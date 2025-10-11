Место, где не идёт дождь уже 6 миллионов лет: тайна Сухих долин Антарктиды

Большинство людей убеждены, что самым засушливым местом планеты является чилийская пустыня Атакама. Этот регион действительно известен своей суровостью и минимальными осадками, однако исследования показывают: на Земле существует место, где дождей не было миллионы лет. Оно расположено не в тропиках, а на ледяном континенте — в Антарктиде, где находятся загадочные Сухие долины Мак-Мердо.
Пустыня Атакама простирается вдоль тихоокеанского побережья Южной Америки и считается самой безжизненной среди обитаемых территорий. Её климат формируется под влиянием холодного Перуанского течения (Гумбольдта), которое снижает температуру воздуха и препятствует образованию дождевых облаков.
В среднем на территории Атакамы выпадает около 15 миллиметров осадков в год. В некоторых районах этот показатель не превышает 1-3 миллиметров, а в городе Кильягуа дождь фиксировался лишь трижды за последние пятьдесят лет. При этом температура здесь часто превышает +40 °C, а поверхность напоминает инопланетный пейзаж.
Несмотря на экстремальные условия, регион не является абсолютно безжизненным. Благодаря частым туманам, несущим влагу с океана, здесь выживают кактусы, суккуленты и редкие микроорганизмы. Ученые считают, что именно эти туманы спасают экосистему от полного вымирания.
Современный облик пустыни сформировался около 30 миллионов лет назад, когда Австралия окончательно отделилась от Антарктиды, а в океане возникло течение Гумбольдта. Постепенное охлаждение климата и перераспределение атмосферных потоков привели к тому, что регион утратил способность накапливать влагу. С тех пор Атакама остаётся одной из самых сухих точек планеты.
Однако даже она уступает по уровню засушливости другой области Земли — антарктическим долинам Мак-Мердо.
Сухие долины Мак-Мердо расположены в Восточной Антарктиде, на Земле Виктории. Это система долин, почти полностью свободных от снега и льда. Географическое положение и горные хребты защищают территорию от влаги, приносимой океанскими ветрами.
Среднегодовое количество осадков здесь не превышает 100 миллиметров (в виде снега), а во многих местах отсутствует вовсе. Влажность воздуха настолько низкая, что любая влага мгновенно испаряется. Поверхность долин состоит из гравия и песка, а климат можно сравнить с условиями на Марсе.
Одной из главных причин экстремальной сухости считаются катабатические ветры — холодные и тяжёлые потоки воздуха, спускающиеся с гор со скоростью до 300 км/ч. Эти ветры испаряют остатки снега и льда, превращая долины в безводные участки суши, окружённые ледяными массивами.
Долины Мак-Мердо начали формироваться миллионы лет назад, когда ледниковый покров постепенно отступал. По данным радиометрического анализа изотопа бериллия-10, опубликованным в научных исследованиях, засушливый климат сохраняется здесь около шести миллионов лет.
Это означает, что за всё это время в регионе практически не выпадали осадки — ни в виде дождя, ни в виде снега. Таким образом, именно долины Мак-Мердо, а не Атакама, можно считать самым сухим местом на Земле, если учитывать отсутствие осадков в геологической перспективе.
Несмотря на суровые условия, долины не лишены жизни. Здесь встречаются микроскопические водоросли, бактерии и грибы, способные существовать без жидкой воды. Эти организмы питаются влагой, которая образуется при сублимации льда — переходе его в пар без расплавления.
Такое биологическое разнообразие представляет особый интерес для астробиологов. Модель выживания микроорганизмов в долинах Мак-Мердо используется при изучении возможности существования жизни на Марсе, где климатические условия во многом схожи.
Внутри долин расположены редкие гиперсолёные водоёмы. Самый известный из них — пруд Дон-Жуан в долине Райт. Его размеры всего около 100 на 300 метров, а глубина не превышает нескольких десятков сантиметров.
Солёность воды здесь в десять раз выше, чем в океане, благодаря чему она не замерзает даже при температуре -50 °C. Анализы показали, что в пруду присутствуют микроорганизмы, приспособленные к экстремальной концентрации соли и холоду.
Помимо Дон-Жуана, в долинах встречаются и другие озёра — Бонни, Ванда и Хоаре, каждое из которых имеет свой химический состав и степень минерализации.
|Характеристика
|Пустыня Атакама
|Долины Мак-Мердо
|Расположение
|Южная Америка, Чили
|Восточная Антарктида
|Среднегодовые осадки
|1-15 мм
|0-100 мм (в виде снега)
|Температура
|+25…+45 °C
|-20…-50 °C
|Продолжительность засушливого периода
|До 100 лет
|Около 6 млн лет
|Природная особенность
|Туманы с океана
|Катабатические ветры
|Биологическая жизнь
|Суккуленты, микроорганизмы
|Микроорганизмы, водоросли
|Ландшафт
|Каменистая пустыня
|Гравий, ледяные склоны, озёра
В долинах Мак-Мердо скорость ветра может достигать 320 км/ч — одна из самых высоких на планете.
Ландшафты долин используются НАСА для моделирования марсианских экспедиций.
В некоторых районах долин мумифицированные останки животных сохраняются веками без разложения из-за отсутствия влаги.
|Аспект
|Преимущества
|Ограничения
|Научное значение
|Помогает изучать эволюцию климата и жизнь в экстремальных условиях
|Труднодоступность и высокий риск для экспедиций
|Экологическая стабильность
|Практически не изменяется миллионы лет
|Любое вмешательство человека нарушает баланс
|Сходство с Марсом
|Используется для моделирования внеземных миссий
|Отсутствие обитаемой среды для крупной жизни
Пустыня Атакама остаётся самым сухим обитаемым регионом Земли, однако абсолютный рекорд принадлежит Сухим долинам Мак-Мердо в Антарктиде. Этот уголок планеты сочетает в себе ледяной холод, ураганные ветра и полное отсутствие влаги, создавая условия, близкие к марсианским.
В этом контрасте между жаркой Атакамой и морозной Антарктидой проявляется удивительная способность природы к разнообразию. На одной планете соседствуют самые противоположные миры — и оба продолжают оставаться загадкой для науки.
