Наука на грани фантастики: какие открытия изменят мир.

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Руслан Юнусов, сооснователь Российского квантового центра, поделился своим видением грядущих научных прорывов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Квантовый эксперимент в лаборатории

По его мнению, наиболее значимые открытия ближайшего будущего возникнут в точках соприкосновения различных научных дисциплин.

Юнусов убежден, что самые захватывающие научные достижения в ближайшее десятилетие станут плодом сотрудничества специалистов из разных сфер, пишет MosTimes.

"Научно-технологические открытия с высокой вероятностью будут лежать в междисциплинарных областях — на стыке квантовых и биотехнологий или технологий новых материалов, биотехнологий и новых материалов, искусственного интеллекта и других будущих технологий", — акцентирует внимание учёный.

В качестве многообещающих направлений на ближайшую перспективу эксперт обозначил ряд областей. Среди них Юнусов выделяет "нейроморфные вычисления, имитирующие работу нейронов мозга, нейропротезы с молниеносной обратной связью и программируемые вирусы, применяемые в генной терапии".

Помимо этого, ученый предвидит поразительные открытия и в иных областях науки.

"Уверен, что мы увидим прорывы в области управления старением, переноса генетических свойств организмов, киборгизации и, конечно, квантовых технологий, где в ближайшее семь лет можно ожидать появления полезных вычислителей", — подвёл итог Юнусов.