Место, где не идёт дождь уже 6 миллионов лет: тайна Сухих долин Антарктиды

8:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Большинство людей убеждены, что самым засушливым местом планеты является чилийская пустыня Атакама. Этот регион действительно известен своей суровостью и минимальными осадками, однако исследования показывают: на Земле существует место, где дождей не было миллионы лет. Оно расположено не в тропиках, а на ледяном континенте — в Антарктиде, где находятся загадочные Сухие долины Мак-Мердо.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Антарктическая долина

Почему Атакама считается эталоном засухи

Пустыня Атакама простирается вдоль тихоокеанского побережья Южной Америки и считается самой безжизненной среди обитаемых территорий. Её климат формируется под влиянием холодного Перуанского течения (Гумбольдта), которое снижает температуру воздуха и препятствует образованию дождевых облаков.

В среднем на территории Атакамы выпадает около 15 миллиметров осадков в год. В некоторых районах этот показатель не превышает 1-3 миллиметров, а в городе Кильягуа дождь фиксировался лишь трижды за последние пятьдесят лет. При этом температура здесь часто превышает +40 °C, а поверхность напоминает инопланетный пейзаж.

Несмотря на экстремальные условия, регион не является абсолютно безжизненным. Благодаря частым туманам, несущим влагу с океана, здесь выживают кактусы, суккуленты и редкие микроорганизмы. Ученые считают, что именно эти туманы спасают экосистему от полного вымирания.

Возраст засушливости Атакамы

Современный облик пустыни сформировался около 30 миллионов лет назад, когда Австралия окончательно отделилась от Антарктиды, а в океане возникло течение Гумбольдта. Постепенное охлаждение климата и перераспределение атмосферных потоков привели к тому, что регион утратил способность накапливать влагу. С тех пор Атакама остаётся одной из самых сухих точек планеты.

Однако даже она уступает по уровню засушливости другой области Земли — антарктическим долинам Мак-Мердо.

Сухие долины Мак-Мердо: антарктическая пустыня

Сухие долины Мак-Мердо расположены в Восточной Антарктиде, на Земле Виктории. Это система долин, почти полностью свободных от снега и льда. Географическое положение и горные хребты защищают территорию от влаги, приносимой океанскими ветрами.

Среднегодовое количество осадков здесь не превышает 100 миллиметров (в виде снега), а во многих местах отсутствует вовсе. Влажность воздуха настолько низкая, что любая влага мгновенно испаряется. Поверхность долин состоит из гравия и песка, а климат можно сравнить с условиями на Марсе.

Одной из главных причин экстремальной сухости считаются катабатические ветры — холодные и тяжёлые потоки воздуха, спускающиеся с гор со скоростью до 300 км/ч. Эти ветры испаряют остатки снега и льда, превращая долины в безводные участки суши, окружённые ледяными массивами.

Геологическое происхождение и возраст

Долины Мак-Мердо начали формироваться миллионы лет назад, когда ледниковый покров постепенно отступал. По данным радиометрического анализа изотопа бериллия-10, опубликованным в научных исследованиях, засушливый климат сохраняется здесь около шести миллионов лет.

Это означает, что за всё это время в регионе практически не выпадали осадки — ни в виде дождя, ни в виде снега. Таким образом, именно долины Мак-Мердо, а не Атакама, можно считать самым сухим местом на Земле, если учитывать отсутствие осадков в геологической перспективе.

Уникальные особенности экосистемы

Несмотря на суровые условия, долины не лишены жизни. Здесь встречаются микроскопические водоросли, бактерии и грибы, способные существовать без жидкой воды. Эти организмы питаются влагой, которая образуется при сублимации льда — переходе его в пар без расплавления.

Такое биологическое разнообразие представляет особый интерес для астробиологов. Модель выживания микроорганизмов в долинах Мак-Мердо используется при изучении возможности существования жизни на Марсе, где климатические условия во многом схожи.

Озёра, которые не замерзают

Внутри долин расположены редкие гиперсолёные водоёмы. Самый известный из них — пруд Дон-Жуан в долине Райт. Его размеры всего около 100 на 300 метров, а глубина не превышает нескольких десятков сантиметров.

Солёность воды здесь в десять раз выше, чем в океане, благодаря чему она не замерзает даже при температуре -50 °C. Анализы показали, что в пруду присутствуют микроорганизмы, приспособленные к экстремальной концентрации соли и холоду.

Помимо Дон-Жуана, в долинах встречаются и другие озёра — Бонни, Ванда и Хоаре, каждое из которых имеет свой химический состав и степень минерализации.

Сравнение: Атакама и долины Мак-Мердо

Характеристика Пустыня Атакама Долины Мак-Мердо Расположение Южная Америка, Чили Восточная Антарктида Среднегодовые осадки 1-15 мм 0-100 мм (в виде снега) Температура +25…+45 °C -20…-50 °C Продолжительность засушливого периода До 100 лет Около 6 млн лет Природная особенность Туманы с океана Катабатические ветры Биологическая жизнь Суккуленты, микроорганизмы Микроорганизмы, водоросли Ландшафт Каменистая пустыня Гравий, ледяные склоны, озёра

Мифы и правда

Миф: на Антарктиде всё покрыто льдом.

Правда: около 1% площади континента действительно свободен от снега и льда, включая долины Мак-Мердо.

на Антарктиде всё покрыто льдом. около 1% площади континента действительно свободен от снега и льда, включая долины Мак-Мердо. Миф: сухие долины безжизненны.

Правда: микробные колонии здесь существуют, несмотря на отсутствие воды и экстремальные температуры.

сухие долины безжизненны. микробные колонии здесь существуют, несмотря на отсутствие воды и экстремальные температуры. Миф: самое сухое место — Атакама.

Правда: с точки зрения длительности засушливого климата рекорд принадлежит Антарктиде.

3 интересных факта

В долинах Мак-Мердо скорость ветра может достигать 320 км/ч — одна из самых высоких на планете. Ландшафты долин используются НАСА для моделирования марсианских экспедиций. В некоторых районах долин мумифицированные останки животных сохраняются веками без разложения из-за отсутствия влаги.

Плюсы и минусы этой уникальной экосистемы

Аспект Преимущества Ограничения Научное значение Помогает изучать эволюцию климата и жизнь в экстремальных условиях Труднодоступность и высокий риск для экспедиций Экологическая стабильность Практически не изменяется миллионы лет Любое вмешательство человека нарушает баланс Сходство с Марсом Используется для моделирования внеземных миссий Отсутствие обитаемой среды для крупной жизни

Пустыня Атакама остаётся самым сухим обитаемым регионом Земли, однако абсолютный рекорд принадлежит Сухим долинам Мак-Мердо в Антарктиде. Этот уголок планеты сочетает в себе ледяной холод, ураганные ветра и полное отсутствие влаги, создавая условия, близкие к марсианским.

В этом контрасте между жаркой Атакамой и морозной Антарктидой проявляется удивительная способность природы к разнообразию. На одной планете соседствуют самые противоположные миры — и оба продолжают оставаться загадкой для науки.