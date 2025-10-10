Шоколад и печенье больше не страшны: учеными найден союзник в борьбе с ожирением

Зелёный чай давно ассоциируется с пользой для здоровья, но новые данные добавляют конкретики: стандартизированный экстракт помог мышам с ожирением снизить массу тела и улучшил показатели обмена веществ даже в "чистых" лабораторных условиях. Исследователи указывают на особое воздействие флавоноидов из Camellia sinensis на жировую ткань и чувствительность к глюкозе, а также подчёркивают важность качества экстракта и условий эксперимента — от дозировки до температуры содержания животных.
Команда из Сан-Паулу поставила классический эксперимент "диета → вмешательство": вначале мышей четыре недели кормили высококалорийной "кафетерийной" смесью (жиры плюс сладости), затем 12 недель часть животных получала стандартизированный экстракт зелёного чая (≈500 мг/кг) внутрижелудочно — строго выверенная дозировка без риска "не допить" или "переборщить" с раствором.
Важная деталь — термонейтральная среда 28 °C: при такой температуре у мышей нет лишних энергозатрат на согрев, поэтому эффект экстракта виден без "шума" от холодового стресса. На выходе — минус до 30 % массы тела у ожиревших животных, лучшая толерантность к глюкозе и признаки восстановления инсулиновой чувствительности.
На фоне ожирения обычно уменьшается диаметр мышечных волокон — маркёр функциональной слабости мышцы. На экстракте такого ухудшения не наблюдали: морфология мышц сохранялась, что косвенно указывает на поддержание их работоспособности.
Параллельно отмечали изменение экспрессии "сахарных" генов: Insr, Irs1, Glut4, Hk1 и Pi3k — ключевых для захвата и утилизации глюкозы. Восстанавливалась активность ЛДГ — фермента, участвующего в метаболизме углеводов. Дополнительно прозвучала гипотеза про адипонектин: без него (на нокаутных мышах) зелёный чай не давал эффекта, а значит, этот гормон жировой ткани — важное звено механизма.
"Мы даём им шоколад, печенье с начинкой, дульсе де лече, сгущённое молоко… Другими словами, ту же пищу, которую многие люди употребляют ежедневно", — сказала исследователь Розмари Оттон из Университета Сан-Паулу.
Авторы акцентируют: пакеты массового чая не гарантируют нужного состава и количества действующих веществ. Корректнее говорить о стандартизованных аптечных экстрактах (категория нутрицевтиков/БАДов), где концентрация флавоноидов (например, катехинов и EGCG) подтверждается анализом партии.
В исследовании выбран способ введения, исключающий вариативность: зонд даёт строгую дозу — для человека это грубо сопоставимо с 3 г сухого чая в день (≈3 чашки), но прямые пересчёты с мышей на людей всегда условны.
"Этот метод гарантирует, что все животные получат именно ту дозу, которую мы хотим изучить", — говорит исследователь.
Данные указывают: на животных с нормальным телосложением зелёный чай не снижал массу, что намекает на селективность к избыточным жировым запасам. Если у вас нет ожирения, ожидайте скорее метаболической поддержки (антиоксидантный профиль, мягкий термогенный эффект), а не "минус килограммов".
Как выбрать экстракт?
Смотрите на стандартизацию (например, % EGCG/катехинов), чистоту сырья, сертификаты. Избегайте "проприетарных смесей" без раскрытия состава.
Сколько "чашек" соответствует капсуле?
Условно 1 капсула с 300 мг EGCG может соответствовать 2-3 крепким чашкам, но биодоступность отличается. Сравнивайте именно по EGCG/катехинам, а не по "чашкам".
Можно ли пить при диабете 2-го типа?
Может помочь с чувствительностью к инсулину как часть комплексной терапии, только после согласования со специалистом и с мониторингом глюкозы.
Есть ли польза без дефицита калорий?
Метаболические сдвиги возможны, но устойчивое снижение веса требует питания с контролем калорий и регулярной активности.
Кофеин в зелёном чае (даже при умеренном содержании) влияет на архитектуру сна и уровень тревожности. Чтобы не "подсечь" нервную систему, перенесите приём на утро/день и оставляйте минимум 8 часов до отхода ко сну. Если замечаете раздражительность или учащённый пульс — уменьшите дозу или выберите низкокофеиновый экстракт.
Интерес к зелёному чаю в диетологии переживал всплески с 1990-х, когда стали массово изучать EGCG и термогенез. Постепенно исследования смещались от "чашек" к стандартизованным формам и строгому контролю условий (питание, температура, активность). Текущие работы с термонейтральностью и молекулярными маркёрами — следующий шаг к клинически воспроизводимым протоколам.
"То, что мы наблюдаем у животных, не всегда воспроизводится у людей. Но если мы хотим применить эти знания в реальной жизни, нам нужно учитывать все детали", — подчеркнула Розмари Оттон.
Уточнения
Зелёный чай - чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению). И зелёный, и чёрный чай получают из листьев одного и того же чайного куста, однако различными способами. Зелёный чай происходит из Китая и традиционно популярен в Японии, Корее, на Ближнем Востоке.
