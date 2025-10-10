Космический гость едва не коснулся Земли: детали, которые скрывают астрономы

В начале октября внимание астрономов по всему миру привлек крошечный астероид, получивший обозначение 2025 TF. Этот небесный гость прошёл на рекордно малом расстоянии от Земли — всего 428 километров над поверхностью Антарктиды. Это примерно столько же, сколько отделяет Международную космическую станцию от Земли.
Несмотря на устрашающе близкое сближение, угрозы не было. Объект оказался слишком мал, чтобы причинить какой-либо вред, однако его наблюдение стало настоящим испытанием для современных систем планетарной защиты.
Сближение произошло 1 октября 2025 года в 00:47:26 UTC ± 18 секунд. Диаметр астероида — всего от 1 до 3 метров. Его зафиксировали уже после пролёта — телескоп Catalina Sky Survey в США обнаружил объект буквально через несколько часов.
Подобные астероиды встречаются регулярно. Если бы 2025 TF вошёл в атмосферу, он бы не достиг поверхности — сгорел бы, оставив после себя лишь ослепительный огненный след.
Вскоре после фиксации наблюдения продолжили специалисты Европейского космического агентства (ESA). Они задействовали телескоп обсерватории Лас-Камбрес в Сайдинг-Спринг, Австралия. Именно их данные позволили уточнить траекторию и момент наибольшего сближения.
"Обнаружение и отслеживание такого маленького объекта в бескрайнем космосе — выдающееся достижение", — отметили в отделе планетарной защиты ЕКА.
Размер астероида напрямую определяет его потенциальную опасность. Объекты до 10 метров, как 2025 TF, сгорают в атмосфере и не несут угрозы.
Для сравнения, астероид диаметром около 20 метров, упавший в 2013 году под Челябинском, вызвал ударную волну, повредившую тысячи зданий и ранившую более тысячи человек. Энергия взрыва была сопоставима с несколькими сотнями килотонн тротила.
А вот объекты свыше 100 метров способны вызвать региональные катастрофы. Именно поэтому NASA PDCO и ESA Planetary Defence Office непрерывно отслеживают траектории десятков тысяч небесных тел, заранее прогнозируя возможные риски.
Если бы траектория прошла чуть ниже, астероид загорелся бы на высоте 40-50 км. Пингвины Антарктиды могли бы увидеть ярчайший болид, который на несколько секунд осветил бы небо. На землю упали бы лишь мелкие осколки — метеориты размером с гальку.
Почему его не заметили заранее?
Он слишком мал и отражает мало света, поэтому стал видимым только после сближения.
Можно ли было увидеть его невооружённым глазом?
Нет, яркость объекта была слишком слабой — даже мощные телескопы едва уловили его.
Как часто такие события происходят?
Несколько раз в год — и обычно без последствий.
Что делает ESA в таких случаях?
Европейское космическое агентство фиксирует объект, уточняет орбиту и передаёт данные в международные каталоги.
Может ли подобный астероид повредить спутники?
Теоретически да, но вероятность крайне мала: космос велик, а орбиты спутников контролируются.
Человечество осознало опасность космических тел сравнительно недавно. После падения Челябинского метеорита в 2013 году были созданы специальные программы слежения. ESA открыла Центр планетарной защиты, а NASA — Planetary Defence Coordination Office. Сегодня эти службы работают совместно, анализируя тысячи наблюдений ежедневно.
Уточнения
Астеро́ид — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. Входят в категорию малых тел Солнечной системы.
