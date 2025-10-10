Сокровища Рима лежали у самого пляжа: дайверы нашли корабль, который море берегло две тысячи лет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:37
Наука

История, которую раскрыло Адриатическое море, оказалась достойной романа. Недалеко от хорватского курортного посёлка Сукошан дайверы обнаружили древнеримский корабль, затонувший около двух тысяч лет назад во время шторма. Судно сохранилось настолько хорошо, что, по словам учёных, его деревянные балки выглядят "словно их вырезали вчера". На борту нашли керамику, стеклянные сосуды и даже следы оливок — вероятно, именно этот груз оно перевозило в день трагедии.

Подводные археологические раскопки: древние амфоры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подводные археологические раскопки: древние амфоры

Корабль у самого пляжа

Открытие сделали всего в нескольких метрах от побережья популярного пляжа в Далмации. Археологи из Международного центра подводной археологии в Задаре, возглавляемого Младеном Пешичем, уже называют находку одной из важнейших для региона.

"Судно нашли прямо перед пирсом, поэтому мы предполагаем, что из-за плохой погоды тросы могли оборваться, и корабль ударился о берег", — отметил директор Младен Пешич.

По его словам, характер повреждений кормы и расколотая балка киля подтверждают, что корабль погиб во время шторма. Судя по расположению обломков, экипаж пытался спасти судно, но сильный ветер и волны сделали своё дело.

Как нашли древний корабль

Первый след учёные обнаружили ещё в 2020 году — на морском дне нашли доску с металлическим гвоздём. Тогда археологи предположили, что неподалёку может лежать целое судно. Пять лет исследований, магнитных съёмок и подводных обследований привели к поразительному результату: удалось выявить очертания корабля длиной около 13 метров и шириной 3,5 метра.

При раскопках использовались щадящие методы — тонкие щётки, миниатюрные пылесосы для удаления песка, а также гидравлические шланги с регулируемым напором воды. Благодаря этому удалось сохранить не только киль и обшивку, но и части верхней палубы.

Что удалось найти внутри

Внутри корпуса обнаружено множество артефактов: монеты, керамические и стеклянные сосуды, обломки амфор и бытовые предметы. Среди монет — экземпляры времён императора Траяна, что позволило точно датировать корабль I-II веками нашей эры.

"Наибольший интерес представляют два целых кувшина, которые были частью судового оборудования", — пояснил Пешич.

Кроме того, исследователи нашли большое количество оливковых косточек. Это позволило предположить, что корабль перевозил оливки — либо для переработки в масло, либо для торговли. Такая находка согласуется с известными морскими маршрутами Римской империи: из портов Далмации оливковое масло и вино поставляли в Италию и северные провинции.

Время, остановившееся под водой

Радиоуглеродный анализ древесины показал, что судно было построено примерно в конце I века нашей эры. Удивительно, что спустя два тысячелетия многие элементы конструкции — шпангоуты, киль и доски обшивки — сохранились почти идеально. Этому поспособствовали условия морского дна: песчаный ил и отсутствие кислорода создали природную "капсулу времени".

Доктор Пешич отмечает, что некоторые детали выглядят как новые. Учёные предполагают, что корабль строился для перевозки тяжёлых грузов — его корпус отличался усиленной рамой и дополнительными внутренними связями, характерными для торговых судов Римской империи.

Сохранение находки

Археологи приняли решение не поднимать судно на поверхность — это могло бы привести к разрушению древесины. Вместо этого корабль будет законсервирован на месте: его накроют специальной геотекстильной мембраной и засыплют слоем песка, чтобы предотвратить размывание и воздействие морской воды.

Параллельно команда готовит трёхмерную модель судна и планирует создать физическую реконструкцию в масштабе 1:10, которая позже займёт место в музее Задара.

"План состоит в том, чтобы сделать реконструкцию существующей конструкции корабля в масштабе 1:10, чтобы показать, как он выглядел во времена Римской империи", — рассказал Пешич.

Международное сотрудничество

Раскопки велись под руководством хорватских специалистов, но в проекте участвовали и исследователи из Франции, Польши, Германии и Великобритании. Такая международная команда позволила объединить опыт в области археологии, подводной инженерии и 3D-визуализации. Каждый найденный фрагмент был отсканирован и занесён в цифровую базу данных — это позволит учёным по всему миру изучать объект дистанционно.

Археологический контекст

Кораблекрушения времён Римской империи не редкость, но большинство из них обнаруживают на больших глубинах. Особенность этой находки — близость к берегу и высокая сохранность. Судно из Сукошана позволяет лучше понять, как выглядели прибрежные торговые порты двухтысячелетней давности и какие грузы чаще всего перевозились между Далмацией и Италией.

В том же регионе ранее были найдены остатки древних гаваней и складов, что подтверждает стратегическую важность побережья для римлян. Новое открытие помогает дополнить картину морской торговли того времени.

Что дальше

После завершения текущего этапа консервации учёные планируют провести микробиологический анализ древесины, чтобы определить, из какого леса происходил материал для корабля. Эти данные помогут восстановить цепочку поставок и уточнить место постройки судна. Также ведутся переговоры о создании постоянной подводной экспозиции для дайверов — это может привлечь туристов и сделать Сукошан новым центром археологического дайвинга в Европе.

Ключевые факты о находке

Параметр Значение
Место обнаружения Сукошан, жупания Задар, Хорватия
Дата постройки I-II век н. э.
Длина судна около 13 м
Ширина судна 3,5 м
Основной груз оливки и хозяйственная утварь
Причина крушения шторм, обрыв швартовых канатов
Состояние отличная сохранность корпуса
План действий консервация на месте и музейная реконструкция

Три интересных факта

  • В древнеримских портах Далмации существовала развитая система швартов — канаты делали из конопли и кожи.
  • Радиоуглеродные исследования показали, что древесина корабля — дуб, произраставший в Центральной Европе.
  • Найденные кувшины использовались не только для хранения масла, но и как балласт для стабилизации судна.

Исторический контекст

  • В I веке нашей эры побережье Далмации входило в состав Римской империи и служило важным торговым маршрутом между Балканами и Италией.
  • Император Траян активно развивал морскую инфраструктуру — при нём строились гавани и маяки по всему Адриатическому побережью.
  • Подобные суда использовались для перевозки зерна, вина и масла — товаров, обеспечивавших процветание римских провинций.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
