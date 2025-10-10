Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Золотая корочка и аромат счастья: 3 рецепта гратена, которые спасут от осенней хандры
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Апокалипсис наяву: индонезийская гора поднялась на 460 метров
Зелёный шок осени: почему туи и сосны желтеют именно тогда, когда всё хорошо
Пила вместо носа — не безумие, а план: зачем океан подарил рыбам оружие терминатора
Сигнал бедствия посреди океана: как обычный круиз превратился в миссию спасения
Одна ошибка на заправке — и мотор на свалку: что делать, если в бак попал дизель
Чистота с привкусом яда: бытовая химия превращает обычную уборку в химическую атаку
Секрет гладких волос без утяжеления: почему одни масла восстанавливают, а другие разрушают

Когда лёд отступает, рождается суша: как Аляска на наших глазах меняет карту мира

8:24
Наука

На юго-востоке Аляски, в пределах прибрежной низменности между ледниками Алсек и Гранд-Плато, появился новый остров. Его обнаружили не геологи на вертолёте, а спутники, которые следили за этим процессом почти сорок лет.

Ледник
Фото: https://commons.wikimedia.org by NASA ICE, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ледник

Место, где некогда лежала ледяная стена, теперь пересечено прогляциальным озером Алсек, и прямо посреди него возвышается кусочек суши площадью около 5,2 км² - остров, получивший поэтичное имя "Носовой Набалдашник" (Forelands Knob).

На первый взгляд — географический курьёз. На деле — маркёр ускоряющегося таяния ледников и перестройки целых экосистем.

Хроника рождения острова

История "Носового Набалдашника" — пример того, как современные спутники позволяют увидеть геологию в реальном времени.
Первый снимок района сделал Landsat 5 в июле 1984 года. Тогда вершина холма ещё была частью мощного ледового массива.

В течение 1990-2010-х годов спутники фиксировали непрерывное отступление ледников Алсек и Гранд-Плато. К 1999 году на месте, где прежде был лед, образовалось озеро Алсек площадью около 45 км². Спустя два десятилетия — уже 75 км².

Летом 2024 года NASA официально подтвердило, что озеро окончательно отделило Носовой Набалдашник от материка: лед растаял, а вода замкнула контур. Новый остров стал фактом.

Аналитика: география, рождающаяся из климата

Создание нового острова не всегда следствие вулканизма или тектоники. В данном случае речь о ледниковой динамике - тонком равновесии между температурой, осадками и скоростью движения льда.

Когда ледник теряет массу, его "язык" отступает, а на месте ложбины скапливается талая вода. Эти прогляциальные озёра - маркеры таяния. Иногда они временные, иногда — долговечные, как в случае Алсека.

По оценке климатологов, скорость деградации ледников Аляски за последние 30 лет увеличилась втрое. Это вносит вклад в глобальное повышение уровня моря (примерно 0,7 мм в год) и создаёт новые геоморфологические объекты - острова, каналы, дельты.

"Мы наблюдаем, как география перестаёт быть статичной на человеческом временном масштабе", — поясняет гляциолог НАСА Джонатан Бэйнс.
"Раньше подобные процессы занимали столетия, теперь — десятилетия".

Исторические параллели: как ледники уже меняли планету

Таяние льда — не уникальное явление XXI века.
После последнего ледникового максимума (примерно 12-10 тысяч лет назад) подобные процессы сформировали:

  • Балтийское море - бывший гигантский ледниковый бассейн;

  • Великие озёра Северной Америки, возникшие на месте отступивших ледников Лаврентийского щита;

  • Арктические архипелаги, в том числе часть Шпицбергена и канадской Арктики.

Разница в том, что нынешнее таяние не природный цикл, а антропогенно ускоренный процесс. Темпы роста новых озёр и изоляции островов сегодня в десятки раз выше, чем в голоцене.

Геофизика явления: от ледника к острову

Рождение острова — результат трёх последовательных этапов:

  1. Отступание ледника. Потепление уменьшает толщину и площадь льда.

  2. Формирование прогляциального озера. Вода заполняет ледниковую ложбину.

  3. Изоляция возвышенности. Когда уровень озера поднимается выше перемычки, вершина бывшего холма становится островом.

Модель Алсека показывает, что процесс занял около 40 лет, а финальное отделение произошло между июлем и августом 2024 года - редкий случай, когда можно назвать дату "геологического рождения".

Экологический контекст: жизнь на новой суше

Новый остров — не просто географическая точка, но экологическая лаборатория. В первые годы здесь поселятся лишайники, мхи, бактерии и насекомые. Затем — травы и кустарники, переносимые ветром и птицами.
В дальнейшем на острове могут обосноваться птицы, гнездящиеся в северных широтах, такие как чайки и кайры. Это пример первичной сукцессии - когда жизнь зарождается на новой, ранее стерильной поверхности.

Но процесс хрупок. Если ледники Алсек и Гранд-Плато продолжат таять темпами последних лет, уровень озера будет расти, и часть суши может снова исчезнуть под водой.

Предупреждение от NASA: географический "курьёз" со знаком минус

НАСА подчёркивает: открытие Носового Набалдашника — символ тревожного ускорения таяния. Когда ледник отрывается от материка и окружён водой, он теряет устойчивость и начинает разрушаться быстрее — за счёт подмывания тёплой водой и внутреннего трения.

Каждый новый остров — сигнал о потерянной массе льда.
А значит — о приближении новых последствий: повышении уровня моря, изменении солёности океанов, сдвиге климатических поясов.

Аналитический блок: Аляска как зеркало планеты

По данным USGS, только за последние 20 лет Аляска потеряла более 75 миллиардов тонн льда. Это эквивалентно подъёму уровня мирового океана на 2 мм.
Такие процессы уже зафиксированы и в других районах:

  • Патагония (ледники Южной Америки теряют массу на 10-12 км³ в год),

  • Шпицберген и Северная Норвегия, где в фьордах появляются новые острова,

  • Гималаи, где формируются нестабильные горные озёра.

Рождение острова на Алсеке — не исключение, а новая норма эпохи глобального потепления.

Остров как напоминание

Носовой Набалдашник — крошечная точка на карте, но его история рассказывает о планетарном масштабе перемен. С одной стороны, это редкая возможность наблюдать "геологию в прямом эфире". С другой — наглядное напоминание, что климатическая перестройка уже изменяет очертания суши.

"Каждый новый остров, рождающийся из-под льда, — это не победа природы над временем, а проигрыш льда перед температурой", — говорит климатолог Лиза Фаррелл (NASA).

FAQ

Что такое прогляциальное озеро?
Это озеро, формирующееся перед фронтом ледника, в ложбине, заполняемой талой водой. Обычно они нестабильны, но некоторые, как Алсек, превращаются в постоянные водоёмы.

Почему остров появился именно сейчас?
Потому что скорость таяния Алсекского ледника за последние десятилетия достигла критического порога — лёд растаял настолько, что возвышенность окончательно изолировалась водой.

Это уникальный случай?
Нет. Подобные острова появляются и в Гренландии, и в Канаде, и в Патагонии. Но Носовой Набалдашник — первый подробно задокументированный случай, за которым велось наблюдение на протяжении 40 лет.

Может ли остров исчезнуть?
Да, если уровень озера Алсек продолжит расти. Тогда вода вновь поглотит часть суши, а границы острова изменятся.

Есть ли на нём жизнь?
Пока только первичные формы — мхи, лишайники, микроорганизмы. Через несколько лет там появятся растения и птицы, как это происходит на других "новорождённых" островах.

Что это говорит о климате Земли?
Это прямое доказательство ускоренного таяния ледников и климатического потепления. Каждая новая географическая форма — следствие глобальных температурных сдвигов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Садоводство, цветоводство
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Садоводство, цветоводство
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Популярное
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте

Узнайте о потрясающих способностях птиц, которые живут на высоте, где человек не может дышать без кислородной маски. Кто летает выше Эвереста и спит в небе?

На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Космос готовит сюрприз: четыре звездных потока в одну ночь — не пропустите главное шоу октября
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Россия готовит наступление в зоне СВО: блэкаут разрушит боеспособность ВСУ Любовь Степушова Ракеты, сбивающие надежды: сбудутся ли ожидания по Томагавкам для Украины Андрей Николаев Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Они думали, что Россия не заметит: британцы попались в украинском селе
Они думали, что Россия не заметит: британцы попались в украинском селе
Последние материалы
Пила вместо носа — не безумие, а план: зачем океан подарил рыбам оружие терминатора
Сигнал бедствия посреди океана: как обычный круиз превратился в миссию спасения
Одна ошибка на заправке — и мотор на свалку: что делать, если в бак попал дизель
Чистота с привкусом яда: бытовая химия превращает обычную уборку в химическую атаку
Секрет гладких волос без утяжеления: почему одни масла восстанавливают, а другие разрушают
Песня, шагнувшая через границы: почему Шаман стал кумиром жителей Северной Кореи
Как заставить воду помогать вам, а не сопротивляться — 5 приёмов для лёгкого скольжения
Материнская критика на публику: почему Борисова осудила карьерный старт дочери
Тайный союзник здоровья меняет сторону: после пятидесяти он может ударить первым
Зачем Украина игнорирует энергетическое перемирие? И почему теперь страдает от газового дефицита
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.