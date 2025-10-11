Фото, которое чуть не порвали: история первого снимка тайной стороны Луны, изменившей историю космоса

7:00 Your browser does not support the audio element. Наука

65 лет назад человечество впервые увидело то, что тысячи лет оставалось загадкой — обратную сторону Луны. Это стало возможным благодаря советской автоматической станции "Луна-3", запущенной в октябре 1959 года. Несмотря на все сложности и скепсис учёных, именно эта миссия открыла новую эпоху в исследовании космоса и принесла СССР одно из самых громких научных достижений XX века.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Луна ночью

Тайна невидимой половины Луны

На протяжении всей истории человечества Луна показывала Земле лишь одну сторону. Её вращение синхронизировано с орбитой, и более 41% поверхности оставались недоступными для наблюдения. Даже с учётом лунных либраций (небольших колебаний) людям удавалось рассмотреть не более 59% поверхности.

Чтобы узнать, что скрывается за видимой частью, нужно было отправить к спутнику фотоаппарат — и не просто сделать снимки, но и передать их на Землю. Это требовало точных расчётов траектории, надёжной аппаратуры и средств связи, способных работать за сотни тысяч километров.

"Проблема заключалась не в том, чтобы долететь, а в том, чтобы вернуться с изображением", — вспоминали инженеры, участвовавшие в проекте.

Первые шаги к Луне

Работы над программой начались вскоре после запуска первого спутника Земли. В январе 1959 года станция "Луна-1" пролетела мимо Луны — первый успешный полёт в истории. Через несколько месяцев инженеры под руководством Сергея Королёва приступили к созданию новой станции — "Луна-3", главной задачей которой было сфотографировать обратную сторону спутника и передать кадры на Землю.

Как снимали Луну без фотоаппарата

Для миссии разработали уникальное устройство — фототелевизионную систему "Енисей". Она совмещала функции камеры, проявочной установки и телепередатчика.

Сначала плёнка экспонировалась, затем автоматически проявлялась внутри аппарата и передавала изображение построчно в виде радиосигнала. Всё происходило без участия человека, в условиях космоса.

"Мы снизили скорость развертки до одного кадра в полчаса, чтобы сэкономить энергию. Обычная камера просто не выдержала бы таких условий", — рассказывал инженер-телевизионщик Пётр Брацлавец.

Трофейная плёнка и секретная хитрость

Советская фотоплёнка конца 1950-х годов была слишком низкого качества — с малой чувствительностью и высоким уровнем шума. Использовать американскую продукцию официально было невозможно: существовал строжайший запрет на применение иностранных технологий в оборонных и космических разработках.

Брацлавец и его коллега Владимир Кондратьев решились на рискованный шаг. Они использовали трофейную американскую разведывательную плёнку, добытую из сбитых аэростатов проекта Genetrix, и оформили её как отечественную разработку под условным названием "АШ-1".

"Мы разрезали американскую 180-миллиметровую плёнку на 35 миллиметров, отперфорировали и написали фиктивные технические условия. Если бы кто-то узнал — нас бы просто отстранили от работы", — вспоминал Брацлавец.

Эта плёнка, отличавшаяся высокой чувствительностью, стала залогом успеха миссии.

Успех, в который не верили

4 октября 1959 года ракета с "Луной-3" стартовала с космодрома Байконур. Спустя три дня станция достигла обратной стороны Луны и начала съёмку. Всего было сделано 29 кадров, которые передавались на Землю в течение последующих десяти дней.

Многие учёные сомневались, что изображение вообще удастся получить. Директор Крымской обсерватории Андрей Северный утверждал, что радиация уничтожит плёнку:

"Никакого изображения вы не получите. Для защиты нужна полуметровая свинцовая оболочка, а у вас всего пять миллиметров!" — говорил А. Северный коллегам.

Однако 17 октября сигнал всё же поступил. Первый снимок оказался настолько мутным, что конструктор Евгений Богуславский в раздражении разорвал его на куски.

"Зачем же ты, Евгений Яковлевич, так сразу? Ведь это же первая, понимаешь, первая фотография", — сказал главный конструктор Сергей Королёв.

После фильтрации и коррекции помех изображение проявилось — и на нём отчётливо проступили кратеры и тёмные участки новой лунной поверхности. Так человечество впервые увидело невидимую сторону Луны.

Исторический момент

На обороте восстановленного снимка Королёв написал:

"Уважаемому А. Б. Северному — первая фотография обратной стороны Луны, которая не должна была получиться.

Королёв. 7 октября 1959 года".

Фотографии показали, что "задняя" сторона Луны отличается от видимой: на ней меньше морей и больше кратеров. На основании этих снимков были созданы первые глобальные карты Луны, а Международный астрономический союз присвоил названия десяткам новых кратеров — среди них Моря Москвы и Циолковского.

Трудности и открытия

"Луна-3" стала третьим успешным аппаратом серии и одним из самых сложных на тот момент. Её миссия показала, что даже без возвращаемых капсул и мощных передатчиков можно передавать фотографии с других небесных тел.

Позднее эту технологию усовершенствовали, и именно она легла в основу будущих орбитальных съёмок планет и спутников Солнечной системы.

"Фотографии, пусть и не самого лучшего качества, имели значение, сравнимое с первыми шагами человека в космосе. Мы впервые увидели Луну целиком", — писали инженеры лаборатории "Енисей".

Значение миссии

"Луна-3" стала вехой мировой науки — первый аппарат, сумевший сфотографировать обратную сторону Луны и передать изображение на Землю. Она доказала возможность автоматических съёмок и положила начало новому этапу в изучении космоса.

После этого успеха СССР начал серию лунных миссий, включая знаменитые "Луна-9" (первая мягкая посадка) и "Луна-16" (доставка лунного грунта).

Сегодня снимки "Луны-3" кажутся грубыми и нечеткими, но для своего времени это был технологический прорыв, сравнимый с запуском первого спутника.