Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бросали в компост всё подряд — теперь растения болеют: вот что категорически нельзя класть
День яйца: в каких странах десяток стоит копейки, а где — целое состояние
Золотая корочка и аромат счастья: 3 рецепта гратена, которые спасут от осенней хандры
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Зелёный шок осени: почему туи и сосны желтеют именно тогда, когда всё хорошо
Пила вместо носа — не безумие, а план: зачем океан подарил рыбам оружие терминатора
Сигнал бедствия посреди океана: как обычный круиз превратился в миссию спасения
Одна ошибка на заправке — и мотор на свалку: что делать, если в бак попал дизель
Чистота с привкусом яда: бытовая химия превращает обычную уборку в химическую атаку

Апокалипсис наяву: индонезийская гора поднялась на 460 метров

0:42
Наука

В октябре 2025 года жители западноиндонезийского города Бандунг проснулись в буквальном смысле на другом уровне. После серии мощных подземных толчков часть горного массива в районе Лембанг поднялась почти на 500 метров.

Трещина в земле
Фото: Openverse by BLM Oregon & Washington, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Трещина в земле

Национальное агентство исследований и инноваций (БРИН) подтвердило, что причиной стал активный разлом Лембанг - один из 81 зарегистрированных в Индонезии.

По словам геофизика Мудрика Рахмавана Дарионо, серия сейсмических фаз вызвала вертикальное смещение пород на 40 сантиметров и тектонический подъём горных блоков от 120 до 460 метров.

"Это прямое доказательство активности разлома Лембанг, — пояснил исследователь. — Подобные процессы формируют горы, но для человека это выглядит как мгновенный апокалипсис".

 Геология региона: живой разлом под мегаполисом

Разлом Лембанг простирается примерно на 29 километров вдоль северных окраин Бандунга. Он проходит под густонаселёнными районами и считается одним из самых опасных в Юго-Восточной Азии.

Скорость тектонического смещения — около 6 мм в год. Это немного, но за десятилетия энергия накапливается до критического уровня. Геологи называют такие разломы "тихими угрозами": они долго спят, но пробуждаются неожиданно.

Рельеф региона сложен — восточная сторона возвышена и имеет крутые склоны, западная — более пологая. Здесь перемежаются жилые кварталы, сельскохозяйственные угодья и туристические зоны, что усиливает риск разрушений при повторных толчках.

 Механика катастрофы: как "ломается" земная кора

Землетрясение — не просто вибрация, а результат накопленного напряжения между тектоническими плитами. Когда давление превышает предел прочности пород, происходит разрыв — разлом "щёлкает", высвобождая энергию, сравнимую с миллионами тонн тротила.

В Лембанге этот процесс стал видимым буквально на поверхности. Исследования БРИН зафиксировали аномально резкий подъём пород, сопровождающийся разрывом почвенных слоёв и смещением водных источников.

На спутниковых снимках видно: новая линия разлома вытянулась параллельно старой, что указывает на многоуровневую активность - процесс продолжается.

Исторический контекст: память о прошлых катаклизмах

Индонезия — часть так называемого Тихоокеанского огненного кольца, где сталкиваются несколько литосферных плит. Здесь зарегистрировано более 130 активных вулканов, а подземные толчки случаются почти ежедневно.

Сильные землетрясения уже не раз переписывали карту архипелага.

  • В 2004 году — трагический мегацунами в Ачехе, унесший жизни 230 тыс. человек.

  • В 2018 — взрыв на острове Сулавеси и разрушение Палу.

  • В 2022 — землетрясение в Западной Яве, повредившее 60 тыс. домов.

События в Лембанге напоминают: даже относительно "спокойные" районы архипелага живут на краю гигантских геологических сил.

Наука против стихий: роль мониторинга и инноваций

БРИН проводит георадарные и спутниковые измерения активности разлома Лембанг. Используются технологии GPS-интерферометрии и LiDAR-картирования, позволяющие фиксировать вертикальные смещения грунта с точностью до миллиметра.

Эти данные помогают составлять карты риска и прогнозировать потенциальные зоны обрушений. Учёные добиваются включения Лембанга в приоритетную программу раннего предупреждения о землетрясениях, которая уже работает на Суматре и Яве.

"Каждый метр, который поднимается или опускается, — это сигнал, — говорит Дарионо. — Главное — успеть его услышать".

Человеческое измерение: между страхом и адаптацией

Для жителей Бандунга землетрясения — часть повседневности. После недавнего толчка тысячи людей ночевали на улицах, опасаясь афтершоков. Власти оценивают ущерб инфраструктуре, школы и больницы проверяются на устойчивость.

Однако реакция общества изменилась. Всё больше граждан участвуют в программах готовности, учатся правильно покидать здания, готовят тревожные рюкзаки.
Местные общины создают добровольные центры оповещения, объединяя усилия учёных и жителей.

Аналитика: тектоника как зеркало устойчивого развития

Сейсмическая активность — не только угроза, но и напоминание о живой природе планеты. Лембанг стал лабораторией для изучения того, как человек может сосуществовать с геологией.

Экономисты отмечают, что такие события должны влиять на градостроительную политику. Нормы строительства, энергоснабжения и водного баланса должны учитывать подвижность рельефа.
Если в XX веке цель была — покорить природу, то в XXI веке — научиться с ней договариваться.

Комментарии экспертов

Проф. Нурия Хасан, геотектоник Университета Индонезии:

"Лембанг — одна из немногих зон, где можно видеть результаты сдвига практически в реальном времени. Для науки это окно в прошлое планеты".

Стивен Хейлс, сейсмолог Гарвардского университета:

"Мегаземлетрясения подобного масштаба важны не только для Индонезии. Они помогают калибровать глобальные модели сейсмического риска".

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

 Почему разлом называется Лембанг?
Он проходит под одноимённым районом к северу от Бандунга. Название в переводе с сунданского означает "низина между горами".

Насколько вероятно повторение землетрясения?
По оценкам БРИН, цикл активности составляет 150-200 лет. Последние крупные подвижки фиксировались в XIX веке — так что вероятность повышена.

 Можно ли предсказать точное время события?
Нет. Учёные фиксируют нарастание напряжения и сообщают о повышенной готовности, но момент разрыва непредсказуем.

 Что делать при толчках?
Отойти от окон, укрыться под прочной мебелью, выключить газ и электричество. После первых секунд — выйти на открытое место.

 Влияет ли Лембанг на вулканы Явы?
Да, частично. Сейсмическая энергия может усиливать вулканическую активность соседних массивов, включая Тангкубан-Параху.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Еда и рецепты
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Садоводство, цветоводство
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Домашние животные
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Популярное
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте

Узнайте о потрясающих способностях птиц, которые живут на высоте, где человек не может дышать без кислородной маски. Кто летает выше Эвереста и спит в небе?

На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Космос готовит сюрприз: четыре звездных потока в одну ночь — не пропустите главное шоу октября
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Россия готовит наступление в зоне СВО: блэкаут разрушит боеспособность ВСУ Любовь Степушова Ракеты, сбивающие надежды: сбудутся ли ожидания по Томагавкам для Украины Андрей Николаев Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Они думали, что Россия не заметит: британцы попались в украинском селе
Они думали, что Россия не заметит: британцы попались в украинском селе
Последние материалы
Пила вместо носа — не безумие, а план: зачем океан подарил рыбам оружие терминатора
Сигнал бедствия посреди океана: как обычный круиз превратился в миссию спасения
Одна ошибка на заправке — и мотор на свалку: что делать, если в бак попал дизель
Чистота с привкусом яда: бытовая химия превращает обычную уборку в химическую атаку
Секрет гладких волос без утяжеления: почему одни масла восстанавливают, а другие разрушают
Песня, шагнувшая через границы: почему Шаман стал кумиром жителей Северной Кореи
Как заставить воду помогать вам, а не сопротивляться — 5 приёмов для лёгкого скольжения
Материнская критика на публику: почему Борисова осудила карьерный старт дочери
Тайный союзник здоровья меняет сторону: после пятидесяти он может ударить первым
Зачем Украина игнорирует энергетическое перемирие? И почему теперь страдает от газового дефицита
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.