают работать, остаётся кошмаром для пилотов и пассажиров.
После сигнала об ошибке экипаж строго следует контрольному списку: определяет неисправный двигатель, выключает его, снижает высоту и, если возможно, возвращается в ближайший аэропорт. Отработка таких сценариев занимает значительную часть тренировок в лётных симуляторах.
Известнейший пример — "Чудо на Гудзоне" 2009 года, когда самолёт US Airways потерял оба двигателя из-за столкновения с гусями, но успешно сел на реку без жертв. Однако не всегда всё заканчивается столь удачно: в 2015 году экипаж TransAsia Airways выключил не тот двигатель, и лайнер разбился.
Несмотря на редкость двойных отказов, авиационные инженеры продолжают совершенствовать системы контроля топлива и температуры, чтобы минимизировать риск повторения подобных случаев.
Шасси и тормозная система самолёта испытывают огромные нагрузки при каждой посадке. Если механизм не срабатывает, экипажу приходится принимать экстренные решения.
Не выдвигающееся шасси — одно из самых зрелищных происшествий. В таких случаях пилот может посадить самолёт "на брюхо" после команды "приготовиться к удару". При отказе тормозов спасает обратная тяга двигателей и длинная полоса.
В декабре 2024 года рейс Qantas QF1929 вернулся в Брисбен из-за сбоя шасси. Экипаж действовал по инструкции, и самолёт приземлился без последствий, хотя пассажирам пришлось пригнуться и опустить головы.
Причины неисправностей чаще всего связаны с потерей давления в гидравлической системе, перегревом тормозов или замерзанием механизмов при низких температурах.
На высоте 10-12 километров воздух разрежен, и без герметизации дышать невозможно. Поэтому в салоне поддерживается давление, близкое к земному. Нарушение этого баланса — одна из самых тревожных ситуаций для пассажиров: внезапно опускаются кислородные маски, уши закладывает, а самолёт уходит на резкое снижение.
Такие случаи случаются чаще, чем принято думать. Например, в январе 2024 года рейс Alaska Airlines 1282 пережил разгерметизацию, когда во время набора высоты из фюзеляжа вырвало аварийную дверь-заглушку. К счастью, лайнер находился ещё на малой высоте, и обошлось без жертв.
Если бы это произошло выше 30 000 футов, пассажиры потеряли бы сознание за считанные секунды. Именно поэтому системы оповещения и кислородные маски срабатывают автоматически, а пилоты мгновенно снижают высоту до безопасных 10 000 футов.
Современные самолёты управляются сложной сетью электрических и гидравлических приводов. Они отвечают за движение рулей, закрылков и элеронов — элементов, контролирующих направление и устойчивость лайнера.
Если одна из систем выходит из строя, включаются резервные контуры. Пилоты переходят на ручное управление и выполняют экстренную посадку. Такие ситуации редки, но к ним готовят каждого пилота.
В январе 2025 года у одного из европейских Airbus произошёл отказ рулевого усилителя, но экипаж без происшествий вернулся в аэропорт вылета. Подобные инциденты доказывают, насколько продуманной стала конструкция современных самолётов: дублируется практически каждая система, от питания до управления топливом.
"Резкое снижение или экстренная посадка не означают катастрофу — это показатель того, что система безопасности делает именно то, что должна", — подчеркнул доктор Джуниор.
Каждый самолёт проектируется с учётом избыточности — то есть с несколькими независимыми резервами на случай поломки. Даже полный отказ электроники не приведёт к неминуемой трагедии: пилоты смогут посадить лайнер визуально, ориентируясь на приборы резервного типа.
Кроме того, пилоты проходят ежегодные тренировки на симуляторах, моделирующих любые возможные сбои — от обледенения до потери управления. Поэтому даже если рейс совершает экстренное снижение, это часть отработанного протокола, а не признак опасности.
|Проблема
|Возможные причины
|Действия пилотов
|Вероятность катастрофы
|Отказ двигателя
|Птицы, топливо, техника
|Отключить двигатель, снижение, посадка
|Низкая
|Неисправность шасси
|Гидравлика, механика
|Посадка на брюхо, обратная тяга
|Очень низкая
|Потеря давления
|Повреждение корпуса
|Маски, снижение до 10 000 футов
|Низкая
|Отказ управления
|Электрика, гидравлика
|Ручной режим, возврат в аэропорт
|Очень низкая
