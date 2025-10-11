Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Клопы атакуют вашу одежду — не дайте им ни единого шанса с помощью этих проверенных шагов
Из спальни — на красную дорожку: культ 90-х возвращается и выглядит дороже, чем когда-либо
Скоро поехать станет роскошью: новые требования к такси меняют всю систему перевозок
Съёмки закончились, а чувства остались: Бородина поделилась впечатлениями о своём опыте в кино
Пушистый подарок со смертельным сюрпризом: чучела животных таят угрозу сильнее вирусов
Путешествие без лишнего: как не перегрузить чемодан и сэкономить на багаже
Финансовый парадокс: москвичи стали меньше полагаться на микрозаймы
Анджелина Джоли против Брэда Питта: какие новые подробности развода раскрыла актриса в суде
Россияне нашли замену Сочи: где отдыхать дешевле, спокойнее и ближе к природе

Посреди пустыни стоял лёд: тайна персидского изобретения, которое до сих пор сбивает учёных с толку

2:20
Наука

В жарком сердце пустыни, где температура нередко поднимается выше +50 °C, кажется невозможным сохранить даже каплю прохлады. Однако тысячи лет назад персидские инженеры нашли решение: они построили яхчалы — уникальные хранилища, способные вырабатывать и удерживать лёд в самых суровых условиях. Эти древние сооружения стали образцом инженерного мышления задолго до появления электричества и современных холодильников.

Древний холодильник в пустыне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Древний холодильник в пустыне

Что такое яхчал

Яхчал — не просто подземная яма, а сложная система пассивного охлаждения, сочетающая архитектуру, физику и природные ресурсы. Конструкция позволяла не только хранить лёд, но и производить его. В основе работы лежал эффект испарительного охлаждения и грамотное использование ночных перепадов температур в пустыне.

Благодаря этим хранилищам древние жители Персии могли наслаждаться прохладными напитками, хранить продукты и даже готовить десерты со льдом задолго до появления бытовой техники.

Начало эпохи яхчалов

Первые яхчалы начали строиться на территории современного Ирана около V века до н. э. Архитекторы и мастера учитывали особенности пустынного климата: жара днём и резкое похолодание ночью. Эти температурные колебания использовались для замораживания воды.

Сооружения строились так, чтобы поддерживать внутри постоянный микроклимат. Холод создавался естественным образом, без внешних источников энергии. Это был настоящий прорыв для своего времени — форма раннего "холодильника", который работал круглый год.

Конструкция яхчала

Форма яхчала напоминала конический купол, возвышавшийся над землёй. Под ним располагалась большая подземная камера, объём которой мог достигать пяти тысяч кубометров. Толщина стен доходила до двух с половиной метров. Для строительства использовался саманный кирпич, обладающий высокой теплоизоляцией.

Снаружи стены покрывались специальной смесью — саруджем, состоящей из глины, песка, извести, золы, козьей шерсти и яичного белка. Этот состав делал стены водонепроницаемыми и устойчивыми к экстремальной жаре.

Над поверхностью часто возводились бадгиры — вертикальные башни для захвата ветра. Воздух, проходя по шахтам, охлаждался и направлялся внутрь помещения. Такой приём снижал температуру в хранилище на 10-12 градусов и превращал яхчал в естественный кондиционер.

Принцип действия

Работа яхчала основывалась на двух природных явлениях — испарении и конвекции. Холодный воздух скапливался внизу, а тёплый поднимался вверх и выходил через отверстие в верхней части купола. Благодаря этому внутри создавалось стабильное охлаждение.

Для ещё большего эффекта к яхчалам подводились подземные водоводы — канаты (кяризы). По ним текла прохладная вода из горных источников. Этот метод позволял поддерживать постоянную температуру даже в разгар лета.

Как производился лёд

Персы использовали ночное понижение температуры для замораживания воды. В специальных ямах или каналах, расположенных рядом с яхчалом, наливалась вода и накрывалась металлическими листами, отражающими солнечные лучи. Ночью, при сильном охлаждении воздуха, вода начинала замерзать.

Утром тонкий слой льда аккуратно собирался и переносился внутрь хранилища. За счёт регулярного пополнения запасов образовывался устойчивый слой, который сохранялся месяцами.

Коническая форма купола способствовала естественной циркуляции воздуха: холод концентрировался у основания, а тёплые массы уходили вверх. Таким образом, даже в условиях 50-градусной жары внутри сохранялась прохлада, позволяющая удерживать лёд до конца лета.

Практическое применение

Лёд использовался не только для охлаждения напитков, но и для хранения продуктов. В закрытых сундуках с ледяными блоками можно было сохранять мясо, рыбу и молочные продукты, что значительно продлевало срок их годности.

Именно в Персии появился один из первых десертов на основе льда — фалуде. Он представлял собой тонкие нити из крахмала, смешанные с розовой водой, лаймом и фисташками. Смесь замораживалась и подавалась как охлаждающее лакомство.

Производство и продажа льда стало настоящим ремеслом. Владельцы яхчалов обеспечивали им рынки и дворы знати, превращая технологии охлаждения в источник дохода.

Исторический контекст

  1. Первые известные яхчалы датируются периодом Ахеменидов (около 500 г. до н. э.).

  2. Система подземных каналов — кяризов — считалась стратегическим объектом, так как обеспечивала водой не только жилища, но и холодильные сооружения.

  3. В средневековье технология распространилась на Ближний Восток и стала частью архитектурного наследия региона.

Почему яхчал работает без электричества

Тайна эффективности яхчала — в умении использовать природные процессы.

  • Толстые стены из саруджа отражают солнечное тепло и удерживают прохладу.
  • Купольная форма обеспечивает естественную вентиляцию.
  • Бадгиры создают постоянное движение воздуха.
  • Влажность внутри снижает температуру за счёт испарения.

Эти принципы легли в основу современных систем пассивного охлаждения зданий — концепции, к которой человечество возвращается сегодня в эпоху энергосбережения.

Мифы и правда

  • Миф: лёд в яхчалах доставляли с гор.
    Правда: он производился на месте, благодаря ночному замораживанию и испарению.
  • Миф: яхчалы использовались только знатью.
    Правда: они обслуживали и местных жителей, снабжая водой и льдом рынки.
  • Миф: подобные сооружения существовали только в Иране.
    Правда: аналоги встречались в Египте и Центральной Азии, но именно персидская технология оказалась самой эффективной.

3 интересных факта

  1. Сохранившиеся яхчалы в провинциях Йезд и Кашмар продолжают работать как естественные хранилища и туристические объекты.

  2. Используемый сарудж настолько прочен, что современные инженеры изучают его состав для реставрации древних строений.

  3. Концепция бадгиров вдохновила архитекторов на создание современных "эко-зданий", охлаждающихся без кондиционеров.

Плюсы и минусы технологии яхчала

Аспект Преимущества Ограничения
Экономия энергии Работает без электричества Зависит от климатических условий
Долговечность Сохраняется веками Требует ручного обслуживания
Экологичность Безопасные природные материалы Не подходит для влажного климата
Эффективность охлаждения Температура ниже на 10-15 °C Производство льда возможно только зимой

Современное значение

Яхчал стал не только инженерным памятником, но и примером устойчивого подхода к жизни. Использование природных ресурсов без ущерба для экологии сегодня вновь приобретает актуальность. В архитектуре Ближнего Востока идеи персидских мастеров возрождаются — здания проектируются с естественной вентиляцией и отражающими куполами, напоминая о древних холодильниках пустыни.

Древние персы смогли создать технологии, опередившие своё время. Без электричества, моторов и холодильных установок они использовали законы природы, чтобы управлять климатом. Яхчал стал символом человеческой изобретательности и уважения к среде, где человек живёт.

Возможно, именно этот опыт стоит помнить и сегодня — ведь умение сохранять прохладу среди жары остаётся одним из лучших примеров того, как разум способен победить стихию.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Наука и техника
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Земля хранит тайну, к которой никто не готов: находка на глубине 15 километров потрясла исследователей
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Последние материалы
Анджелина Джоли против Брэда Питта: какие новые подробности развода раскрыла актриса в суде
Россияне нашли замену Сочи: где отдыхать дешевле, спокойнее и ближе к природе
Кот считает вашу квартиру своей и просто ставит подпись: вот как объяснить ему, кто тут главный
Котлеты теперь вкуснее ресторанных: раскрыт тот самый советский секрет сочности
Он мягче карамели и теплее кашемира: новый осенний цвет волос делает лицо сияющим без фильтра
Эти движения заменят планку: тренировка стоя укрепляет спину, пресс и улучшают осанку
Жизнь без наличных: какие плюсы у безналичной покупки жилья
Как укротить хроническую боль: нейробиологи нашли способ регулировать болевые сигналы в мозге
Глаза не прощают ошибок: как интернет-очкарики платят за удобство головной болью
Обычные огурцы нервно курят в тени: что умеют китайские, о чём не говорят соседи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.