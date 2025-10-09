Когда космос щёлкает: как зонд NASA поймал магнитные переключения у Земли

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

С тех пор как солнечный зонд "Паркер" приблизился к Солнцу на рекордное расстояние, человечество впервые смогло заглянуть в хаотическую плазменную атмосферу звезды. Среди множества открытий — загадочные "изломы" магнитного поля, напоминающие внезапные зигзаги. Учёные назвали их switchbacks - магнитные переключения.

магнитное поле Земли
Фото: Веб-сайт НАСА
магнитное поле Земли

До недавнего времени считалось, что эти структуры — особенность исключительно солнечной короны. Однако новое исследование, опубликованное в Journal of Geophysical Research: Space Physics, показало, что аналогичные явления происходят и у Земли.

Команда Э. О. Макдугалла и М. Р. Аргалла, анализируя данные миссии NASA MMS (Magnetospheric Multiscale), зафиксировала "перевёрнутую S" — структуру, указывающую на магнитное пересоединение прямо в земной магнитосфере.

Космическая лаборатория у Земли

Миссия MMS - это четыре синхронных спутника, движущиеся вокруг Земли в формации, способной измерять трёхмерную динамику плазмы. Их задача — следить за тем, как линии магнитного поля "разрываются" и соединяются вновь, высвобождая энергию.

Именно эти процессы — магнитное пересоединение — управляют космической погодой: вызывают вспышки на Солнце, магнитные бури и северные сияния.

Во время одного из сеансов наблюдений аппараты MMS зафиксировали кратковременное возмущение в наружной части магнитосферы — области, где солнечный ветер сталкивается с земным магнитным полем. Сначала аномалия выглядела как вихрь плазмы, но при детальном анализе выяснилось: линии магнитного поля буквально "щелкнули", поменяв направление, образовав характерный S-образный излом.

Когда магнитное поле делает "переключение"

Чтобы понять, насколько уникально это наблюдение, стоит вспомнить открытие зонда "Паркер". Там, вблизи Солнца, такие изломы фиксировались повсеместно: магнитные линии, направленные в противоположные стороны, перескакивали друг через друга, будто перехлёстываясь.

Теперь же аналогичная динамика обнаружена вблизи Земли, где плазма солнечного ветра проникает внутрь магнитосферы и смешивается с земными заряженными частицами.

Исследователи предполагают, что "магнитные перекрёстки" могут служить своего рода клапанами энергии - они позволяют солнечной плазме просачиваться сквозь защитное поле Земли, провоцируя яркие, но порой опасные явления: геомагнитные бури и полярные сияния.

От Фарадея до космических бурь

Идея о том, что магнитные поля могут "разрываться" и соединяться заново, не нова. Ещё в XIX веке Майкл Фарадей предположил, что электромагнитные поля ведут себя как напряжённые линии. В XX веке астрофизик Джеймс Двингтонов и математик Питер Свит разработали теорию магнитного пересоединения, объясняющую вспышки на Солнце.

Сегодня, спустя 70 лет, мы наблюдаем эти процессы в действии — не в лаборатории, а в масштабах планеты. Зонд MMS стал первым инструментом, способным регистрировать такие события с микросекундной точностью, превращая Землю в естественный полигон для изучения "космической плазменной анатомии".

Почему это важно для нас

Магнитное пересоединение — не просто физическое любопытство. Оно определяет, как энергия Солнца влияет на инфраструктуру Земли.

Во время сильных бурь всплески плазмы искажают магнитное поле, вызывая перебои в спутниковой связи, навигации, электросетях. Понимание механизма этих "переключений" позволит предсказывать и смягчать последствия космической погоды.

"Если мы научимся считывать эти сигналы заранее, то сможем прогнозировать геомагнитные штормы с точностью до часов, — отмечает астрофизик Мария Селинджер из Университета Колорадо. — А это значит — спасать спутники, миссии и целые энергосистемы".

Аналитика: энергия и геометрия хаоса

Физики подсчитали, что при каждом "магнитном щелчке" выделяется энергия, эквивалентная взрыву нескольких мегатонн тротила. Но в отличие от взрыва, она не разрушает, а перестраивает магнитную топологию — словно космос переписывает собственную геометрию.

S-образные изломы — это отпечатки этих процессов. В них видна логика самоорганизации плазмы: хаос, рождающий порядок. И чем ближе к границе магнитосферы, тем сложнее становится узор — напоминающий гигантские "магнитные вихри", тянущие энергию с Солнца на Землю.

Параллели: Солнце, Земля и другие миры

Если подобные структуры встречаются не только у Солнца, но и у Земли, это открывает новую страницу в понимании всей гелиосферы - области, где господствуют солнечные поля. Вероятно, такие "магнитные узлы" существуют и вокруг других планет с магнитосферами — например, у Юпитера или Сатурна.

В более широком смысле это говорит о универсальности физических законов: от солнечных вспышек до полярных сияний действует один и тот же механизм, объединяющий все миры Солнечной системы.

Вопросы и ответы (FAQ)

Что такое "магнитное пересоединение"?
Это процесс, при котором линии магнитного поля, направленные в разные стороны, разрываются и соединяются вновь, высвобождая энергию и изменяя конфигурацию поля.

Почему это важно для Земли?
Потому что такие события могут усиливать солнечные бури и влиять на магнитное поле планеты, вызывая перебои в связи и электрических сетях.

Как зонд MMS измеряет эти явления?
Четыре спутника двигаются в формации, измеряя электрические и магнитные поля в разных точках одновременно, что позволяет выстраивать трёхмерную картину событий.

Похожи ли эти процессы на солнечные вспышки?
Да, это тот же физический механизм, но в меньших масштабах. Разница лишь в количестве энергии: на Солнце она в миллионы раз больше.

Можно ли "увидеть" эти переключения?
Непосредственно — нет. Но их последствия можно наблюдать в виде сияний или возмущений магнитного поля, фиксируемых приборами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
